Sunday, 27 October 2024 06:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دراسة تستعرض تاريخ الموسيقا في رحلات المغاربة والأندلسيين

10/26/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- صدر عن دار العائدون للنشر والتوزيع -عمان، كتاب بعنوان "الموسيقا في رحلات المغاربة والأندلسيين على عهد المرينيين وبني وطاس: رحلة ابن بطوطة نموذجًا"، وهو دراسة موسيقية تاريخية، للباحث الموسيقي المغربي عبد العزيز ابن عبد الجليل، وجاء في أربعة فصول، وصممت الغلاف الدكتورة لمى سخنيني.
يتناول الفصل الأول: فضاء الممارسات الموسيقية، فيما يتحدث الفصل الثاني عن أدوات وآلات الموسيقا، بينما يشير الفصل الثالث، إلى الأنماط الموسيقية والغنائية، أما الفصل الرابع، فيتناول المجموعة الموسيقية.
وفي كلمة على غلاف الكتاب جاء فيها: "إن هذه الدراسة ترمي إلى الوقوف عند شواهد حضور الموسيقا والغناء في رحلات المغاربة والأندلسيين، من خلال ما دونه أصحابها من مشاهد تعكس فضاءات الممارسة الموسيقية ومناسباتها، وتكشف عن الأنماط الغنائية، وما يستخدمه المغنون من أدوات وآلات في أدائها. وغير ذلك مما له صلة بالمراسيم الملوكية والأجواء الاحتفالية الشعبية".
إن شواهد الحضور الموسيقي كانت نادرة في الرحلات المبكرة والسابقة لفترة انطلاق حكم بني مرين بدءا من مطلع القرن السابع للهجرة/ 13م؛ وهذه ظاهرة تعود أسبابها إلى عوامل عدة، لعل من أبرزها الهاجس العلمي على طبيعة الرحلات الأولى نحو المشرق، فلقد كانت جل هذه الرحلات في القرون الهجرية الأربعة الأولى موزعة بين أداء مناسك الحج، وبين التوق إلى مجالس أئمة الفقه ورواة الحديث.
مع بدايات القرن السادس انطلقت مرحلة جديدة في سياق التطور الذي عرفه هذا الفن. ويعتبر القاضي أبو بكر بن العربي وابن جبير خير من مثلا هذه المرحلة. أنجز ابن جبير (540 ـ 614 هـ) ثلاث رحلات نستطيع القول إنها حملت بوضوح أولى إرهاصات الظاهرة الموسيقية، وذلك من خلال ما دونه في ثناياها من مشاهد تعكس بعض أنماط الممارسات الغنائية، وطرق احتفال الناس في المناسبات والأعياد الدينية.
أما ابن بطوطة الذي تتخذه هذه الدراسة أنموذجًا لرحلات المغاربة، فقد بدأ رحلاته في مطلع العقد الثالث من عمره، بدأها من طنجة العام 725 هـ/ 1346م، إلى مصر ثم الشام فالحجاز، وصولًا إلى الهند، وثمة رحلة ثانية بدأها من فاس إلى أفريقيا، أملى تفاصيلها على الكاتب عَلِيّ بن الجوزي، بعنوان "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار".
تبرز أهمية النصوص، من حيث إنها تشكل سجلا حافلا بالشهادات الميدانية المباشرة لابن بطوطة والمعلومات القيمة المتصلة بواقع الموسيقا والغناء في الأقاليم والبلدان التي زارها. ويزيد من أهميتها أنها من شاهد عيان، يقف على الظاهرة الفنية بنفسه، فيسجل أحداثها عن كثب، وينقلها إلى القارئ بدقة.
الرحلة حافلة بمعلومات تفيد الباحث الدارس ليتعرف على واقع الموسيقا في العالم القديم، وما كان لها من مكانة في حياة الأمم والشعوب، وتوافينا بمقارنات بين الأنماط الغنائية وأجواء ممارستها في البلدان التي زارها.
وفي تقديمه للكتاب يشير المؤلف إلى أن نصوص الرحلات التي قام بها المغاربة والأندلسيون عبر التاريخ تحفل بفيض من المعلومات التي يستفيد منها المؤرخون، ودارسو الأدب، والراغبون في الاطلاع على عادات الأمم وتقاليد الشعوب. وقد تعددت رحلات المغاربة والأندلسيين، وتنوعت دواعيها ومقاصدها، فكان منها ما جاء بدافع الرغبة في الحج، أو لتلبية ولع بالترحال في الآفاق، أو لقضاء مهام رسمية كرحلات السفراء، أو لقاء المشايخة للحظوة بالإجازات أو السند الصوفي.
يرى عبد الجليل أن الإسلام انتشر واتسع في ربوع البلاد التي اعتنقته أثر في اتساع ظاهرة الرحالات، فانطلق الرحالة يجوبون الآفاق من الشرق نحو الغرب، ومن الغرب نحو الشرق، وكان من نتائج ذلك أن طفت على سطح الأحداث أسباب وعلل أخرى شجعت حركة الترحال، وهي أسباب أفرزتها مستجدات التطور الحضاري، وعوامل النمو الاقتصادي التي عرفتها البلاد الإسلامية.
ويشير المؤلف إلى أن هذه البلاد أصبح لها علاقات مع دول العالم، أو ما كان يعتري أحوالها بين الفينة والأخرى من فتن واضطرابات يعاني رجال العلم من شرورها، فظهرت رحلات تارة من أجل البحث عن المكتبات والمراكز العلمية للوقوف عندها واقتناء الكتب أو استنساخها، وطورا لأغراض تجارية، أو لربط علاقات، أو عقد معاهدة صلح، وطور آخر للبحث عن مواطن يتوفر فيها الأمن والاستقرار للنازحين.
ويتحدث عبد الجليل عن الزوايا التي تحتل مواقع الصدارة من بين المراكز التي تحتضن النشاط الموسيقي الغنائي في رحلة ابن بطوطة. ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى أنها "تشكل الموقع الأمثل لإقاماته كلما استقر في بلد من البلدان. ففيها يستقبل الفقراء من المتصوفة، وفيها ينشد. ومعه صحبه ومرافقوه -الراحة من وعثاء السفر والترحال، وفيها أيضا يجتمع مع الفقهاء والمشايخ".
ويشير المؤلف إلى أن ابن بطوطة قد نوه إلى دور الزوايا كمركز لأجود القراء من مرتلي القرآن، والصوفيين ممن يقضون الليالي صلاة وذكرا، ويملأون جنباتها سماعا وتواجدا، ثم كمأو يستضيف الغرباء والمسافرين.
ثم يتحدث عبد الجليل عن اهتمام ملوك العالم الإسلامي بهذه الزوايا قائلا: "يفيد ابن بطوطة بأن ملوك العالم الإسلامي كانوا يتنافسون في تأسيس الزوايا بممالكهم، فقد بلغ عناية "تابك أفراسياب ملك (إيذج)"، بهذه المؤسسة الدينية أن عمر أربعمائة وستين زاوية ببلاده، منها بحضرة "إيذج" وحدها أربعة وأربعون، وكان يخصص ثلث خراجه للإنفاق عليها بينما يخصص الباقي لمرتبات الجيش ونفقة عياله وحاشيته".
ثم يتحدث المؤلف عن مجموعة الآلات الوترية التي أشار إليها بن بطوطة في رحلة إلى السودان قائلا: "يتوارد ذكر آلات الموسيقا أكثر من مرة في الرحلة، حتى أنه ليوشك أن يغطي غالبية النصوص التي ألمت بموضوع الموسيقا والغناء، وبعد الجرد الكامل لأسماء الآلات الواردة في هذه النصوص، أن نرتبها وفق التصنيف الأكاديمي لأسرة الآلات في المجموعات الثلاث الآتية: "مجموعة الآلات الوترية، مجموعة الآلات النقرية، ومجموعة آلات النفخ".
ثم خلص إلى أن الأنماط والقوالب الموسيقية والغنائية الوارد ذكرها في رحلة ابن بطوطة أمامنا، عبارات تطلق فيما يدل عادة على أن المجموعات والأجواق الموسيقية هي "أهل النوبة، والطبلخانة، وأهل الطرب،" فإذا أضفنا إلى هذه الثلاث عبارة "الفقراء، تجمعت لدينا أربعة مصطلحات موسيقية.

MENAFN26102024000072011014ID1108821212

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث