دراسة تستعرض تاريخ الموسيقا في رحلات المغاربة والأندلسيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
عمان- صدر عن دار العائدون للنشر والتوزيع -عمان، كتاب بعنوان "الموسيقا في رحلات المغاربة والأندلسيين على عهد المرينيين وبني وطاس: رحلة ابن بطوطة نموذجًا"، وهو دراسة موسيقية تاريخية، للباحث الموسيقي المغربي عبد العزيز ابن عبد الجليل، وجاء في أربعة فصول، وصممت الغلاف الدكتورة لمى سخنيني.
يتناول الفصل الأول: فضاء الممارسات الموسيقية، فيما يتحدث الفصل الثاني عن أدوات وآلات الموسيقا، بينما يشير الفصل الثالث، إلى الأنماط الموسيقية والغنائية، أما الفصل الرابع، فيتناول المجموعة الموسيقية.
وفي كلمة على غلاف الكتاب جاء فيها: "إن هذه الدراسة ترمي إلى الوقوف عند شواهد حضور الموسيقا والغناء في رحلات المغاربة والأندلسيين، من خلال ما دونه أصحابها من مشاهد تعكس فضاءات الممارسة الموسيقية ومناسباتها، وتكشف عن الأنماط الغنائية، وما يستخدمه المغنون من أدوات وآلات في أدائها. وغير ذلك مما له صلة بالمراسيم الملوكية والأجواء الاحتفالية الشعبية".
إن شواهد الحضور الموسيقي كانت نادرة في الرحلات المبكرة والسابقة لفترة انطلاق حكم بني مرين بدءا من مطلع القرن السابع للهجرة/ 13م؛ وهذه ظاهرة تعود أسبابها إلى عوامل عدة، لعل من أبرزها الهاجس العلمي على طبيعة الرحلات الأولى نحو المشرق، فلقد كانت جل هذه الرحلات في القرون الهجرية الأربعة الأولى موزعة بين أداء مناسك الحج، وبين التوق إلى مجالس أئمة الفقه ورواة الحديث.
مع بدايات القرن السادس انطلقت مرحلة جديدة في سياق التطور الذي عرفه هذا الفن. ويعتبر القاضي أبو بكر بن العربي وابن جبير خير من مثلا هذه المرحلة. أنجز ابن جبير (540 ـ 614 هـ) ثلاث رحلات نستطيع القول إنها حملت بوضوح أولى إرهاصات الظاهرة الموسيقية، وذلك من خلال ما دونه في ثناياها من مشاهد تعكس بعض أنماط الممارسات الغنائية، وطرق احتفال الناس في المناسبات والأعياد الدينية.
أما ابن بطوطة الذي تتخذه هذه الدراسة أنموذجًا لرحلات المغاربة، فقد بدأ رحلاته في مطلع العقد الثالث من عمره، بدأها من طنجة العام 725 هـ/ 1346م، إلى مصر ثم الشام فالحجاز، وصولًا إلى الهند، وثمة رحلة ثانية بدأها من فاس إلى أفريقيا، أملى تفاصيلها على الكاتب عَلِيّ بن الجوزي، بعنوان "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار".
تبرز أهمية النصوص، من حيث إنها تشكل سجلا حافلا بالشهادات الميدانية المباشرة لابن بطوطة والمعلومات القيمة المتصلة بواقع الموسيقا والغناء في الأقاليم والبلدان التي زارها. ويزيد من أهميتها أنها من شاهد عيان، يقف على الظاهرة الفنية بنفسه، فيسجل أحداثها عن كثب، وينقلها إلى القارئ بدقة.
الرحلة حافلة بمعلومات تفيد الباحث الدارس ليتعرف على واقع الموسيقا في العالم القديم، وما كان لها من مكانة في حياة الأمم والشعوب، وتوافينا بمقارنات بين الأنماط الغنائية وأجواء ممارستها في البلدان التي زارها.
وفي تقديمه للكتاب يشير المؤلف إلى أن نصوص الرحلات التي قام بها المغاربة والأندلسيون عبر التاريخ تحفل بفيض من المعلومات التي يستفيد منها المؤرخون، ودارسو الأدب، والراغبون في الاطلاع على عادات الأمم وتقاليد الشعوب. وقد تعددت رحلات المغاربة والأندلسيين، وتنوعت دواعيها ومقاصدها، فكان منها ما جاء بدافع الرغبة في الحج، أو لتلبية ولع بالترحال في الآفاق، أو لقضاء مهام رسمية كرحلات السفراء، أو لقاء المشايخة للحظوة بالإجازات أو السند الصوفي.
يرى عبد الجليل أن الإسلام انتشر واتسع في ربوع البلاد التي اعتنقته أثر في اتساع ظاهرة الرحالات، فانطلق الرحالة يجوبون الآفاق من الشرق نحو الغرب، ومن الغرب نحو الشرق، وكان من نتائج ذلك أن طفت على سطح الأحداث أسباب وعلل أخرى شجعت حركة الترحال، وهي أسباب أفرزتها مستجدات التطور الحضاري، وعوامل النمو الاقتصادي التي عرفتها البلاد الإسلامية.
ويشير المؤلف إلى أن هذه البلاد أصبح لها علاقات مع دول العالم، أو ما كان يعتري أحوالها بين الفينة والأخرى من فتن واضطرابات يعاني رجال العلم من شرورها، فظهرت رحلات تارة من أجل البحث عن المكتبات والمراكز العلمية للوقوف عندها واقتناء الكتب أو استنساخها، وطورا لأغراض تجارية، أو لربط علاقات، أو عقد معاهدة صلح، وطور آخر للبحث عن مواطن يتوفر فيها الأمن والاستقرار للنازحين.
ويتحدث عبد الجليل عن الزوايا التي تحتل مواقع الصدارة من بين المراكز التي تحتضن النشاط الموسيقي الغنائي في رحلة ابن بطوطة. ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى أنها "تشكل الموقع الأمثل لإقاماته كلما استقر في بلد من البلدان. ففيها يستقبل الفقراء من المتصوفة، وفيها ينشد. ومعه صحبه ومرافقوه -الراحة من وعثاء السفر والترحال، وفيها أيضا يجتمع مع الفقهاء والمشايخ".
ويشير المؤلف إلى أن ابن بطوطة قد نوه إلى دور الزوايا كمركز لأجود القراء من مرتلي القرآن، والصوفيين ممن يقضون الليالي صلاة وذكرا، ويملأون جنباتها سماعا وتواجدا، ثم كمأو يستضيف الغرباء والمسافرين.
ثم يتحدث عبد الجليل عن اهتمام ملوك العالم الإسلامي بهذه الزوايا قائلا: "يفيد ابن بطوطة بأن ملوك العالم الإسلامي كانوا يتنافسون في تأسيس الزوايا بممالكهم، فقد بلغ عناية "تابك أفراسياب ملك (إيذج)"، بهذه المؤسسة الدينية أن عمر أربعمائة وستين زاوية ببلاده، منها بحضرة "إيذج" وحدها أربعة وأربعون، وكان يخصص ثلث خراجه للإنفاق عليها بينما يخصص الباقي لمرتبات الجيش ونفقة عياله وحاشيته".
ثم يتحدث المؤلف عن مجموعة الآلات الوترية التي أشار إليها بن بطوطة في رحلة إلى السودان قائلا: "يتوارد ذكر آلات الموسيقا أكثر من مرة في الرحلة، حتى أنه ليوشك أن يغطي غالبية النصوص التي ألمت بموضوع الموسيقا والغناء، وبعد الجرد الكامل لأسماء الآلات الواردة في هذه النصوص، أن نرتبها وفق التصنيف الأكاديمي لأسرة الآلات في المجموعات الثلاث الآتية: "مجموعة الآلات الوترية، مجموعة الآلات النقرية، ومجموعة آلات النفخ".
ثم خلص إلى أن الأنماط والقوالب الموسيقية والغنائية الوارد ذكرها في رحلة ابن بطوطة أمامنا، عبارات تطلق فيما يدل عادة على أن المجموعات والأجواق الموسيقية هي "أهل النوبة، والطبلخانة، وأهل الطرب،" فإذا أضفنا إلى هذه الثلاث عبارة "الفقراء، تجمعت لدينا أربعة مصطلحات موسيقية.
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