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الوقت.. حينما يكون جسرا نحو التعافي وإعادة ترتيب الذات

10/26/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي






عمان - تجاوز المواقف الصعبة والأزمات التي يمر بها الإنسان ليس أمرا سهلا، لكن الوقت يحمل في طياته قدرة على مداواة الألم وتخطي الخيبات. مع مرور الأيام، يتقن المرء فن النسيان، ويستعيد توازنه وهدوءه بعد سلسلة من المعارك النفسية والضغوطات المرهقة.
ومع الوقت، تأخذ الأمور مجراها الصحيح، مما يتيح للمرء إعادة ترتيب أوراقه وتحديد أولوياته بنظرة جديدة، أوسع وأعمق تحليلا لمجريات الواقع من حوله. فالوقت يعلم الفهم العميق لما يحدث، وينقلنا خطوة إلى الأمام.
التوازن، الإيجابية، والتخطي، يمنح الوقت القدرة على التعلم، وهذا ما أوضحته رنا جمال (33 عاما)، فكل موقف صعب يمر به الإنسان يبدأ قاسيا وربما يبدو غير قابل للتجاوز، لكن مع مرور الوقت تخف حدة تلك المشاعر ويتلاشى الألم تدريجيا. وأشارت رنا إلى أن الصدمات التي نتعرض لها غالبا ما تكون مكلفة نفسيا، لكن الوقت يسهم في شفاء تلك الجروح الخفية ويعيد للنفس هدوءها.
لم تتوقع أبدا أن تخذلها صديقة عمرها وتخسر صداقة دامت أكثر من 20 عاما، وكل ذلك بسبب لحظة غضب. شعرت رنا حينها أن الموقف يفوق قدرتها على التحمل، وأقسى من أن تتقبله. لكنها، رغم ذلك، اختارت أن تترك القصة للوقت، فهو وحده القادر على الإجابة عن كل تساؤلاتها، وكشف الحقيقة كما هي. ومع مرور الأيام، ستتمكن من قراءة الموقف بشكل مختلف، وستدرك بالدليل كم كانت مخطئة، حين منحت ثقتها لمن لا يستحقها.
ويتفق معها حمزة (40 عاما)، حيث يقول: "إن الوقت كان بوابة الصلح بينه وبين أخيه، رغم أن القطيعة بينهما دامت قرابة السنة. ويرى حمزة أن الخلافات عموما تحتاج إلى فترة من الزمن كي تُحل وتزول تبعاتها، وقد تُنسى أيضاً. ويوضح أن الوقت هو أفضل معالج للخيبات، "نحن بحاجة إلى الوقت لنصلح أخطاءنا ونتعلم من الماضي كيف نقدر علاقاتنا ونتفهم من نحب".
ويشير الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة إلى أن الوقت أداة أساسية في مداواة الألم وتجاوز الخيبات، وإعادة ترتيب الأوراق، والمساعدة على استعادة التوازن ورؤية الأمور بنظرة أكثر حكمة وصبرا. ويضيف أن الوقت يمنح جميع الأطراف المساحة الكافية للتفكير بشكل إيجابي، والبحث عن حلول لأي مشكلة قد تعترضهم وتتسبب في الفوضى وزيادة حدة الخلافات.
ويوضح مطارنة أن القوة تأتي من إدراكنا لقيمة الوقت ودوره في تصحيح الأخطاء وتجاوز اللحظات المؤلمة، من دون أن نتجاهل الدروس المهمة التي نتعلمها من تخطي أصعب المواقف.
ويشير إلى أن التفكير الإيجابي في تحليل أي موقف ومعالجته يتطلب هدوءا، لتكون الخطوات مدروسة وتساعد في إنهاء أي خلاف أو أزمة تثير القلق والتوتر وتبقي الإنسان في دائرة الألم. فكل شيء يأخذ مساره الصحيح إذا تم إعطاؤه الوقت الكافي، مما يجعل التقدم للأمام مستحقا.
ترى مدربة المهارات الحياتية نور العامري، أن الوقت يعد دواء للكثير من المواقف والأحداث التي نمر بها، سواء أكانت صعبة أو مؤلمة، إذ تتغير نظرتنا للأشياء، وتبدأ مشاعرنا في التكيف مع الواقع الجديد.
وتوضح العامري أن ما يجعل للوقت دورا مهما في شفاء النفوس وتخفيف الآلام هو القدرة على التكيف، حيث يعتاد الإنسان على الظروف الجديدة حتى في أصعب المواقف. فالألم يبدأ بالتلاشي تدريجيا، ويبدأ الإنسان بالتأقلم مع الواقع الجديد، سواء أكان ذلك نتيجة فقدان شخص عزيز أو تغييرات كبيرة في حياته. وعند حدوث موقف مؤلم، تكون العواطف في ذروتها، لكن مع مرور الأيام، تخف حدة تلك العواطف ويستعيد المرء توازنه العاطفي.
وبحسب رأيها، هذا لا يعني أن الذكريات تختفي، بل إن المشاعر المرتبطة بها تصبح أقل قسوة، ويبدأ الإنسان في رؤية الأمور من منظور مختلف، فما كان يبدو كارثيًا في البداية قد يبدو أقل أهمية مع مرور الأيام، خاصة إذا ما بدأ الإنسان بفهم الدروس المستفادة من تلك التجارب.
وتبين العامري أن الذاكرة البشرية مصممة لتخفيف حدة الأحداث المؤلمة بمرور الوقت، ليس النسيان هنا بمعنى الإغفال التام، ولكنه يعني أن التفاصيل المؤلمة تتلاشى تدريجيا من الذاكرة، مما يسمح للإنسان بالتحرك نحو الأمام، وإعادة بناء الذات وفتح المجال لإعادة التفكير في أولوياتنا وطريقة حياتنا.
ويسمح الوقت للإنسان بالبحث عن ذاته من جديد، وبناء مستقبل أفضل بناءً على ما تعلمه من تجاربه السابقة، فالوقت لا يمحو الذكريات أو التجارب، ولكنه يساعد في تخفيف حدة الألم ويسمح لنا بالنظر إلى الأمور من زاوية أعمق وأكثر هدوءا، وترتيب الأوراق وإصلاح ما يمكن إصلاحه في حياتنا.
وتلفت العامري إلى أن المرور بتجارب أو مواقف صعبة، غالبًا يحتاج إلى فترة من الزمن للتفكير بعمق وإعادة تقييم الأمور، ففي لحظات الأزمات، قد تكون رؤيتنا محدودة بسبب التوتر والضغط العاطفي، لكن مع مرور الوقت، نتمكن من رؤية الموقف بشكل أوضح وأوسع. وهذا يمكن أن يساعدنا في تحديد الأخطاء التي يمكن تصحيحها والخطوات التي يجب اتخاذها.
إلى ذلك، التحلي بالصبر وإيجاد الحلول، ففي كثير من الأحيان، تكون الحلول غير واضحة بسبب العواطف والمشاعر المتضاربة، وتدريجيا، تزيد القدرة على التحلي بالصبر والبحث عن حلول واقعية وفعالة لإصلاح المواقف أو العلاقات.
أما في فرصة التعلم من الأخطاء، فيستطيع الانسان الاستفادة من الحكمة بعدم تكرار تلك الأخطاء مرة أخرى، وإصلاح العلاقات المتضررة من خلال الاعتذار أو التواصل الإيجابي، ومساعدة الطرفين على استيعاب الموقف بشكل أفضل، مما يسهل عملية التصالح.
المرور بتجارب صعبة ومنح الوقت للنفس للتعافي يزيد من القدرة على التحكم في المشاعر، وفق العامري، وتعلم كيفية التعامل مع المواقف المستقبلية بشكل أفضل ومواجهة التحديات وترتيب الأولويات وإصلاح ما يمكن إصلاحه، سواء في العلاقات أو في مسار الحياة الشخصي.
وتنصح العامري بالتحلي بالصبر وتقبل عملية الشفاء وعدم الاستعجال في التعافي أو تجاوز المشاعر بسرعة، كما أن التفكير والتأمل يساعدان في تهدئة العقل وفهم المشاعر بشكل أعمق وتصفية الذهن وترتيب الأولويات وتحديد الأهداف. كذلك، الاستفادة من الهوايات وقضاء الوقت في ممارسة الأنشطة الرياضية بما يحفز الجسم على إفراز هرمونات السعادة مثل، الإندورفين وتحسين المزاج، أيضا، القراءة، الكتابة، الرسم، أو الاستماع إلى الموسيقا بما يساهم في صرف الانتباه عن الأفكار السلبية.
وتؤكد أهمية تخصيص وقت للعلاقات الإيجابية وقضاء الوقت مع الأشخاص الذين يقدمون الدعم، بما يساعد في تخفيف الضغط النفسي، ومنح الراحة واستعادة التوازن.
أيضا، التعلم من التجارب السابقة مع مرور الوقت، التي تقدم درسًا يساعد في مواجهة تحديات المستقبل بشكل أكثر حكمة وهدوءا، والتركيز على الاستشفاء الداخلي، إعادة تقييم الأولويات، والابتعاد عن الضغط الزائد يساعد في استعادة السيطرة على الحياة والتعافي بشكل صحي.


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