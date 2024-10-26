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القطاع العام وتحولات المستقبل

10/26/2024 11:28:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. ابراهيم بدران






تسعى الحكومات المتعاقبة، ومنذ سنوات تزيد على العشرين، إلى تطوير القطاع العام وتحديثه وترشيقه، كما يقولون، ورفع مستوى الأداء وزيادة الكفاءة وسرعة الإنجاز. ومع هذا، فإن الشكوى الرئيسية للمواطنين العاديين وللمستثمرين وأصحاب الأعمال هي تلك التعقيدات التي، رغم الأتمتة ورغم شبكات الإنترنت والتحولات الرقمية، ما تزال تستنفد الوقت والجهد والفرص والكلفة الاقتصادية الباهظة.
ففي اللقاء المتميز لوزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة مع رجال الأعمال يوم السبت الماضي، كان واضحا عزم الحكومة على التغيير والتحديث. وكان التركيز من الحضور على ثلاث مسائل رئيسية الأولى: البيروقراطية التي تعطل وتعيق أعمال المواطنين، بل وتنفر المستثمرين سواء كانوا محليين أم أجانب والثانية: عدم الاهتمام الكافي بالمستثمر الوطني وضعف فرص المشاركة المتاحة له رغم تمتع الأردن بثروة بشرية متميزة من العقول والمهارات وأصحاب الأعمال. والثالثة: غياب نشوء وتنامي الشركات المساهمة العامة الجديدة والتي يمكن أن يساهم فيها صغار المدخرين لتنطلق في انشاء مشاريع إنتاجية وخدمية جديدة وخاصة في المحافظات.
تلك مسائل تتردد على الألسنة باستمرار وفي الكتابات بل وفي التوجيهات والرسائل والأوراق الملكية منذ سنوات. والسؤال لماذا سبقنا في هذا الأمر الكثيرون مثل سنغافورة وماليزيا ودول الخليج، بحيث أصبحت تلك الدول جاذبة لكل مسستثمر من داخلها أو خارجها.؟
بالنسبة للبيروقراطية فإن اقترابنا من معالجتها قد يكون غير مناسب بدليل عدم حدوث التغيير المنشود. وتكمن المشكلة كما يؤكد الكثير من الخبراء في أن محاولات الإصلاح والتطوير غالبا ما تركز على الشرائح العليا في الجهاز الإداري وتغفل الجسم الحقيقي للإدارة الذي يمثله جميع الموظفين على مختلف مواقعهم ودرجاتهم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، تلجأ الحكومات إلى التغيير الظاهري مثل: تغيير اسم المؤسسة، أو اسم الوظيفة، أو فكفكة المؤسسة الواحدة إلى مؤسسات وهيئات عديدة، أو دمج الوزارات أو إلغاؤها دون الدخول في عمق العمل ذاته.. ومن جهة ثالثة يتجه التطوير إلى التعميم والنظر الى جهاز الدولة وكأنه مؤسسة واحدة فتهرع الإدارات الى تغيير الأنظمة والقوانين ولكن الجسم الفاعل يبقى كما هو.
وهذا يقودنا إلى ضرورة التأكيد على عدد من النقاط على النحو التالي: اولاً: التوقف عن التغييرات الشكلية والظاهرية كالأسماء أو الفكفكة أو الدمج أو الالغاء. فهذه كلها لا تحدث أي فرق في الأداء والكفاءة يمكن يشعر به متلقي الخدمة.
ثانياً: إن دوائر الدولة ومؤسستها تختلف الواحدة عن الأخرى من حيث نوعية العمل
وثقافة التخصص القطاعي وطبيعة المشكلات ومتطلبات العلاج ووسائل الاستجابة لطلبات المواطن. فالمطلوب من موظف وزارة التربية والتعليم يختلف تماماً عن المطلوب من موظف وزارة الزراعة أو دائرة الجمارك أو وزارة الطاقة وان كانوا يشتركون في عمومية كونهم موظفي قطاع عام. وهذا يتطلب أن يكون التطوير مصمما لكل مؤسسة أو دائرة بذاتها وحسب طبيعة العمل والتغيرات العلمية والتكنولوجية والتوجهات المستقبلية للعمل، ابتداء من المهارات وتدريب الموظف، مروراً بأخلاقيات الوظيفة ومضامين مدونة السلوك، وإنتهاء بقياس وتقييم الإنتاجية والأداء. إضافة إلى اختلاف الدوائر في المشكلات التي يعاني منها متلقي الخدمة.
ثالثاً: ان المطلوب أن تقوم الجهة المكلفة بإعداد برامج تطوير القطاع العام، و التي ينبغي أن تكون موسسة وطنية على إلمام معمق بالتفاصيل الاقتصادية الثقافية الاجتماعية للمجتمع، تقوم بتحديد كافة المشكلات والعقبات التي يعاني منها المواطن، من خلال استطلاعات موضوعية حتي يتم التعرف على ((جوهر الأزمة)) في كل قطاع وكل مؤسسة بذاتها تمهيدا لوضع برنامج التطوير لتلك المؤسسة.
رابعاً: ان الجزء الأكبر من موظفي المؤسسات يلتحقون بالعمل بناء على مؤهلاتهم الدراسية من شهادات أو دبلومات، في حين ان كل مؤسسة تتطلب مهارات وثقافة وإطارا تفكيريا وممارسات مختلفة عن غيرها. وهذا يستدعي أن يكون لكل قطاع أو وزارة مركز تأهيل متخصص لها وبأعمالها ليكون التأهيل قبل الالتحاق بالعمل وخلال فترات متتالية.
خامساً: ان الترقية الوظيفية يجب أن ترتبط بدورات تأهيل وتمكين بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة حتى يخرج الموظف من عقلية (( الأقدمية)) الى عقلية العلم والمهارة الجديدة والتحديث والتطور والمستقبل.
سادساً: ان شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص ما تزال غير متحققة كما أكد معظم رجال الأعمال، في حين أن مثل هذه الشراكة من شأنها تحسين أداء جميع الأطراف.
سابعاً: ان المستثمر المحلي هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني وللتغير الاجتماعي، الأمر الذي يستدعي أن تبحث المؤسسة الرسمية عن المستثمر والممول الوطني اولا وليس الاعتماد على القروض والمنح والاستثمار من شركات دولية مع الاحترام.
ثامناً: ان إنشاء شركات مساهمة عامة للمشاريع الجديدة وبدفع حكومي أمر بالغ الأهمية. فالمواطن الذي يدخر جزءا من دخله يبحث عن فرص لاستثمار هذه المدخرات المتواضعة، وليس أفضل من الشركات المساهمة العامة التي تشارك بها مؤسسات حكومية وجمعيات تعاونية ورجال أعمال ومواطنون.
واخيراً فإن معدل النمو الاقتصادي لدينا ما يزال متواضعاً جداً، ولا ينبغي الركون والاطمئنان الى تقارير البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي المشجعة، فتحفيز النمو الاقتصادي مسؤولية الدولة اولا وأخيرا، ويتحقق فقط من خلال المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص الوطني، وللمواطن بكل ما لديه من علم ومهارة، ومن خلال التجاوب الحقيقي لجهاز الدولة كما يمثله الموظف العام.

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