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كيف يمكن الحد من انتشار ظاهرة التدخين بين الأطفال والمراهقين؟

10/26/2024 11:28:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان - مع تزايد أعداد المدخنين من الأطفال والمراهقين واستخدامهم للتبغ والسجائر الإلكترونية، تبرز الحاجة لإجراءات وممارسات للحد من ارتفاع معدلات التدخين بين تلك الفئات، ما يثقل كاهل السلطات الصحية التي يتوجب أن تبحث عن حلول ناجعة وإجراء دراسات تمكنها من تقليل أو الحد من هذه الظاهرة.
ويرى خبراء ومختصون بالرعاية التنفسية بتصريحات منفصلة لـ"الغد" أن ارتفاع معدلات التدخين للأطفال والمراهقين من شأنه أن يحدث تغييرات بنسيج الرئة، داعين وزارة الصحة لضرورة حماية تلك الفئة من ضرر السجائر الإلكترونية.
غير أن مدير التوعية والاعلام الصحي بوزارة الصحة د.غيث عويس، أكد في تصريح لـ"الغد " أن وزارة الصحة مستمرة بحملات مكافحة التدخين، حيث أنهت حملة لإنفاذ تطبيق قانون الصحة العامة، إضافة للجولات الميدانية التي ينفذها ضباط الارتباط بمشاركة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، فضلا عن وجود 28 عيادة للإقلاع عن التدخين موزعة على مختلف المواقع بالمملكة.
وتابع، إن "الصحة" تجري دراسات مسحية ستطلق نتائجها نهاية العام الحالي، إحداها بالتعاون مع مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية، حول نسب المدخنين بالمملكة إضافة لدراسة جديدة مع منظمة الصحة العالمية حول التدخين وآثاره بشكل خاص.
ولفت عويس إلى أن وزارة الصحة زادت عدد ضباط الارتباط من 212 ضابط ارتباط يتمتعون بصفة الضابطة العدلية لنحو 500، لمتابعة إنفاذ قانون الصحة العامة المتعلق بالتدخين وإجراء جولات تفتيشية على المنشآت ومخالفة وإنذار وإغلاق عدد منها.
وفي السياق، قال رئيس جمعية الرعاية التنفسية الأردنية د.محمد حسن الطراونة لـ"الغد"، إن المشاهدات والملاحظات لانتشار تدخين السجائر الإلكترونية تزداد بين المراهقين والأطفال بشكل ملحوظ، حيث تباع لهم دون ظوابط حتى باتت هذه الفئة الأكثر استهدافا لمروجي هذا النوع من التدخين.
وتساءل الطراونة: من يحمي أطفالنا من هذه الآفة ومن يتحمل مسؤلية ذلك، رغم توقيع وزارة الصحة على إتفاقية مكافحة التبغ مع منظمة الصحة العالمية التي تنص بنودها على منع التدخين داخل المنشآت العامة ومنع بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن الـ18 عاما.
ولفت الطراونة إلى أن الدراسات والأبحاث العالمية تشير إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين التدخين الإلكتروني والتغير الذي يحدث على أنسجة الرئة وفق دراسة أجرتها الجامعة الوطنية الأسترالية ونشرت نتائجها في المجلة الطبية الأسترالية، والتي قالت إن مدخني السجائر الإلكترونية يستنشقون نسيجا معقدا من المواد الكيميائية، إذ تحتوي على 240 مادة كيميائية صنفت 40 مادة منها على أنها سامة و30 ذات ضرر كبير على الصحة.
وشدد على أن استطلاعات الرأي في كل من الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة تؤكد على أن هناك تزايدا ملحوظا بنسبة مدخني السجائر الإلكترونية وخصوصا بين المراهقين وطلاب المدارس.
وقال الطراونة: لقد ظهر مصطلح طبي حديث اسمه (أمراض الرئة الناتجة عن التدخين الإلكتروني)، دعا المملكة المتحدة لوضع خطة لمكافحه البيع غير القانوني للسجائر الإلكترونية بين الأطفال.
وحث الطراونة السلطات الصحية في الأردن، بضرورة حماية الأطفال والمراهقين من ضرر السجائر الإلكترونية.
وكانت وزارة الصحة نفذت الشهر الماضي حملة تفتيشية للرقابة على إنفاذ قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان إنفاذ هذا القانون ضمن إطار تطبيق خطة العمل التنفيذية المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بكافة أشكاله من أجل الحفاظ على الصحة العامة.
بيد، أن خبير الاوبئة د.عبد الرحمن المعاني أوضح أهمية المعالجات الصحية لهذه الظاهرة، مشددا على أن ظاهرة التدخين في المملكة تشكل خطرا داهما وأزمة صحية كبرى، تهدد الصحة العامة باعتبارها سببا رئيسا لاعتلال الصحة والوفاة المبكرة، وعدم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتابع: إن نسب التدخين في المملكة تعتبر من أعلى النسب في العالم حسب آخر إحصائية صادرة عن منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن ارتفاع نسب التدخين لدى الذكور والإناث والأطفال من مختلف أنواع التدخين سواء التبغ أو الإلكتروني أو استخدام الأرجيلة، بالإضافة لربط زيادة حالات السرطان مع زيادة معدلات التدخين وكذلك ارتفاع الكلف العلاجية لعلاج السرطان التي من الممكن أن تصل لمئات الملايين.
واعتبر المعاني أن واجب الحكومة دق ناقوس الخطر، بخاصة بعد خروج نسب التدخين عن السيطرة والتحذير المستمر من الزيادة المضطردة بهذه النسب والتي أدت لرفع نسبة الإصابة بالسرطان وخصوصا بعد عام 2015 فهناك 8 آلاف إصابة بالسرطان تسجل سنويا في المملكة.
وقال: من واجب وزارة الصحة التنبيه لكل هذه الأمور وأخذ ارتفاع نسب المدخنين على محمل الجد، والتركيز على الفئات العمرية الصغيرة، بالإضافة للنساء بعد ارتفاع نسب المدخنات إلى أكثر من الضعف وارتفاع عدد الإصابات بالسرطان بينهن.
وشدد المعاني على ضرورة أن تطبق وزارة الصحة قانون الصحة العامة رقم 47 وتفعيله عبر منع التدخين في الأماكن العامة، وعلى رأسها المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية والوزارات والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وأماكن العمل والمطاعم ووسائط النقل العام، إضافة، لتعريف المواطنين بهذا القانون، ووضع آلية واضحة وسهلة لتقديم الشكاوى لمخالفات التدخين سواء من خلال التطبيق الحكومي على الهواتف الذكية أو إنشاء خط ساخن يتبع لوزارة الصحة.
وأكد المعاني أن توفير بيئة صحية خالية من التدخين حق لغير المدخن بتنفس هواء نقي خال من السموم الناتجة عن سجائر المدخنين باعتبار أن التدخين أحد أهم العوامل التي تهدد حياة الإنسان.
ولفت إلى أهمية توعية المواطنين بأضرار التدخين، والتدخين السلبي وتقديم المشورة والإرشاد وعلاج الإقلاع عن التدخين مجانا، عبر عيادات متخصصة تابعة لوزارة الصحة في جميع محافظات المملكة، والعمل على إيجاد مدن صحية، وتطبيق معايير في مكافحة التدخين لجعل المدن الأردنية خالية من التدخين، وتغليظ العقوبات على المخالفين في الأماكن العامة وتحديد ضابط ارتباط في كل المؤسسات والوزارات لمكافحة التدخين لمتابعة الالتزام بتطبيق قانون الصحة العامة وضبط المخالفات.
وكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، قد أعلن عن أن كلفة علاج السرطان في الأردن سنويا تبلغ بـ350 مليون دينار على الأقل، وهي بزيادة مضطردة، حيث تبلغ نسبة الإصابات بالسرطان في الأردن منذ العام 2015 بنسبة ارتفاع بلغت 40 %.
وأعاد الهواري التأكيد على أن التدخين في مقدمة الأسباب المسببة لزيادة الإصابات بالسرطان في المملكة ولا بد من إجراءات فورية لوقف هذه الزيادة، متوقعا أن تتجاوز إصابات السرطان في الأردن بأكثر من 50 % خلال أعوام، وأن 8 آلاف إصابة بالسرطان تحدث سنويا في الأردن.
ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة ارتفعت نسبة السيدات المدخنات إلى أكثر من الضعف بين الأعوام 2004 - 2019، إضافة إلى ارتفاع عدد الإصابات بالسرطانات التي تعاني منها السيدات بنسب واضحة في السنوات الأخيرة.

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