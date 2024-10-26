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مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.. محاولات أميركية يائسة قبل الانتخابات

10/26/2024 11:28:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان– فيما يعتزم الكيان الصهيوني إرسال وفدها المفاوض برئاسة رئيس جهاز استخبارات الاحتلال "الموساد" ديفيد برنياع إلى الدوحة اليوم، لبحث إمكانية استئناف مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار في غزة، بضغط أميركي غير معلن على ما يبدو، قلل محللون سياسيون من هذه التحركات، مؤكدين أن دولة الاحتلال لا تأبه إلا لنفسها، ولا تستمع لأي جهة كانت حتى الولايات المتحدة.
ومن المنتظر أن يلتقي برنياع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وكانت فشلت جهود الوساطة المتكرّرة، التي تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر حتى الآن في وقف إطلاق النار في غزة، لكن واشنطن تؤكد أن استشهاد زعيم المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار قد يؤدي إلى اختراق في المحادثات.
بدورها، تصر حماس على أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل والوقف التام للأعمال العدائية هو وحده الذي سينهي الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 42800 شهيد في قطاع غزة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
ويبدو أن المحاولات الأميركية لإحياء مفاوضات الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، حثيثة في الفترة الأخيرة، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، ورغبة الديمقراطيين في تسجيل نقطة عبر وقف الحرب على قطاع غزة التي شكّلت معضلة لإدارة البيت الأبيض على مدار نحو 386 يوما.
وحول ما إن كانت المحاولات الأميركية لا تتعدى ذر الرماد لتحقيق إنجاز قبل انتخابات 5 تشرين الثاني (نوفمبر) يرى المحللون السياسيون في تصريحات لـ"الغد"، أن واشنطن ربما تسعى نحو صفقة دبلوماسية لكنها تصطدم بموقف واضح من قبل حماس، إضافة إلى غلو صهيوني في إدارة الحرب.
ومن هنا، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور بدر الماضي إنه يمكن أن يفسر هذا الغلو الصهيوني بارتكاب جرائم الإبادة اليومية في غزة، بأن قوات الاحتلال تتجه إلى تهدئة بوساطة الأطراف كافة، والوصول الى حل فيما يخص مسألة الأسرى.
وأوضح الماضي أن دولة الاحتلال استنزفت أخلاقيا وقانونيا الولايات المتحدة والأوروبيين وحتى الحلفاء المحتملين في هذا السلوك الإجرامي، كما أن مؤسسات الكيان الصهيوني تهتم كثيرا برأي الحزب الديمقراطي وإمكانية تأثير الموقف الإسرائيلي على الانتخابات الأميركية.
وتابع: "لكن في المقابل، فإن نتنياهو يفضل التعامل مع الجمهوريين الذين يقفون في وجه الإيرانيين الذين يشكلون مصدر تهديد لأمن دولة الاحتلال".
وأضاف إنه يمكن القول إن هناك تحركا جديا هذه المرة وخاصة بعد استشهاد يحيى السنوار، والذي يمكن تسويقه من قبل نتنياهو بأنه أحد أهداف الحرب الصهيونية التي تحققت، ما يعني توافقا ما على وقف إطلاق النار وتهدئة محتملة تخلص الشعب الفلسطيني في غزة من هذه الحرب المجنونة.
بدوره، أكد المحلل السياسي الدكتور عامر السبايلة، أن الإدارة الأميركية تسعى بأي طريقة لإنجاز نوع من أنواع الصفقة الدبلوماسية أولا عبر احتواء شكل ردّ الكيان الصهيوني في هذه المرحلة على الأقل، والعمل على ضبط إيقاع المواجهة المباشرة بين إيران والدولة العبرية من خلال الانتقال للبحث بخطوات عملية على الأرض باتجاه غزة وموضوع الأسرى.
وقال السبايلة إن هذا كله، تحاول الولايات المتحدة أن تحققه كمنجز دبلوماسي في الوقت نفسه، وتعطي دولة الاحتلال مساحة أكبر في قتال المليشيات التي تضعها على لائحة الإرهاب سواء في العراق أو في سورية ولبنان.
وأضاف إن "هذا يعني أن هناك رغبة بتسويق هذه الإدارة لنفسها بأنها قادرة على منع اندلاع حرب إقليمية".
وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، عملت الولايات المتحدة على تأمين الكيان الصهيوني، وفي الجهة الأخرى، تحاول أن تتوّج ذلك بصفقة دبلوماسية تؤسس من خلالها للبحث عن حلول ذات بعد إقليمي، باعتبار أن إيقاف الحرب في غزة عبر صفقة الأسرى قد تكون حجر الزاوية للانتقال لجبهات أخرى وإغلاقها.
وتابع السبايلة: "لكن في النهاية، أصبح الوقت عامل حاسم، وبالتالي من الصعب الاقتناع بأن الإدارة الأميركية تستطيع تحقيق كل ذلك، لهذا هي ستساوم بين فكرة تأمين إسرائيل وإعطائها الحق في تأمين نفسها، ومنع سقوط المنطقة والضغط باتجاه محاولة إنجاز أي شيء على صعيد قطاع غزة".
فيما لا يعتقد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات أن المفاوضات التي تجري في الدوحة أو غيرها هي مفاوضات جدية.
وقال شنيكات إن ما يطرح على الطاولة في المفاوضات هي شروط استسلام لحركة حماس وتتعلق بتوفير ملاجئ آمنة لها خارج قطاع غزة.
وبين أن "الاستسلام فقط هو ما يتم تقديمه مقابل استرجاع الأسرى الصهاينة وليس الانسحاب من قطاع غزة أو حتى توفير المساعدات الإنسانية".
وشدد شنيكات على أن هذا ما تقدّمه دولة الاحتلال حتى هذه اللحظة على طاولة المفاوضات، أما "بالنسبة لحماس وكافة الفصائل الفلسطينية فإن ما ما يُقدّم هو استسلام وبالتالي يتم رفضه ولهذا بقيت المفاوضات حتى هذه اللحظة تراوح مكانها".

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