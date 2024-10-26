مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.. محاولات أميركية يائسة قبل الانتخابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان– فيما يعتزم الكيان الصهيوني إرسال وفدها المفاوض برئاسة رئيس جهاز استخبارات الاحتلال "الموساد" ديفيد برنياع إلى الدوحة اليوم، لبحث إمكانية استئناف مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار في غزة، بضغط أميركي غير معلن على ما يبدو، قلل محللون سياسيون
من هذه التحركات، مؤكدين أن دولة الاحتلال لا تأبه إلا لنفسها، ولا تستمع لأي جهة كانت حتى الولايات المتحدة.
ومن المنتظر أن يلتقي برنياع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وكانت فشلت جهود الوساطة المتكرّرة، التي تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر حتى الآن في وقف إطلاق النار في غزة، لكن واشنطن تؤكد أن استشهاد زعيم المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار قد يؤدي إلى اختراق في المحادثات.
بدورها، تصر حماس على أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل والوقف التام للأعمال العدائية هو وحده الذي سينهي الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 42800 شهيد في قطاع غزة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
ويبدو أن المحاولات الأميركية لإحياء مفاوضات الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، حثيثة في الفترة الأخيرة، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، ورغبة الديمقراطيين في تسجيل نقطة عبر وقف الحرب على قطاع غزة التي شكّلت معضلة لإدارة البيت الأبيض على مدار نحو 386 يوما.
وحول ما إن كانت المحاولات الأميركية لا تتعدى ذر الرماد لتحقيق إنجاز قبل انتخابات 5 تشرين الثاني (نوفمبر) يرى المحللون السياسيون في تصريحات لـ"الغد"، أن واشنطن ربما تسعى نحو صفقة دبلوماسية لكنها تصطدم بموقف واضح من قبل حماس، إضافة إلى غلو صهيوني في إدارة الحرب.
ومن هنا، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور بدر الماضي إنه يمكن أن يفسر هذا الغلو الصهيوني بارتكاب جرائم الإبادة اليومية في غزة، بأن قوات الاحتلال تتجه إلى تهدئة بوساطة الأطراف كافة، والوصول الى حل فيما يخص مسألة الأسرى.
وأوضح الماضي أن دولة الاحتلال استنزفت أخلاقيا وقانونيا الولايات المتحدة والأوروبيين وحتى الحلفاء المحتملين في هذا السلوك الإجرامي، كما أن مؤسسات الكيان الصهيوني تهتم كثيرا برأي الحزب الديمقراطي وإمكانية تأثير الموقف الإسرائيلي على الانتخابات الأميركية.
وتابع: "لكن في المقابل، فإن نتنياهو يفضل التعامل مع الجمهوريين الذين يقفون في وجه الإيرانيين الذين يشكلون مصدر تهديد لأمن دولة الاحتلال".
وأضاف إنه يمكن القول إن هناك تحركا جديا هذه المرة وخاصة بعد استشهاد يحيى السنوار، والذي يمكن تسويقه من قبل نتنياهو بأنه أحد أهداف الحرب الصهيونية التي تحققت، ما يعني توافقا ما على وقف إطلاق النار وتهدئة محتملة تخلص الشعب الفلسطيني في غزة من هذه الحرب المجنونة.
بدوره، أكد المحلل السياسي الدكتور عامر السبايلة، أن الإدارة الأميركية تسعى بأي طريقة لإنجاز نوع من أنواع الصفقة الدبلوماسية أولا عبر احتواء شكل ردّ الكيان الصهيوني في هذه المرحلة على الأقل، والعمل على ضبط إيقاع المواجهة المباشرة بين إيران والدولة العبرية من خلال الانتقال للبحث بخطوات عملية على الأرض باتجاه غزة وموضوع الأسرى.
وقال السبايلة إن هذا كله، تحاول الولايات المتحدة أن تحققه كمنجز دبلوماسي في الوقت نفسه، وتعطي دولة الاحتلال مساحة أكبر في قتال المليشيات التي تضعها على لائحة الإرهاب سواء في العراق أو في سورية ولبنان.
وأضاف إن "هذا يعني أن هناك رغبة بتسويق هذه الإدارة لنفسها بأنها قادرة على منع اندلاع حرب إقليمية".
وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، عملت الولايات المتحدة على تأمين الكيان الصهيوني، وفي الجهة الأخرى، تحاول أن تتوّج ذلك بصفقة دبلوماسية تؤسس من خلالها للبحث عن حلول ذات بعد إقليمي، باعتبار أن إيقاف الحرب في غزة عبر صفقة الأسرى قد تكون حجر الزاوية للانتقال لجبهات أخرى وإغلاقها.
وتابع السبايلة: "لكن في النهاية، أصبح الوقت عامل حاسم، وبالتالي من الصعب الاقتناع بأن الإدارة الأميركية تستطيع تحقيق كل ذلك، لهذا هي ستساوم بين فكرة تأمين إسرائيل وإعطائها الحق في تأمين نفسها، ومنع سقوط المنطقة والضغط باتجاه محاولة إنجاز أي شيء على صعيد قطاع غزة".
فيما لا يعتقد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات أن المفاوضات التي تجري في الدوحة أو غيرها هي مفاوضات جدية.
وقال شنيكات إن ما يطرح على الطاولة في المفاوضات هي شروط استسلام لحركة حماس وتتعلق بتوفير ملاجئ آمنة لها خارج قطاع غزة.
وبين أن "الاستسلام فقط هو ما يتم تقديمه مقابل استرجاع الأسرى الصهاينة وليس الانسحاب من قطاع غزة أو حتى توفير المساعدات الإنسانية".
وشدد شنيكات على أن هذا ما تقدّمه دولة الاحتلال حتى هذه اللحظة على طاولة المفاوضات، أما "بالنسبة لحماس وكافة الفصائل الفلسطينية فإن ما ما يُقدّم هو استسلام وبالتالي يتم رفضه ولهذا بقيت المفاوضات حتى هذه اللحظة تراوح مكانها".
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