Sunday, 27 October 2024 06:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دراسة: اتجاهات إيجابية لملتحقي مراكز المتسربين.. وفجوة تحد من العودة للتعليم

10/26/2024 11:28:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






عمان - رصدت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة "إنقاذ الطفل الأردن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، اتجاهات إيجابية لدى ملتحقي "مراكز تعزيز الثقافة للمتسربين" وأولياء أمورهم، حيال "بيئة" هذه المراكز، فيما رصدت أيضا وجود "فجوة" في المستويين المهاراتي والمعرفي بين ما يتم تقديمه للطلبة في المراكز، قياسا على ما يقدّم في التعليم النظامي، مما يحد من إمكانية إعادة إلحاقهم به مستقبلا.
وأطلقت الدراسة نهاية الأسبوع الماضي، والتي رصدت بالدرجة الأولى، بيئة مراكز برنامج تعزيز الثقافة لدى المتسربين من التعليم المدرسي، وهو البرنامج الذي أنشأته وزارة التربية والتعليم في نطاق التعليم غير النظامي، خلال العام الدراسي 2004\2005.
وشملت الدراسة التي اعتمدت المنهج النوعي وليس الكمي، مراكز في كل من عمان وإربد والكرك وبواقع 12 مركزا، وشكل الطلبة الأردنيون ما نسبته 52 %، مقابل 48 % من جنسيات أخرى غالبيتهم من السوريين ونسبة من الجنسية الباكستانية والمصرية.
ويغطّي البرنامج 3 حلقات (مستويات) تعزيزية من الصف الأول للرابع ومن الخامس للسابع ومن الثامن للعاشر، فيما يستفيد من هذه المستويات الفئات العمرية من 12-18 عاما للذكور، و12-20 عاما للإناث، وتمتد مدة كل مستوى 8 أشهر في المراكز.
وهدفت الدراسة التي حصلت "الغد" على الملخص التنفيذي لها، لتحسين مخرجات مراكز تعزيز الثقافة لدى المتسربين، حيث اعتمدت منهجية المجموعات المركزة من الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، إضافة للمقابلات مع ضباط ارتباط عاملين لدى مديريات التربية والتعليم.
وتناولت الدراسة 3 محاور أساسية، هي مدى جاذبية البيئة التعليمية في هذه المراكز لزيادة التحاق المتسربين بها، ومحور مدى توفر بيئة تعليمية دامجة بها، إضافة لمحور مدى ملاءمة المحتوى التعليمي المقدم مع احتياجات المتسربين وإمكانية عودتهم للتعليم النظامي.
وفي محور البيئة التعليمية الجاذبة، تطرقت الدراسة لأسباب التسرب المدرسي والعوامل التي جذبت المتسربين للالتحاق بالمراكز، إضافة للأسباب المحتملة للانسحاب من هذه المراكز.
وأشارت الدراسة إلى 9 أسباب للتسرب المدرسي من وجهة نظر الطلبة وأولياء الأمور، تصدرتها التحديات المالية للعائلات وإلحاق أبنائهم بالعمل، ومن ثم بعد المسافة عن المدارس وعدم توفر طرق آمنة، ومن ثم ضعف القدرات الأكاديمية لدى بعض الطلبة، ومن ثم جائحة كورونا ومن ثم الظروف الاجتماعية مثل طلاق الوالدين أو أو مرض أحد أفراد الأسرة أو وفاته، إضافة للتحديات القانونية للطلبة اللاجئين والعادات الاجتماعية مثل الزواج المبكر، والإعاقات وصعوبة الاندماج.
كما جاء العنف والتنمر المدرسي من الأقران نتيجة للضعف الأكاديمي، أو العنف من بعض المعلمين وعدم فهم الاحتياجات من أسباب التسرب أيضا.
وأدرجت الدراسة 4 عوامل جذب لمراكز تعزيز الثقافة للمتسربين، تمثلت بالدعم المالي حيث يساهم المركز بتغطية تكاليف المواصلات والوجبات بما قيمته 3 دنانير عن كل يوم حضور للطفل، وكذلك مدة البرنامج ومرونة تعديل الأوقات، إضافة لمواقع اختيار المراكز التي يراعي فيها أن تكون المناطق مخدومة وآمنة وتشهد نسبة مرتفعة من التسرب.
ولم تغفل الدراسة عن الأسباب المحتملة للانسحاب من هذه المراكز، ومن بينها تأخر تسليم الدعم المالي للملتحقين أو عدم كفايته جراء بعد المسافات وغياب المواصلات، وتحديات المواءمة بين وقت الدراسة والعمل للطلبة العاملين، إضافة للمخاوف الاجتماعية من التحاق الفتيات بهذه المراكز وصعوبة المواصلات أحيانا تحول دون استمرار الفتيات فيها، واستمرار هشاشة الأوضاع لدى بعض الأسر.
وتدعـم سياسـة قبـول الطلبـة فـي مراكـز "تعزيز الثقافة للمتسـربين" دمـج الطلبـة الذيـن لـم يتمكنـوا مـن اســتكمال تعليمهــم فــي المــدراس مــن خلفيــات وقــدرات متنوعــة، كاللاجئيــن الذيــن لا يحملــون أوراقا ثبوتية رسمية، و الطلبــة مــن العــائلات الرّحــل، والعامليــن، وذوي الإعاقة، والفتيــات المتزوجــات، وكذلك الطلبــة من ذوي التحصيــل العلمــي الضعيـف.
أما في محور توفير هذه المراكز لبيئة تعليمية دامجة، فقد أظهرت الدراسة استجابات من الطلبـة وأولياء الأمور "على درجـة عاليـة مـن الرضـا" حـول بيئـة التعلـم داخـل المراكـز، واشتملت مؤشرات الرضا على 5 مؤشرات من أهمها مرونة المعلمين وتواصلهم الفعّال، وتدريب المعلمين الجيد مع الأخذ بعين الاعتبار لحاجتهم لتدريبات متخصصة للتعامل مع ذوي الإعاقة، وتعاون ميسّري المراكز مع الطلبة وأولياء الأمور مع التأكيد على الحاجة بضرورة زيادة توعية المجتمع المحلي بالتعليم غير النظامي، والأجواء الأسرية في المراكز، إضافة لتجهيزات الغرف الصفية في المراكز "إلى حد كبير"، مع الإشارة إلى أن السياسات الحالة تقتصر على إمكانية استخدام الغرف الصفية دون غرف مصادر التعلم مثل غرف الحاسوب والمكتبة.
أما في محور ملاءمة المحتوى التعليمي مع مستويات المتلحقين ككل، ومدى فرصهم في العودة إلى التعليم النظامي، فقد أظهرت الدراسة وجود فجوة بالمستوى المهاراتي والمعرفي بين ما يتم تقديمه للطلبة في المراكز مقارنة بما يتم تقديمه لأقرانهم في التعليم النظامي، ما يحد من إمكانية إعادة الحاقهم في التعليم النظامي مستقبلا.
وتباينت بشكل عام وجهـات النظـر بيـن المعلميـن فيمـا يتعلق بالمنهـاج الدراسـي، فالبعـض يـرى أنـه مناسب لاحتياجات ومستويات الطلبــة وفقا للدراسة، حيــث يعانــي معظمهــم مــن قــدرات أكاديميــة ضعيفــة، والبعــض الآخــر يــرى أن المنهـاج لا يتماشـى مـع احتياجـات الطلبـة لمرحلـة مـا بعـد المركـز وتطلعاتهـم المسـتقبلية.
وبالنسبة للمعلمين، فقد شكل وجود طلاب من ثلاث حلقات( مستويات) في فصل واحد تحديا كبيرا للمعلمين والطلبة، نظرا للتفاوت الكبير في مستويات الطلبة الأكاديمية وخاصة بين طلبة الحلقة الأولى الحلقتين الثانية والثالثة.
ورأى المعلّمون أيضا، بأن الوسائل التعليمية التي تم توفيرها للأنشطة اللامنهجية التي قدمتها الوزارة في بعض المراكز لم تكن ملائمة من حيث مراعاة النوع الاجتماعي، وأن السياسات والأنظمة المالية المعتمدة في المراكز، تعيق قدرة المعلمين على شراء وتوفير أدوات لتفعيل الأنشطة ذات الطابع المهني، وأن الموضوعات المطروحة في الدليل الإرشادي للمرشد التربوي لا تتماشى بشكل كاف مع احتياجات الطلبة.
وبالنسبة للطلبة وأولياء الأمور، فقد قالوا إن المنهاج يعمل على تأسيس الطلبة في المهارات الأساسية كالقراءة والكتابة بشكل رئيسي، وبعض المهارات المتقدمة لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة، وأن هناك حاجة للتركيز بشكل أكبر على محتوى مادتي اللغة الإنجليزية والحاسوب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والحياة العملية.
كما أشار الطلبة وأولياء الأمور، لعدم معرفتهم بالفرص التعليمية المتاحة للطلبة بعد تلقي تعليمهم في المراكز من قبل الطلبة وأولياء أمورهم، ولفت بعض الطلبة في الحلقة الثانية والثالثة أن المناهج الدراسية أقل من مستواهم الأكاديمي لأنهم يخوضون تجربة إعادة أساسيات القراءة والكتابة والرياضيات مع طلبة الحلقة الأولى.
إلى ذلك، أوصت الدراسة بضرورة التوسع الجغرافي في نطاق انتشارها في المملكة، حيث يبلغ عدد هذه المراكز 204، والاستمرار بتقديـم بـدل المواصلات للملتحقين والنظـر فـي زيادتـه وخاصـة للطلبـة الذيـن يقيمون بعيـدا عن المركــز، وإيجاد بدائل للمواصلات يالتعــاون مــع الجهــات والمؤسسـات المحليــة لتسهيل وصــول الطلبــة و خاصــة الإنـاث للمراكــز، وكذلك تنفيـذ أنشطـة توعوية للمجتمعات التـي تـزداد فيهـا نسـب التسرب حـول مراكز التعليم غير النظامي.
وفيما يخص البيئة التعليمية، أوصت الدراسة، بضرورة دراسة إمكانية فصــل المستوى الأولـى عــن المستوى الثاني والثالث، حتــى تصبح الحصــة أكثــر ملاءمــة لحاجــات الطلبــة ومســتوياتهم الأكاديميــة، ومراجعة سياسات الصرف بما يسمح بشراء مواد يمكن استخدامها في أنشطة مهنية، وكذلك السـماح للطلبـة والمعلميـن فـي المراكـز باسـتخدام بعـض المرافـق فـي المدرسـة مثـل المختبـرات والمكتبــة وورشــة المهنــي.
ّكما أوصت بتوفيـر التدريـب للمعلميـن حـول إستراتيجيات التواصـل الفعـال ودعـم الطلبـة ذوي الإعاقـة، بالإضافة للطلبــة المعرضيــن للخطــر والذيــن يواجهون ظــروفا صعبــة، وكذلك دراسـة خيـارات توفيـر تـدخلات إدارة الحالـة لأسـر الطلبـة الأكثـر هشاشـة لضمـان اسـتمرارية الطفـل فــي التعليــم.
وأوصت أيضا، بضرورة إثـراء المناهـج الدراسـية لمراكـز التعليـم غيـر النظامـي لـردم الفجـوة المعرفيـة والمهاراتيـة بينهـا وبيـن المناهــج الوطنيــة، وإضافة حلقة رابعة تهدف لتسهيل إعادة إدماج الطلبة في التعليم النظامي، ومراجعة محتوى دليل الإرشاد (حصص الإرشاد) ليصبح أكثر ملاءمة لحاجات الطلبة.

MENAFN26102024000072011014ID1108821206

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث