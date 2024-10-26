دراسة: اتجاهات إيجابية لملتحقي مراكز المتسربين.. وفجوة تحد من العودة للتعليم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبّون
عمان - رصدت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة "إنقاذ الطفل الأردن بالتعاون مع وزارة التربية
والتعليم، اتجاهات إيجابية لدى ملتحقي "مراكز تعزيز الثقافة للمتسربين" وأولياء أمورهم، حيال "بيئة" هذه المراكز، فيما رصدت أيضا وجود "فجوة" في المستويين المهاراتي والمعرفي بين ما يتم تقديمه للطلبة في المراكز، قياسا على ما يقدّم في التعليم
النظامي، مما يحد من إمكانية إعادة إلحاقهم به مستقبلا.
وأطلقت الدراسة نهاية الأسبوع الماضي، والتي رصدت بالدرجة الأولى، بيئة مراكز برنامج تعزيز الثقافة لدى المتسربين من التعليم المدرسي، وهو البرنامج الذي أنشأته وزارة التربية والتعليم في نطاق التعليم غير النظامي، خلال العام الدراسي 2004\2005.
وشملت الدراسة التي اعتمدت المنهج النوعي وليس الكمي، مراكز في كل من عمان وإربد والكرك وبواقع 12 مركزا، وشكل الطلبة الأردنيون ما نسبته 52 %، مقابل 48 % من جنسيات أخرى غالبيتهم من السوريين ونسبة من الجنسية الباكستانية والمصرية.
ويغطّي البرنامج 3 حلقات (مستويات) تعزيزية من الصف الأول للرابع ومن الخامس للسابع ومن الثامن للعاشر، فيما يستفيد من هذه المستويات الفئات العمرية من 12-18 عاما للذكور، و12-20 عاما للإناث، وتمتد مدة كل مستوى 8 أشهر في المراكز.
وهدفت الدراسة التي حصلت "الغد" على الملخص التنفيذي لها، لتحسين مخرجات مراكز تعزيز الثقافة لدى المتسربين، حيث اعتمدت منهجية المجموعات المركزة من الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، إضافة للمقابلات مع ضباط ارتباط عاملين لدى مديريات التربية والتعليم.
وتناولت الدراسة 3 محاور أساسية، هي مدى جاذبية البيئة التعليمية في هذه المراكز لزيادة التحاق المتسربين بها، ومحور مدى توفر بيئة تعليمية دامجة بها، إضافة لمحور مدى ملاءمة المحتوى التعليمي المقدم مع احتياجات المتسربين وإمكانية عودتهم للتعليم النظامي.
وفي محور البيئة التعليمية الجاذبة، تطرقت الدراسة لأسباب التسرب المدرسي والعوامل التي جذبت المتسربين للالتحاق بالمراكز، إضافة للأسباب المحتملة للانسحاب من هذه المراكز.
وأشارت الدراسة إلى 9 أسباب للتسرب المدرسي من وجهة نظر الطلبة وأولياء الأمور، تصدرتها التحديات المالية للعائلات وإلحاق أبنائهم بالعمل، ومن ثم بعد المسافة عن المدارس وعدم توفر طرق آمنة، ومن ثم ضعف القدرات الأكاديمية لدى بعض الطلبة، ومن ثم جائحة كورونا ومن ثم الظروف الاجتماعية مثل طلاق الوالدين أو أو مرض أحد أفراد الأسرة أو وفاته، إضافة للتحديات القانونية للطلبة اللاجئين والعادات الاجتماعية مثل الزواج المبكر، والإعاقات وصعوبة الاندماج.
كما جاء العنف والتنمر المدرسي من الأقران نتيجة للضعف الأكاديمي، أو العنف من بعض المعلمين وعدم فهم الاحتياجات من أسباب التسرب أيضا.
وأدرجت الدراسة 4 عوامل جذب لمراكز تعزيز الثقافة للمتسربين، تمثلت بالدعم المالي حيث يساهم المركز بتغطية تكاليف المواصلات والوجبات بما قيمته 3 دنانير عن كل يوم حضور للطفل، وكذلك مدة البرنامج ومرونة تعديل الأوقات، إضافة لمواقع اختيار المراكز التي يراعي فيها أن تكون المناطق مخدومة وآمنة وتشهد نسبة مرتفعة من التسرب.
ولم تغفل الدراسة عن الأسباب المحتملة للانسحاب من هذه المراكز، ومن بينها تأخر تسليم الدعم المالي للملتحقين أو عدم كفايته جراء بعد المسافات وغياب المواصلات، وتحديات المواءمة بين وقت الدراسة والعمل للطلبة العاملين، إضافة للمخاوف الاجتماعية من التحاق الفتيات بهذه المراكز وصعوبة المواصلات أحيانا تحول دون استمرار الفتيات فيها، واستمرار هشاشة الأوضاع لدى بعض الأسر.
وتدعـم سياسـة قبـول الطلبـة فـي مراكـز "تعزيز الثقافة للمتسـربين" دمـج الطلبـة الذيـن لـم يتمكنـوا مـن اســتكمال تعليمهــم فــي المــدراس مــن خلفيــات وقــدرات متنوعــة، كاللاجئيــن الذيــن لا يحملــون أوراقا ثبوتية رسمية، و الطلبــة مــن العــائلات الرّحــل، والعامليــن، وذوي الإعاقة، والفتيــات المتزوجــات، وكذلك الطلبــة من ذوي التحصيــل العلمــي الضعيـف.
أما في محور توفير هذه المراكز لبيئة تعليمية دامجة، فقد أظهرت الدراسة استجابات من الطلبـة وأولياء الأمور "على درجـة عاليـة مـن الرضـا" حـول بيئـة التعلـم داخـل المراكـز، واشتملت مؤشرات الرضا على 5 مؤشرات من أهمها مرونة المعلمين وتواصلهم الفعّال، وتدريب المعلمين الجيد مع الأخذ بعين الاعتبار لحاجتهم لتدريبات متخصصة للتعامل مع ذوي الإعاقة، وتعاون ميسّري المراكز مع الطلبة وأولياء الأمور مع التأكيد على الحاجة بضرورة زيادة توعية المجتمع المحلي بالتعليم غير النظامي، والأجواء الأسرية في المراكز، إضافة لتجهيزات الغرف الصفية في المراكز "إلى حد كبير"، مع الإشارة إلى أن السياسات الحالة تقتصر على إمكانية استخدام الغرف الصفية دون غرف مصادر التعلم مثل غرف الحاسوب والمكتبة.
أما في محور ملاءمة المحتوى التعليمي مع مستويات المتلحقين ككل، ومدى فرصهم في العودة إلى التعليم النظامي، فقد أظهرت الدراسة وجود فجوة بالمستوى المهاراتي والمعرفي بين ما يتم تقديمه للطلبة في المراكز مقارنة بما يتم تقديمه لأقرانهم في التعليم النظامي، ما يحد من إمكانية إعادة الحاقهم في التعليم النظامي مستقبلا.
وتباينت بشكل عام وجهـات النظـر بيـن المعلميـن فيمـا يتعلق بالمنهـاج الدراسـي، فالبعـض يـرى أنـه مناسب لاحتياجات ومستويات الطلبــة وفقا للدراسة، حيــث يعانــي معظمهــم مــن قــدرات أكاديميــة ضعيفــة، والبعــض الآخــر يــرى أن المنهـاج لا يتماشـى مـع احتياجـات الطلبـة لمرحلـة مـا بعـد المركـز وتطلعاتهـم المسـتقبلية.
وبالنسبة للمعلمين، فقد شكل وجود طلاب من ثلاث حلقات( مستويات) في فصل واحد تحديا كبيرا للمعلمين والطلبة، نظرا للتفاوت الكبير في مستويات الطلبة الأكاديمية وخاصة بين طلبة الحلقة الأولى الحلقتين الثانية والثالثة.
ورأى المعلّمون أيضا، بأن الوسائل التعليمية التي تم توفيرها للأنشطة اللامنهجية التي قدمتها الوزارة في بعض المراكز لم تكن ملائمة من حيث مراعاة النوع الاجتماعي، وأن السياسات والأنظمة المالية المعتمدة في المراكز، تعيق قدرة المعلمين على شراء وتوفير أدوات لتفعيل الأنشطة ذات الطابع المهني، وأن الموضوعات المطروحة في الدليل الإرشادي للمرشد التربوي لا تتماشى بشكل كاف مع احتياجات الطلبة.
وبالنسبة للطلبة وأولياء الأمور، فقد قالوا إن المنهاج يعمل على تأسيس الطلبة في المهارات الأساسية كالقراءة والكتابة بشكل رئيسي، وبعض المهارات المتقدمة لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة، وأن هناك حاجة للتركيز بشكل أكبر على محتوى مادتي اللغة الإنجليزية والحاسوب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والحياة العملية.
كما أشار الطلبة وأولياء الأمور، لعدم معرفتهم بالفرص التعليمية المتاحة للطلبة بعد تلقي تعليمهم في المراكز من قبل الطلبة وأولياء أمورهم، ولفت بعض الطلبة في الحلقة الثانية والثالثة أن المناهج الدراسية أقل من مستواهم الأكاديمي لأنهم يخوضون تجربة إعادة أساسيات القراءة والكتابة والرياضيات مع طلبة الحلقة الأولى.
إلى ذلك، أوصت الدراسة بضرورة التوسع الجغرافي في نطاق انتشارها في المملكة، حيث يبلغ عدد هذه المراكز 204، والاستمرار بتقديـم بـدل المواصلات للملتحقين والنظـر فـي زيادتـه وخاصـة للطلبـة الذيـن يقيمون بعيـدا عن المركــز، وإيجاد بدائل للمواصلات يالتعــاون مــع الجهــات والمؤسسـات المحليــة لتسهيل وصــول الطلبــة و خاصــة الإنـاث للمراكــز، وكذلك تنفيـذ أنشطـة توعوية للمجتمعات التـي تـزداد فيهـا نسـب التسرب حـول مراكز التعليم غير النظامي.
وفيما يخص البيئة التعليمية، أوصت الدراسة، بضرورة دراسة إمكانية فصــل المستوى الأولـى عــن المستوى الثاني والثالث، حتــى تصبح الحصــة أكثــر ملاءمــة لحاجــات الطلبــة ومســتوياتهم الأكاديميــة، ومراجعة سياسات الصرف بما يسمح بشراء مواد يمكن استخدامها في أنشطة مهنية، وكذلك السـماح للطلبـة والمعلميـن فـي المراكـز باسـتخدام بعـض المرافـق فـي المدرسـة مثـل المختبـرات والمكتبــة وورشــة المهنــي.
ّكما أوصت بتوفيـر التدريـب للمعلميـن حـول إستراتيجيات التواصـل الفعـال ودعـم الطلبـة ذوي الإعاقـة، بالإضافة للطلبــة المعرضيــن للخطــر والذيــن يواجهون ظــروفا صعبــة، وكذلك دراسـة خيـارات توفيـر تـدخلات إدارة الحالـة لأسـر الطلبـة الأكثـر هشاشـة لضمـان اسـتمرارية الطفـل فــي التعليــم.
وأوصت أيضا، بضرورة إثـراء المناهـج الدراسـية لمراكـز التعليـم غيـر النظامـي لـردم الفجـوة المعرفيـة والمهاراتيـة بينهـا وبيـن المناهــج الوطنيــة، وإضافة حلقة رابعة تهدف لتسهيل إعادة إدماج الطلبة في التعليم النظامي، ومراجعة محتوى دليل الإرشاد (حصص الإرشاد) ليصبح أكثر ملاءمة لحاجات الطلبة.
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