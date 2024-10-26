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الموافقة على استكمال تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي

10/26/2024 11:28:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على السير واستكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عطاء تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي – وحدة التغييز الشاطئية.
يأتي ذلك في ظل الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز أمن التزوُد بالطاقة، وتنويع مصادرها وخياراتها، وتطوير المنظومة والبنية التحتية المرتبطة بمصادر الطاقة.
كما يأتي القرار في إطار سعي الحكومة إلى تطوير وتعزيز المنظومة الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وتنويع مصادر الطاقة في موانئ مدينة العقبة، التي من شأنها المساهمة في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن التزوُد بها، إلى جانب توفير فرص عمل للأردنيين؛ علما بأن تكلفة المشروع تبلغ قُرابة 125 مليون دولار على مدى 24 شهرا.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية بتلقي طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، عن مطالبات الشركات والمنشآت والأفراد الضريبية المستحقة عليهم حتى تاريخ31 كانون الأول 2023، ووفقا للأسس المُقرة من مجلس الوزراء.
ويهدف القرار إلى المساهمة في تمكين الشركات والمنشآت والأفراد المكلفين من تسديد التزاماتهم الضريبية، والمساهمة في تنشيط أعمالهم، وتسهيل بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ(25) شركة ومكلفا، وفقا للالتزامات المرتبة عليهم وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
ويأتي الاستمرار بهذه التسويات انسجاما مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وبهدف تعزيز الالتزام الضريبي للمكلفين وفقا لأحكام القانون، والتركيز على رفع قيمة الإيرادات الضريبية بما يسهم في رفد الموازنة وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات وإقامة المشروعات المرصودة لخدمة المواطنين.
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء عددا من الأنظمة المرتبطة بعمل بأمانة عمان الكُبرى؛ وذلك بهدف تنظيم العديد من الإجراءات المتعلقة بمرافق عامة وخدمية، وتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة العامة والمحافظة على البيئة.
وفي هذا الصدد أقر المجلس نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024، الذي يصدر كأول نظام من نوعه؛ بهدف تنظيم استعمال هذه المرافق وضمان استدامتها وصيانتها والمحافظة عليها والحيلولة دون الإضرار بها.
ويمكن هذا النظام أمانة عمان من تحديد مواقع الغابات والمتنزهات والحدائق العامة وتعيينها وإنشائها وإدارتها ومراقبتها، وكذلك المحافظة على الغابات والمتنزهات والحدائق العامة وتنميتها وزراعتها، وحمايتها والحفاظ عليها كأماكن خاصة للاستجمام والترفيه للمواطنين، وكمواقع جمالية في العاصمة عمان؛ بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أقر مجلس الوزراء نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024م؛ بهدف تمكين الأمانة من اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة وحماية صحة المواطنين وسلامتهم.
وسيتمُ بموجب النظام منع كل تصرُف أو ممارسة أو سلوك من شأنه أن يشكل مكرهة صحية، واتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة في حال وجود ذلك، إضافة إلى حظر العبث بالنُفايات أو التدخُل بتغيير أماكن جمعها، سواء أكانت ناتجة عن نشاط منزلي أو تجاري أو صناعي، ومنع أي شخص من جمع النُفايات أو نقلها أو معالجتها أو التخلُص منها من أي مكان يقع ضمن حدود أمانة عمان إلا بموافقة مسبقة، وضمن شروط صحية وبيئية محددة.
وأقر المجلس كذلك نظام تنظيم المسالخ ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024؛ بهدف تمكين الأمانة من تحديد مواقع المسالخ وإنشائها وإدارتها والإشراف عليها ومراقبتها، بالإضافة إلى مراقبة عمليات ذبح الحيوانات وإجازة صلاحية لحومها للاستهلاك البشري وإتلاف الفاسد منها؛ وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين والبيئة.
كما أقر المجلس نظام إسكان موظفي أمانة عمان لسنة 2024؛ بهدف توفير سكن مناسب لموظفي أمانة عمان من خلال إنشاء صندوق إسكان لهم يتمـع بالشخصية الاعتبارية، وتحديد الموارد المالية للصندوق ونسبة مساهمة الموظفين فيه، وطريقة إدارته وتنظيم شؤونه واستثمار أمواله وأوجه الصرف منها.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين دائرة الآثار العامة والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى لتنفيذ الإجراءات اللازمة للقيام بمعالجة جزئية لأرشيفات البعثات الأثرية الفرنسية في جرش.-(بترا)

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