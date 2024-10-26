رد الاحتلال على إيران.. هل يكون نهاية الهجمات بين الجانبين؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
عمان - بعد أسابيع من الترقب، نفذت إسرائيل فجر السبت هجومها على إيران، الذي قالت إنه رد على الهجوم الذي شنته عليها مطلع تشرين الأول "أكتوبر" الحالي، ما أدى لدوي انفجارات في 3 مدن إيرانية، غير أن طهران أكدت تصدّيها للهجوم واحتفظت بحق الرد، وقالت إن الهجوم أدى لأضرار وصفتها بالمحدودة.
وفي الوقت الذي نفذت إسرائيل هجمات جوية دقيقة استهدفت عدة مواقع عسكرية في إيران، في إطار رد عسكري مباشر، توقع مراقبون أن هذا الرد يجب أن ينهي التبادل المباشر لإطلاق النار بين الجانبين.
واستهدف الهجوم الإسرائيلي على إيران مواقع عسكرية ومصانع للأسلحة في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، دون استهداف مواقع للنفط وأخرى نووية أو مدنية، وفق مصادر إيرانية وإسرائيلية وأميركية.
وأكد الدفاع الجوي الإيراني، أن إسرائيل هاجمت أجزاء من المراكز العسكرية في طهران وخوزستان وإيلام، حيث دوت أصوات انفجارات.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش هاجم 20 موقعا عسكريا في إيران عبر 3 هجمات متفرقة.
من جهته يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، واضح من طريقة الهجوم، إن إسرائيل تريد إنهاء استمرار الهجمات والضربات المتبادلة مع إيران، وبالتالي أيضا إيران كما أعلنت قبل الضربة الإسرائيلية أو حتى منذ نهاية الضربة الإيرانية الأخيرة لإسرائيل بأنها لا تود التصعيد بالمنطقة، وبأنها لا ترغب في نشوب حرب شاملة في الإقليم.
وتابع : وعلى هذا الأساس من المتوقع أن تكون الضربة الأخيرة الإسرائيلية هي لإيران، ويبدو أيضا أن الولايات المتحدة الأميركية ودولا أخرى غربية تسير بهذا الاتجاه.
وأضاف، "أما أسباب عدم سعي إسرائيل لتوسيع الجبهات فهو أنها حاليا في جبهة حزب الله في الجنوب اللبناني، وحتى قطاع غزة لم تحسم أي منهما، وتبدو الجبهة اللبنانية بطريق مسدود، وبالتالي قد نشهد طرقا جديدة في محاولة حل الصراع".
وأتم : لكن تبقى المعضلة هي تركيبة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والتي تراهن على كسب الحرب عسكريا وتؤمن بقيم النصر المطلق.
وأعلنت إسرائيل أنها نفذت ردها على إيران عبر أكثر من 100 طائرة بينها مقاتلات منها طائرات إف- 35، فضلا عن مسيّرات، مشددة على أن جميع الطائرات عادت بسلام إلى تل أبيب، في حين قالت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن مصادر مطلعة، إن العملية الإسرائيلية نفذت "بأجسام طائرة صغيرة" أحبطت بنجاح.
من جهته، قال الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد، بأن الرد الإسرائيلي جاء ضمن توقعاتنا قبل يومين بعد أن زار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قاعدة حتسريم والتي يتواجد فيها مركز المحاكاة simulation للطيارين، واكتمال انفتاح منظومة ثاد الأميركية في النقب، ليأتي توقيت الرد الإسرائيلي على إيران ضمن التوقعات.
وأضاف أبو زيد، حول تفاصيل العملية الإسرائيلية على إيران بأن إسرائيل استخدمت طائرات F35 أقلعت من قاعدة نفاطيم الجوية عبر كردور جوي عبر من جنوب سورية باتجاه الأراضي العراقية ودخلت من أجواء محافظة ديالى العراقية إلى إيران.
وحول أهداف الرد الإسرائيلي، قال أبو زيد إن الضربة الإسرائيلية اشتملت على موقع للصواريخ الباليستية بمحافظة سمنان جنوب طهران وموقع في محافظة كرج ولم يتضح بعد، لكن يبدو أنه موقع رادار للدفاع الجوي.
وأشار أبو زيد إلى أن المسافة التي قطعتها الطائرات الحربية الإسرائيلية تقدر بـ6 آلاف كم ذهابا وإيابا مما يشير إلى حاجة F35 التزود بالوقود جوا، فيبدو أن الطائرات الأميركية الموجودة في إحدى القواعد في دول الخليج ساعدت بعمليات التزود بالوقود جوا.
ولفت أبو زيد إلى ان حاملات الطائرات الأميركية ايزنهاور الموجودة في الخليج العربي وإبراهام لينكولن الموجودة في البحر الأحمر وفرت الإسناد اللوجستي والدعم الاستخبارتي وتأمين الاتصالات أثناء العملية الإسرائيلية.
وتوقع أبو زيد أن الرد الإسرائيلي جاء ضمن إطار الأهداف المحددة بالضوابط الأميركية، ويبدو أن إيران استوعبت الضربة الإسرائيلية أو على أقل تقدير قبلت بحجم رد محدود، ما يشير حسب أبو زيد إلى أنه لن يكون هناك تبعات للرد الإسرائيلية سوى ارتفاع في حدة الخطاب الإعلاني الإيراني كرد فعل طبيعي ضمن معادلة ضبط ومنع توسع الصراع.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الهجوم على إيران، بدأ بعد تمهيد بغارات على منظومات دفاع جوي بإيران مع تجنب البنية التحتية للطاقة، فيما أفادت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن التمهيد بدأ بقصف بطاريات دفاع جوي ورادارات في سورية والعراق.
بدوره، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة د.محمد فهمي الغزو، إن الرد الإسرائيلي يجب أن يكون خاتمة للتبادل المباشر لإطلاق النار بين الجانبين، موضحا أن تل أبيب أوضحت أنها أكملت ردها، الأمر الذي يستدعي من جميع الدول ذات التأثير إلى الضغط على إيران لوقف هجماتها على إسرائيل، بهدف إنهاء سلسلة الهجمات المتبادلة وخفض التصعيد بالمنطقة.
وتابع: الضربات الإسرائيلية على المواقع العسكرية في إيران تبدو ردا مستهدفا ومناسبا على هجمات طهران السابقة، مع انحسار مخاطر إلحاق الضرر بالمدنيين، وهذا يجب أن يكون نهاية تبادل إطلاق النار المباشر بين البلدين.
وأضاف، "الضربات الإسرائيلية التي تجنبت البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة ومسؤولين سياسيين أو عسكريين، تركت الإيرانيين مرتاحين إلى حد كبير".
وأتم : تلعب التحفظات والمصالح الأميركية في المنطقة دورا مهما في بلورة أي رد إيراني على الهجوم الإسرائيلي، لكن سيناريو توسع المواجهة لحرب إقليمية يبقى مستبعدا، كما أن طهران تدرك أن إسرائيل لديها الميزة المؤقتة المتمثلة في زيادة القوات العسكرية الأميركية في المنطقة، وهذه القوات الأميركية هي عماد التأمين لإسرائيل من أي هجوم مستقبلي.
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