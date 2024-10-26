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رد الاحتلال على إيران.. هل يكون نهاية الهجمات بين الجانبين؟

10/26/2024 11:28:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان - بعد أسابيع من الترقب، نفذت إسرائيل فجر السبت هجومها على إيران، الذي قالت إنه رد على الهجوم الذي شنته عليها مطلع تشرين الأول "أكتوبر" الحالي، ما أدى لدوي انفجارات في 3 مدن إيرانية، غير أن طهران أكدت تصدّيها للهجوم واحتفظت بحق الرد، وقالت إن الهجوم أدى لأضرار وصفتها بالمحدودة.
وفي الوقت الذي نفذت إسرائيل هجمات جوية دقيقة استهدفت عدة مواقع عسكرية في إيران، في إطار رد عسكري مباشر، توقع مراقبون أن هذا الرد يجب أن ينهي التبادل المباشر لإطلاق النار بين الجانبين.
واستهدف الهجوم الإسرائيلي على إيران مواقع عسكرية ومصانع للأسلحة في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، دون استهداف مواقع للنفط وأخرى نووية أو مدنية، وفق مصادر إيرانية وإسرائيلية وأميركية.
وأكد الدفاع الجوي الإيراني، أن إسرائيل هاجمت أجزاء من المراكز العسكرية في طهران وخوزستان وإيلام، حيث دوت أصوات انفجارات.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش هاجم 20 موقعا عسكريا في إيران عبر 3 هجمات متفرقة.
من جهته يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، واضح من طريقة الهجوم، إن إسرائيل تريد إنهاء استمرار الهجمات والضربات المتبادلة مع إيران، وبالتالي أيضا إيران كما أعلنت قبل الضربة الإسرائيلية أو حتى منذ نهاية الضربة الإيرانية الأخيرة لإسرائيل بأنها لا تود التصعيد بالمنطقة، وبأنها لا ترغب في نشوب حرب شاملة في الإقليم.
وتابع : وعلى هذا الأساس من المتوقع أن تكون الضربة الأخيرة الإسرائيلية هي لإيران، ويبدو أيضا أن الولايات المتحدة الأميركية ودولا أخرى غربية تسير بهذا الاتجاه.
وأضاف، "أما أسباب عدم سعي إسرائيل لتوسيع الجبهات فهو أنها حاليا في جبهة حزب الله في الجنوب اللبناني، وحتى قطاع غزة لم تحسم أي منهما، وتبدو الجبهة اللبنانية بطريق مسدود، وبالتالي قد نشهد طرقا جديدة في محاولة حل الصراع".
وأتم : لكن تبقى المعضلة هي تركيبة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والتي تراهن على كسب الحرب عسكريا وتؤمن بقيم النصر المطلق.
وأعلنت إسرائيل أنها نفذت ردها على إيران عبر أكثر من 100 طائرة بينها مقاتلات منها طائرات إف- 35، فضلا عن مسيّرات، مشددة على أن جميع الطائرات عادت بسلام إلى تل أبيب، في حين قالت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن مصادر مطلعة، إن العملية الإسرائيلية نفذت "بأجسام طائرة صغيرة" أحبطت بنجاح.
من جهته، قال الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد، بأن الرد الإسرائيلي جاء ضمن توقعاتنا قبل يومين بعد أن زار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قاعدة حتسريم والتي يتواجد فيها مركز المحاكاة simulation للطيارين، واكتمال انفتاح منظومة ثاد الأميركية في النقب، ليأتي توقيت الرد الإسرائيلي على إيران ضمن التوقعات.
وأضاف أبو زيد، حول تفاصيل العملية الإسرائيلية على إيران بأن إسرائيل استخدمت طائرات F35 أقلعت من قاعدة نفاطيم الجوية عبر كردور جوي عبر من جنوب سورية باتجاه الأراضي العراقية ودخلت من أجواء محافظة ديالى العراقية إلى إيران.
وحول أهداف الرد الإسرائيلي، قال أبو زيد إن الضربة الإسرائيلية اشتملت على موقع للصواريخ الباليستية بمحافظة سمنان جنوب طهران وموقع في محافظة كرج ولم يتضح بعد، لكن يبدو أنه موقع رادار للدفاع الجوي.
وأشار أبو زيد إلى أن المسافة التي قطعتها الطائرات الحربية الإسرائيلية تقدر بـ6 آلاف كم ذهابا وإيابا مما يشير إلى حاجة F35 التزود بالوقود جوا، فيبدو أن الطائرات الأميركية الموجودة في إحدى القواعد في دول الخليج ساعدت بعمليات التزود بالوقود جوا.
ولفت أبو زيد إلى ان حاملات الطائرات الأميركية ايزنهاور الموجودة في الخليج العربي وإبراهام لينكولن الموجودة في البحر الأحمر وفرت الإسناد اللوجستي والدعم الاستخبارتي وتأمين الاتصالات أثناء العملية الإسرائيلية.
وتوقع أبو زيد أن الرد الإسرائيلي جاء ضمن إطار الأهداف المحددة بالضوابط الأميركية، ويبدو أن إيران استوعبت الضربة الإسرائيلية أو على أقل تقدير قبلت بحجم رد محدود، ما يشير حسب أبو زيد إلى أنه لن يكون هناك تبعات للرد الإسرائيلية سوى ارتفاع في حدة الخطاب الإعلاني الإيراني كرد فعل طبيعي ضمن معادلة ضبط ومنع توسع الصراع.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الهجوم على إيران، بدأ بعد تمهيد بغارات على منظومات دفاع جوي بإيران مع تجنب البنية التحتية للطاقة، فيما أفادت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن التمهيد بدأ بقصف بطاريات دفاع جوي ورادارات في سورية والعراق.
بدوره، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة د.محمد فهمي الغزو، إن الرد الإسرائيلي يجب أن يكون خاتمة للتبادل المباشر لإطلاق النار بين الجانبين، موضحا أن تل أبيب أوضحت أنها أكملت ردها، الأمر الذي يستدعي من جميع الدول ذات التأثير إلى الضغط على إيران لوقف هجماتها على إسرائيل، بهدف إنهاء سلسلة الهجمات المتبادلة وخفض التصعيد بالمنطقة.
وتابع: الضربات الإسرائيلية على المواقع العسكرية في إيران تبدو ردا مستهدفا ومناسبا على هجمات طهران السابقة، مع انحسار مخاطر إلحاق الضرر بالمدنيين، وهذا يجب أن يكون نهاية تبادل إطلاق النار المباشر بين البلدين.
وأضاف، "الضربات الإسرائيلية التي تجنبت البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة ومسؤولين سياسيين أو عسكريين، تركت الإيرانيين مرتاحين إلى حد كبير".
وأتم : تلعب التحفظات والمصالح الأميركية في المنطقة دورا مهما في بلورة أي رد إيراني على الهجوم الإسرائيلي، لكن سيناريو توسع المواجهة لحرب إقليمية يبقى مستبعدا، كما أن طهران تدرك أن إسرائيل لديها الميزة المؤقتة المتمثلة في زيادة القوات العسكرية الأميركية في المنطقة، وهذه القوات الأميركية هي عماد التأمين لإسرائيل من أي هجوم مستقبلي.

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