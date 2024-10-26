هل ينجح الأردن بخفض انبعاثات الدفيئة إلى %42؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
عمان– وضع تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2024 الأردن ودول العالم أمام مفترق طرق مصيري في التعامل مع أزمة المناخ، أحدهما ستكون عواقبه كارثية على الدول النامية، والآخر سيمكنها من تفادي كوارث مناخية مستقبلية.
ولعل النتائج التي أوردها التقرير، الصادر أمس، والتي تشير إلى أنه "وبدون زيادة الطموح في المساهمات المحددة وطنيا الجديدة، وتحقيقها على الفور، فإن العالم سيتجه نحو ارتفاع درجات الحرارة العالمية بين 2.6 و3.1 درجة مئوية طوال هذا القرن، والتي ستضع الأردن على المحك في مواجهة مصير منفرد بالتعامل مع تداعيات المناخ، لكونه من الدول الأكثر عرضة لهذه التأثيرات.
ورغم تلك التحذيرات للتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن خبراء في الشأن البيئي يرون "أن السياسات الحكومة التي يتخذها الأردن، مثل رفع الرسوم على السيارات الكهربائية، لن تساعده في التكيف مع أزمة المناخ، بل ستضاعف هذه التأثيرات، التي لن تقتصر على اقتصاده فقط، بل ستطاول حياة المواطنين والأجيال مستقبلا".
وكل تلك المخاوف الدولية تأتي في وقت أكدت فيه وزارة البيئة "أن وثيقة المساهمات المحددة وطنيا وإن تم تحديثها للمرة الثالثة العام المقبل، فإنها لن تتضمن رفع هدف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة في الأردن عن 31 % بحلول العام 2030".
وكان التقرير الأممي أكد "أنه يجب على الدول أن تلتزم بشكل جماعي بخفض 42 % من انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية بحلول العام 2030 و57 % بحلول 2035 في الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا".
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة "أن قضية انبعاثات غازات الدفيئة عالمية لا تقتصر فقط على الشأن المحلي وحده".
وشدد لـ"الغد" على "أن دول العالم ما تزال غير مدركة أن عواقب ارتفاع نسب غازات الدفيئة ستطاول اقتصاداتها، بل ومختلف المجالات الأخرى".
وعلى الصعيد المحلي "فإن الممارسات التي تتخذها الحكومات من رفع الرسوم على السيارات الكهربائية، بهدف تحصيل المزيد من الضرائب لخزينة الدولة، تؤثر بشكل سلبي على البيئة، وخاصة فيما يتعلق بزيادة نسب انبعاثات حرق الوقود الأحفوري الناجم عن مركبات البنزين".
وحذر من "أن الأردن لن يكون قادرا على الحصول على المزيد من التمويلات والمنح، والقروض ذات الفوائد القليلة، إذا استمرت معدلات انبعاثات غازات الدفيئة لديه بالتزايد".
وأشار إلى "أن الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة في الصناعات الأردنية يسهم بتقليل الكلف المالية والانبعاثات، وإنتاج سلع بأسعار تنافسية كذلك".
وكل تلك المعطيات، في رأيه "لا تضعها الحكومات في إطار تصور بيئي واضح، بعيدا عن الارتكاز على التبعية المالية، التي لا تولي الاهتمام للآثار البيئية".
وأعرب محاسنة عن أمله بـ"أن تعقد الحكومة مؤتمرا وطنيا شاملا، وبعد كل قمة مناخ، للاطلاع على مخرجات هذه القمم السنوية، وما الإجراءات التي ستتخذها الجهات مع أصحاب المصلحة عقب هذه النتائج، وما الأنظمة والقوانين والممارسات التي يجب أن يعاد النظر فيها للتكيف والتخفيف من تبعات أزمة المناخ".
كما "أن هنالك حاجة لتقييم ورصد كل الانبعاثات التي يتسبب بها الاحتلال الصهيوني، وعبر استخدامه للآليات والأسلحة العسكرية المختلفة، والتي تسهم في تزايد نسب الانبعاثات، والكوارث البيئية كذلك"، وفق قوله.
ومن وجهة نظر المختص في مجال اقتصاديات البيئة د. عامر الجبارين "فإن تقليل انبعاثات غازات الدفيئة في دول العالم يرتطم بالقرارات التي تتخذها الحكومات، والتي تتسبب بالمزيد من هذه النسب".
وبين الجبارين "أن الأردن رغم أنه غير مؤثر بشكل كبير في الانبعاثات، لكنه يتأثر بصورة سلبية من تزايد معدلاتها على الصعيد العالمي، والذي يتطلب اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة للتكيف مع هذه التداعيات السلبية".
ولفت إلى "أن القرارات التي اتخذتها الحكومة أخيرا بشأن السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة لن تحقق الهدف القاضي بتخفيض نسب انبعاثات غازات الدفيئة في الأردن إلى 31 % بحلول العام 2030".
وشدد على "أن عدم اتخاذ الحكومة قرار رفع الرسوم على السيارات الكهربائية، وفرض المزيد من القيود على الطاقة المتجددة كان سيمكنها من تحقيق عوائد اقتصادية بيئية كبيرة جدا".
وضرب مثالا على ذلك "بأن مركبات الكهرباء التي يبلغ عددها في الأردن 100 ألف تقريبا، تسهم بخفض نسب الكربون السنوية في الأردن إلى نحو 230 ألف طن، مقارنة بالسيارات التي تعمل على الوقود الأحفوري".
ولذلك "فإنه ومن الناحية الاقتصادية فإن أي قرارات تتخذها الحكومات على الصعيد العالمي، والحكومة الأردنية بشكل خاص، ستكون لها انعكاسات سلبية على الوعود التي التزمت بها في اتفاق باريس".
وبين "أن الوعود ستبقى فارغة كما ذكر التقرير الأممي في حال بقيت القرارات الحكومية المتخذة خالية من دراسات القيم الاقتصادية للموارد البيئية".
وفي رأي رئيسة قسم التغير المناخي في الجمعية العلمية الملكية ربى عجور" فإن الوعود التي تضعها الدول بشأن التعامل مع أزمة المناخ تبقى على الورق فقط، إذ إنها لا تمس الواقع، حيث إن تنفيذ معظم المساهمات المحددة وطنيا التي وضعها الأردن والدول النامية مشروط بتوفر التمويل".
ولفتت إلى "أن الأردن في حال لم يقم بخطوة للمساهمة بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة فإنه لن يعد من المؤثرين بصورة كبيرة في معدلات الانبعاثات العالمية".
ولكن، وفق قولها "إذا بقي العالم ينتهج السياسات ذاتها بشأن خفض نسب الانبعاثات، فإن التبعات على الأردن ستكون سلبية فيما يتعلق بقضية التكيف مع تأثيرات المناخ، التي تطال قطاعات الزراعة والمياه، بل وتساهم في زيادة حجم المنافسة على الموارد الطبيعية".
وتابعت: "لا أعتقد أن هنالك حاجة لأن يرفع الأردن هدف الحد البالغ 31 %، كما يجب ألا تطالب دول الخليج وأفريقيا برفع سقف طموحها المناخي".
وأرجعت أسباب ذلك إلى "أن الدول التي تتحمل المسؤولية التاريخية لهذه الانبعاثات عليها أن تزيد من حجم التمويل المناخي والدعم التقني للبلدان التي تحتاج إلى ذلك من بينها دول الخليج، التي تتطلع إلى الدعم الفني في مجال التكيف والتخفيف".
وأشارت إلى "أن الجمعية تعمل مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليا لإعداد تقارير الشفافية، حيث ستسهم بالمساعدة في توثيق انبعاثات غازات الدفيئة، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ السياسات المناخية، بما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات مستندة إلى الواقع الحالي".
وحذرت عجور من "أن عدم توجه البلدان الصناعية إلى رفع طموحها المناخي، والتعامل بجدية أكبر مع سياسات المناخ، فإن الأردن والدول النامية ستكون الأكثر عرضة لتأثيرات أزمة المناخ الكارثية".
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