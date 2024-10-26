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هل ينجح الأردن بخفض انبعاثات الدفيئة إلى %42؟

10/26/2024 11:28:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان– وضع تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2024 الأردن ودول العالم أمام مفترق طرق مصيري في التعامل مع أزمة المناخ، أحدهما ستكون عواقبه كارثية على الدول النامية، والآخر سيمكنها من تفادي كوارث مناخية مستقبلية.
ولعل النتائج التي أوردها التقرير، الصادر أمس، والتي تشير إلى أنه "وبدون زيادة الطموح في المساهمات المحددة وطنيا الجديدة، وتحقيقها على الفور، فإن العالم سيتجه نحو ارتفاع درجات الحرارة العالمية بين 2.6 و3.1 درجة مئوية طوال هذا القرن، والتي ستضع الأردن على المحك في مواجهة مصير منفرد بالتعامل مع تداعيات المناخ، لكونه من الدول الأكثر عرضة لهذه التأثيرات.
ورغم تلك التحذيرات للتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن خبراء في الشأن البيئي يرون "أن السياسات الحكومة التي يتخذها الأردن، مثل رفع الرسوم على السيارات الكهربائية، لن تساعده في التكيف مع أزمة المناخ، بل ستضاعف هذه التأثيرات، التي لن تقتصر على اقتصاده فقط، بل ستطاول حياة المواطنين والأجيال مستقبلا".
وكل تلك المخاوف الدولية تأتي في وقت أكدت فيه وزارة البيئة "أن وثيقة المساهمات المحددة وطنيا وإن تم تحديثها للمرة الثالثة العام المقبل، فإنها لن تتضمن رفع هدف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة في الأردن عن 31 % بحلول العام 2030".
وكان التقرير الأممي أكد "أنه يجب على الدول أن تلتزم بشكل جماعي بخفض 42 % من انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية بحلول العام 2030 و57 % بحلول 2035 في الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا".
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة "أن قضية انبعاثات غازات الدفيئة عالمية لا تقتصر فقط على الشأن المحلي وحده".
وشدد لـ"الغد" على "أن دول العالم ما تزال غير مدركة أن عواقب ارتفاع نسب غازات الدفيئة ستطاول اقتصاداتها، بل ومختلف المجالات الأخرى".
وعلى الصعيد المحلي "فإن الممارسات التي تتخذها الحكومات من رفع الرسوم على السيارات الكهربائية، بهدف تحصيل المزيد من الضرائب لخزينة الدولة، تؤثر بشكل سلبي على البيئة، وخاصة فيما يتعلق بزيادة نسب انبعاثات حرق الوقود الأحفوري الناجم عن مركبات البنزين".
وحذر من "أن الأردن لن يكون قادرا على الحصول على المزيد من التمويلات والمنح، والقروض ذات الفوائد القليلة، إذا استمرت معدلات انبعاثات غازات الدفيئة لديه بالتزايد".
وأشار إلى "أن الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة في الصناعات الأردنية يسهم بتقليل الكلف المالية والانبعاثات، وإنتاج سلع بأسعار تنافسية كذلك".
وكل تلك المعطيات، في رأيه "لا تضعها الحكومات في إطار تصور بيئي واضح، بعيدا عن الارتكاز على التبعية المالية، التي لا تولي الاهتمام للآثار البيئية".
وأعرب محاسنة عن أمله بـ"أن تعقد الحكومة مؤتمرا وطنيا شاملا، وبعد كل قمة مناخ، للاطلاع على مخرجات هذه القمم السنوية، وما الإجراءات التي ستتخذها الجهات مع أصحاب المصلحة عقب هذه النتائج، وما الأنظمة والقوانين والممارسات التي يجب أن يعاد النظر فيها للتكيف والتخفيف من تبعات أزمة المناخ".
كما "أن هنالك حاجة لتقييم ورصد كل الانبعاثات التي يتسبب بها الاحتلال الصهيوني، وعبر استخدامه للآليات والأسلحة العسكرية المختلفة، والتي تسهم في تزايد نسب الانبعاثات، والكوارث البيئية كذلك"، وفق قوله.
ومن وجهة نظر المختص في مجال اقتصاديات البيئة د. عامر الجبارين "فإن تقليل انبعاثات غازات الدفيئة في دول العالم يرتطم بالقرارات التي تتخذها الحكومات، والتي تتسبب بالمزيد من هذه النسب".
وبين الجبارين "أن الأردن رغم أنه غير مؤثر بشكل كبير في الانبعاثات، لكنه يتأثر بصورة سلبية من تزايد معدلاتها على الصعيد العالمي، والذي يتطلب اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة للتكيف مع هذه التداعيات السلبية".
ولفت إلى "أن القرارات التي اتخذتها الحكومة أخيرا بشأن السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة لن تحقق الهدف القاضي بتخفيض نسب انبعاثات غازات الدفيئة في الأردن إلى 31 % بحلول العام 2030".
وشدد على "أن عدم اتخاذ الحكومة قرار رفع الرسوم على السيارات الكهربائية، وفرض المزيد من القيود على الطاقة المتجددة كان سيمكنها من تحقيق عوائد اقتصادية بيئية كبيرة جدا".
وضرب مثالا على ذلك "بأن مركبات الكهرباء التي يبلغ عددها في الأردن 100 ألف تقريبا، تسهم بخفض نسب الكربون السنوية في الأردن إلى نحو 230 ألف طن، مقارنة بالسيارات التي تعمل على الوقود الأحفوري".
ولذلك "فإنه ومن الناحية الاقتصادية فإن أي قرارات تتخذها الحكومات على الصعيد العالمي، والحكومة الأردنية بشكل خاص، ستكون لها انعكاسات سلبية على الوعود التي التزمت بها في اتفاق باريس".
وبين "أن الوعود ستبقى فارغة كما ذكر التقرير الأممي في حال بقيت القرارات الحكومية المتخذة خالية من دراسات القيم الاقتصادية للموارد البيئية".
وفي رأي رئيسة قسم التغير المناخي في الجمعية العلمية الملكية ربى عجور" فإن الوعود التي تضعها الدول بشأن التعامل مع أزمة المناخ تبقى على الورق فقط، إذ إنها لا تمس الواقع، حيث إن تنفيذ معظم المساهمات المحددة وطنيا التي وضعها الأردن والدول النامية مشروط بتوفر التمويل".
ولفتت إلى "أن الأردن في حال لم يقم بخطوة للمساهمة بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة فإنه لن يعد من المؤثرين بصورة كبيرة في معدلات الانبعاثات العالمية".
ولكن، وفق قولها "إذا بقي العالم ينتهج السياسات ذاتها بشأن خفض نسب الانبعاثات، فإن التبعات على الأردن ستكون سلبية فيما يتعلق بقضية التكيف مع تأثيرات المناخ، التي تطال قطاعات الزراعة والمياه، بل وتساهم في زيادة حجم المنافسة على الموارد الطبيعية".
وتابعت: "لا أعتقد أن هنالك حاجة لأن يرفع الأردن هدف الحد البالغ 31 %، كما يجب ألا تطالب دول الخليج وأفريقيا برفع سقف طموحها المناخي".
وأرجعت أسباب ذلك إلى "أن الدول التي تتحمل المسؤولية التاريخية لهذه الانبعاثات عليها أن تزيد من حجم التمويل المناخي والدعم التقني للبلدان التي تحتاج إلى ذلك من بينها دول الخليج، التي تتطلع إلى الدعم الفني في مجال التكيف والتخفيف".
وأشارت إلى "أن الجمعية تعمل مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليا لإعداد تقارير الشفافية، حيث ستسهم بالمساعدة في توثيق انبعاثات غازات الدفيئة، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ السياسات المناخية، بما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات مستندة إلى الواقع الحالي".
وحذرت عجور من "أن عدم توجه البلدان الصناعية إلى رفع طموحها المناخي، والتعامل بجدية أكبر مع سياسات المناخ، فإن الأردن والدول النامية ستكون الأكثر عرضة لتأثيرات أزمة المناخ الكارثية".

MENAFN26102024000072011014ID1108821203

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