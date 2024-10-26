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الأردن يحقق الاكتفاء الذاتي من الكاكا.. و30 ألف شجرة تنتج 2500 طن

10/26/2024 11:28:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






عمان- بعد زراعة شجرة الكاكا لأول مرة في الأردن عام 2011 وانتشارها على نطاق واسع ليصل عددها لحوالي 30 ألف شجرة العام الحالي، قالت جمعية مزارعي الكاكا والتفاحيات الأردنية إن المملكة على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الفاكهة حيث وصل الإنتاج لهذا العام 2500 طن.
وأكد عضو جمعية الكاكا إبراهيم حمودة، لـ"الغد"، أن إنتاجنا من الكاكا العام الحالي وصل لـ 2500 طن، بينما وصل العام الماضي لـ 1700 طن، فيما بلغ عدد أشجار هذه النبتة في المملكة حوالي 30 ألف شجرة في المفرق إلى جانب وجود مزارع أخرى بمحافظة إربد، وتحديدا في منطقة النعيمة.
وأضاف حمودة، "نسعى سنويا لزيادة إنتاجنا من الكاكا وصولا للاكتفاء الذاتي منها، ونقوم إزاء بتطوير إنتاجنا، إذ أصبح لدينا حاليا أكبر مشغل في الأردن لتدريج وفرز الكاكا، بعد تخميرها بأحدث الأجهزة.
وأشار حمودة لأهمية دور وزارة الزراعة بحماية الإنتاج الزراعي المحلي، مطالبا بحماية منتج الكاكا أثناء فترة الإنتاج، والالتزام برزنامته الزراعية، وتغييرها سنويا وفق التغيرات المناخية التي تؤخر أو تقدم موسم الإنتاج من منطقة لأخرى.
وتعد فاكهة الكاكا من أشهر الفواكه التي تحتوي على فوائد صحية للجسم، وتساعد على مقاومة الإصابة بالسرطان، وتعمل على تقوية الجهاز المناعي، وتحتوي نسبة عالية من الألياف التي تسهل عملية الهضم، وتزيد نشاط الدورة الدموية، وفق الطبيب العام يوسف الفقيه.
كما تعتبر الكاكا من الفواكه المميزة لدى كثير من المواطنين، وينتظرونها سنويا بداية من شهر تشرين الأول (اكتوبر) وحتى منتصف كانون الأول (ديسمبر)، إلا أنه جراء التغيرات المناخية تأخر الموسم لهذا العام حيث بدأ في العشرين من الشهر الحالي وسيستمر حتى العاشر من شهر كانون الثاني (يناير) من العام المقبل.
وأسهم التطور التكنولوجيّ والتوسع بزراعتها في الأعوام الأخيرة بزيادة إنتاجها ليتضاعف كل موسم.
واطلع رئيس الوزراء جعفر حسان، يرافقه وزير الزراعة خالد الحنيفات خلال زيارته محافظة المفرق، الشهر الماضي على عدد من الـمشاريع الزراعية النموذجية ومن ضمنها مزارع الكاكا، مؤكدا دعم الحكومة لهذه المشاريع واتخاذ ما يلزم لضمان استدامتها.
وبحسب حمودة، فإن وزير الزراعة، أكد للمزارعين التزام الوزارة بالرزنامة الزراعية والدراسة الدائمة للسوق والمحاصيل، لحماية محصول الكاكا والعمل بشكل تدريجي عبر خطط التبريد والتخزين والتشميع والتشجيع على التوسع بهذه الزراعات.
وكان الحنيفات افتتح العام الماضي المركز الأول للتعبئة والفرز والتبريد المتخصص باستقبال الفواكه المحلية "الكاكا والرمان"، ووعد لدى لقائه ممثلي جمعيات زراعة التفاح والكاكا ومزارعين، بتحديث الدراسات بما يضمن تعديل تواريخ فتح الاستيراد بما يتناسب والكميات المنتجة.
وأشار حمودة لتعاون الوزارة وما تشهده زراعة الكاكا حاليا من نهضة، ضمن عمل مؤسسي وخطة واضحة، يلمس القطاع نتائجها، مثمنا الحماية لمحصول الكاكا والذي سيساعد المزارعين على التوسع بهذه الزراعة.
وقال إن "المركز يعتبر الأول بتصنيفه وتعبئته وتخزينه للكاكا بالتبريد، لأغراض التصدير واحتياجات السوق المحلي، إذ تبلغ طاقته اليومية 50 طنا من الكاكا والتفاح والرمان، بالشراكة مع الجمعية الأردنية لمنتجي فاكهة التفاح والكاكا، حيث أن أغلب انتاج الأردن يذهب للسوق المحلي مع تصدير كميات محدودة لدول الخليج العربي.
فيما أشار رئيس جمعية التفاحيات والكاكا فضل الدبيس، لتعاون "الزراعة" وحالة النهضة التي يشهدها القطاع حاليا، مشيرا للحماية التي أطلقتها الوزارة لمحصول الكاكا والذي سيساعد المزارعين على التوسع بهذه الزراعة كل عام.

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