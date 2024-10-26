بعد اشتباك بطولي مع الاحتلال في طولكرم.. استشهاد القيادي القسامي إسلام عودة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد إسلام جميل عودة أحد قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، بعد محاصرة الاحتلال لمبنى في حي السلام في طولكرم في الضفة الغربية واشتباك استمر لساعات.
وكانت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية أعلنت عن خوضها اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، عقب اقتحام الأخيرة مدينة طولكرم.
وحاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل في حارة السلام القريبة من مخيم نور شمس، واستهدفته بعدة قذائف "إنيرجا". ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات إلى حارة السلام وفرضت حصاراً مشدّداً عليها.
كما استدعى جنود الاحتلال والد ووالدة أحد الشبان المحاصرين واستخدموهما كدروع بشرية للضغط على نجلهما لتسليم نفسه.
وقال مواطنون من سكان الحي إنهم تلقّوا اتصالات هاتفية من "جيش" الاحتلال، تدعوهم إلى مغادرة منازلهم في العمارة السكنية، التي يوجد فيها المنزل المحاصر.
واندلعت مواجهات عنيفة وسط سماع أصوات انفجارات وتحليق مكثّف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.
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