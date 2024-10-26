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بعد اشتباك بطولي مع الاحتلال في طولكرم.. استشهاد القيادي القسامي إسلام عودة

10/26/2024 11:28:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد إسلام جميل عودة أحد قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، بعد محاصرة الاحتلال لمبنى في حي السلام في طولكرم في الضفة الغربية واشتباك استمر لساعات.
وكانت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية أعلنت عن خوضها اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، عقب اقتحام الأخيرة مدينة طولكرم.

وحاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل في حارة السلام القريبة من مخيم نور شمس، واستهدفته بعدة قذائف "إنيرجا". ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات إلى حارة السلام وفرضت حصاراً مشدّداً عليها.

كما استدعى جنود الاحتلال والد ووالدة أحد الشبان المحاصرين واستخدموهما كدروع بشرية للضغط على نجلهما لتسليم نفسه.


وقال مواطنون من سكان الحي إنهم تلقّوا اتصالات هاتفية من "جيش" الاحتلال، تدعوهم إلى مغادرة منازلهم في العمارة السكنية، التي يوجد فيها المنزل المحاصر.

واندلعت مواجهات عنيفة وسط سماع أصوات انفجارات وتحليق مكثّف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.


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