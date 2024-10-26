شهداء ودمار ومقابر جماعية.. الاحتلال ينسحب من كمال عدوان بشمال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم- انسحب الجيش الصهيوني، السبت، من مستشفى
كمال عدوان شمالي قطاع غزة، مخلفا شهداء فلسطينيين ودمارا واسعا داخله وخارجه بعد اقتحامه، ضمن عملية الإبادة والتطهير العرقي المستمرة منذ 22 يوما.
كما، ارتكبت قوات الاحتلال 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 77 شهيدًا و289 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأوضحت الصحة في بيان، أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 42924 شهيدًا و100833 إصابة منذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي.
ونوهت إلى أن إحصائية الشهداء والجرحى لا تشمل مستشفيات شمال قطاع غزة، نتيجة حصار الاحتلال لها وصعوبة التواصل والوصول إليها.
وقال شهود عيان، إن الجيش الصهيوني "دمر وحرق" منازل وممتلكات لفلسطينيين بمحيط مستشفى كمال عدوان قبل تراجعه في المنطقة.
وتابعوا أن هناك مرضى وجرحى ونازحين فلسطينيين بالمستشفى ظلوا بلا دواء أو طعام أو مياه ليومين خلال اقتحامه من الجيش الاحتلالي.
ولفت الشهود إلى أن الجيش الصهيوني جرف أسوار مستشفى كمال عدوان وخيام النازحين داخله وحوله قبل اقتحامه وألقى قذائف في ساحاته.
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، استشهاد أكثر من 820 فلسطينيا بفعل هجمات الاحتلال على شمال القطاع.
وصباح أمس، أعلنت وزارة الصحة بغزة اعتقال الجيش الصهيوني الكادر الطبي من الرجال، بالإضافة لجرحى ومرضى من مستشفى كمال عدوان.
والجمعة الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي انقطاع الاتصالات بالطواقم الطبية داخل مستشفى كمال عدوان إثر اقتحامه من جيش الإحتلال.
كذلك قالت منظمة الصحة العالمية إنها فقدت الاتصال بهذا المستشفى الذي اعتقل الاحتلال منه مئات المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية، وفق وزارة الصحة.
في سياق متصل، قال عضو لجنة الطوارئ في وزارة الصحة بغزة الطبيب معتصم صلاح، إن الاحتلال أخرج صباح أمس الكادر الطبي من مستشفى الشهيد كمال عدوان، وطلب منهم تسليم أنفسهم، وأبقى فقط على مدير المستشفى وأربعة من الأطباء.
وأوضح صلاح أن أكثر من 150 جريحًا ومريضًا يتواجدون حاليًا في المستشفى لا تقدم لهم الرعاية الصحية.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي مكان لإنقاذ الأرواح حاليًا في شمالي قطاع غزة، والمستشفيات تحولت لمقابر جماعية.
وذكر أن مستشفى كمال عدوان لا يتوفر فيه أدوية أو طعام أو مياه أو وقود، وتم تدمير المولدات الكهربائية ومحطة الأكسجين فيه.
وأكد أن حصار المستشفى وتوقفه عن العمل هو حكم بالموت على كل مريض في شمالي القطاع.
وقال صلاح إننا نتواصل مع منظمة الصحة العالمية والصليب والأحمر، لكن الاحتلال يعيق عمل هذه المؤسسات.
ويتواصل التوغل والقصف الصهيوني لمختلف مناطق محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعي الجيش المحتل لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.
إلى ذلك، استشهد وأصيب فلسطينيون في قصف للاحتلال شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، ومحيط مدرسة شمال مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال قصف منطقة الشحايدة شمال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.
وأضافت أن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت محيط مدرسة الفاخورة شمال مدينة غزة ما أدى لاستشهاد شخصين اثنين.
وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مناطق وتجمعات الأهالي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمناطق الجنوبية لمدينة غزة.
من جهتها، حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة تالينغ موفوكينج من خطورة الأوضاع الصحية في قطاع غزة، منذرة بحدوث كوارث إنسانية، لا يمكن السيطرة عليها، إن لم يتم وقف الجرائم الصهيونية ضدهم، واستمرار منع إدخال المساعدات الطبية والانسانية.
وقالت موفوكينج في حديث لبرنامج "مع رئيس التحرير"، الذي يقدم عبر تلفزيون فلسطين:" إن إسرائيل تواصل قتل الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، ولا تستجيب للنداءات الدولية التي تدعو لوقف هذه الجرائم"، محذرة من ظهور أمراض ناجمة عن السياسة الصهيونية القائمة على حرمان المستشفيات، والمراكز الصحية من المياه النقية، وغيرها من الممارسات، التي تؤدي إلى ظروف غير طبيعية تساهم في تكاثر الأمراض بين السكان.
وأكدت موفوكينج أنه للمرة الأولى في التاريخ تقع هذه الجرائم بحق العاملين في القطاع الصحي والمرافق الطبية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، مشيرة إلى الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في مستشفى الشفاء، وتأكيدها للقادة والمسؤولين على ضرورة الرد على هذه الجريمة، والزام الحكومة الصهيونية على عدم مواصلة جرائمها بحق المستشفيات والطواقم الطبية.
ولفتت إلى توجيه المسؤولين في الأمم المتحدة رسالة حاسمة وواضحة أكدوا خلالها على ضرورة حشد كافة القوى من قبل الدول الأعضاء في الامم المتحدة، لإلزام الاحتلال بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، خاصة تلك التي تقدم السلاح والإمدادات العسكرية للكيان الصهيوني للاستمرار بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الاحتلال يشعر بالحصانة وعدم المحاسبة، بسبب الدعم الذي تتلقاه من الإدارة الأميركية.
وفي 5 تشرين الأول(اكتوبر) الحالي، بدأ الجيش الصهيوني عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.
وبدعم أميركي، يشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(وكالات)
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