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شهداء ودمار ومقابر جماعية.. الاحتلال ينسحب من كمال عدوان بشمال غزة

10/26/2024 11:28:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم- انسحب الجيش الصهيوني، السبت، من مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، مخلفا شهداء فلسطينيين ودمارا واسعا داخله وخارجه بعد اقتحامه، ضمن عملية الإبادة والتطهير العرقي المستمرة منذ 22 يوما.
كما، ارتكبت قوات الاحتلال 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 77 شهيدًا و289 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأوضحت الصحة في بيان، أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 42924 شهيدًا و100833 إصابة منذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي.
ونوهت إلى أن إحصائية الشهداء والجرحى لا تشمل مستشفيات شمال قطاع غزة، نتيجة حصار الاحتلال لها وصعوبة التواصل والوصول إليها.
وقال شهود عيان، إن الجيش الصهيوني "دمر وحرق" منازل وممتلكات لفلسطينيين بمحيط مستشفى كمال عدوان قبل تراجعه في المنطقة.
وتابعوا أن هناك مرضى وجرحى ونازحين فلسطينيين بالمستشفى ظلوا بلا دواء أو طعام أو مياه ليومين خلال اقتحامه من الجيش الاحتلالي.
ولفت الشهود إلى أن الجيش الصهيوني جرف أسوار مستشفى كمال عدوان وخيام النازحين داخله وحوله قبل اقتحامه وألقى قذائف في ساحاته.
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، استشهاد أكثر من 820 فلسطينيا بفعل هجمات الاحتلال على شمال القطاع.
وصباح أمس، أعلنت وزارة الصحة بغزة اعتقال الجيش الصهيوني الكادر الطبي من الرجال، بالإضافة لجرحى ومرضى من مستشفى كمال عدوان.
والجمعة الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي انقطاع الاتصالات بالطواقم الطبية داخل مستشفى كمال عدوان إثر اقتحامه من جيش الإحتلال.
كذلك قالت منظمة الصحة العالمية إنها فقدت الاتصال بهذا المستشفى الذي اعتقل الاحتلال منه مئات المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية، وفق وزارة الصحة.
في سياق متصل، قال عضو لجنة الطوارئ في وزارة الصحة بغزة الطبيب معتصم صلاح، إن الاحتلال أخرج صباح أمس الكادر الطبي من مستشفى الشهيد كمال عدوان، وطلب منهم تسليم أنفسهم، وأبقى فقط على مدير المستشفى وأربعة من الأطباء.
وأوضح صلاح أن أكثر من 150 جريحًا ومريضًا يتواجدون حاليًا في المستشفى لا تقدم لهم الرعاية الصحية.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي مكان لإنقاذ الأرواح حاليًا في شمالي قطاع غزة، والمستشفيات تحولت لمقابر جماعية.
وذكر أن مستشفى كمال عدوان لا يتوفر فيه أدوية أو طعام أو مياه أو وقود، وتم تدمير المولدات الكهربائية ومحطة الأكسجين فيه.
وأكد أن حصار المستشفى وتوقفه عن العمل هو حكم بالموت على كل مريض في شمالي القطاع.
وقال صلاح إننا نتواصل مع منظمة الصحة العالمية والصليب والأحمر، لكن الاحتلال يعيق عمل هذه المؤسسات.
ويتواصل التوغل والقصف الصهيوني لمختلف مناطق محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعي الجيش المحتل لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.
إلى ذلك، استشهد وأصيب فلسطينيون في قصف للاحتلال شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، ومحيط مدرسة شمال مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال قصف منطقة الشحايدة شمال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.
وأضافت أن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت محيط مدرسة الفاخورة شمال مدينة غزة ما أدى لاستشهاد شخصين اثنين.
وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مناطق وتجمعات الأهالي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمناطق الجنوبية لمدينة غزة.
من جهتها، حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة تالينغ موفوكينج من خطورة الأوضاع الصحية في قطاع غزة، منذرة بحدوث كوارث إنسانية، لا يمكن السيطرة عليها، إن لم يتم وقف الجرائم الصهيونية ضدهم، واستمرار منع إدخال المساعدات الطبية والانسانية.
وقالت موفوكينج في حديث لبرنامج "مع رئيس التحرير"، الذي يقدم عبر تلفزيون فلسطين:" إن إسرائيل تواصل قتل الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، ولا تستجيب للنداءات الدولية التي تدعو لوقف هذه الجرائم"، محذرة من ظهور أمراض ناجمة عن السياسة الصهيونية القائمة على حرمان المستشفيات، والمراكز الصحية من المياه النقية، وغيرها من الممارسات، التي تؤدي إلى ظروف غير طبيعية تساهم في تكاثر الأمراض بين السكان.
وأكدت موفوكينج أنه للمرة الأولى في التاريخ تقع هذه الجرائم بحق العاملين في القطاع الصحي والمرافق الطبية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، مشيرة إلى الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في مستشفى الشفاء، وتأكيدها للقادة والمسؤولين على ضرورة الرد على هذه الجريمة، والزام الحكومة الصهيونية على عدم مواصلة جرائمها بحق المستشفيات والطواقم الطبية.
ولفتت إلى توجيه المسؤولين في الأمم المتحدة رسالة حاسمة وواضحة أكدوا خلالها على ضرورة حشد كافة القوى من قبل الدول الأعضاء في الامم المتحدة، لإلزام الاحتلال بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، خاصة تلك التي تقدم السلاح والإمدادات العسكرية للكيان الصهيوني للاستمرار بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الاحتلال يشعر بالحصانة وعدم المحاسبة، بسبب الدعم الذي تتلقاه من الإدارة الأميركية.
وفي 5 تشرين الأول(اكتوبر) الحالي، بدأ الجيش الصهيوني عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.
وبدعم أميركي، يشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(وكالات)

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