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‏توسيع الحرب: أميركا ترسل قوات إلى إسرائيل‏

10/26/2024 11:28:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة






بينوي كامبمارك‏* - (ميدل إيست مونيتور) 20/10/2024
ينبغي تعليق قائمة بالمخاطر على كل جدار في كل مكتب يشغله مستشار عسكري وسياسي. إن محاولة إسرائيل إعادة تشكيل الشرق الأوسط، البعيدة كل البعد عن أن تمنحه الأمن الدائم، لن تؤدي إلا إلى جعله أكثر ضعفاً واضطراباً من أي وقت مضى. وفي هذا المزيج والفوضى سيكون راعيها وحاميها الأكبر؛ الولايات المتحدة، بمثابة العملاق القديم شبه الأعمى في جميع الأمور المتعلقة بالدولة اليهودية.‏
‏في إجراء كان يجب أن يصنع عناوين جريئة للأخبار، أعلنت إدارة بايدن عن نشر حوالي 100 جندي أميركي في إسرائيل سيكونون مسؤولين عن تشغيل نظام الدفاع الطرفي للارتفاعات العالية "ثاد" (THAAD). ويجري إرسال هؤلاء الجنود إلى صراع يشبه قطاراً يسافر بسرعة عالية من دون أي إشارة على التوقف. وكما ‏‏وعد‏‏ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على بلاده في 1 تشرين الأول (أكتوبر)، فإن "ضربتنا ستكون قوية ودقيقة، وقبل كل شيء -مفاجئة". ستكون ذات طبيعة بحيث أنهم "لن يفهموا ما حدث وكيف حدث".‏
في ‏‏اجتماع‏‏ عقد في 16 تشرين الأول (أكتوبر) بين وزير الدفاع الأميركي، لويد جيه أوستن الثالث، وغالانت، اعتبر أوستن نشر بطارية "ثاد" المتنقلة "مثالاً عملياتياً على دعم الولايات المتحدة القوي والصارم للدفاع عن إسرائيل". وتم تقديم شذرات من النصائح التي لا معنى لها لغالانت: أن على إسرائيل أن "تواصل اتخاذ خطوات لمعالجة الوضع الإنساني المتردي" واتخاذ "جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن" قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان.‏
‏واستمرت التمثيلية في اليوم التالي في ‏‏محادثة‏‏ بين أوستن وغالانت لمناقشة مقتل زعيم حماس، يحيى السنوار. وجيء على ذكر نظام "ثاد" مرة أخرى باعتبار أنه ضروري لدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" بينما يمثل "التزام الولايات المتحدة الثابت والدائم والصارم بأمن إسرائيل". (يبدو أن كلمة "الصارم" أصبحت كلمة اللحظة التي ترافق بدقة نظام الدفاع الإسرائيلي الخاص "القبة الحديدية").‏
كان ال‏‏بيان الذي أصدره‏‏ السكرتير الصحفي للبنتاغون، الميجور جنرال باتريك رايدر، محاولة سخيفة للتقليل من المخاطر التي ينطوي عليها نشر النظام والقوات. من شأن البطارية فقط "تعزيز نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي المتكامل"، وتأكيد الالتزام المستمر بالدفاع عن إسرائيل و"الدفاع عن الأميركيين الموجودين في إسرائيل، من أي هجمات صاروخية باليستية أخرى قد تأتي من إيران".‏
‏إن هذا الوجود العلني جداً للقوات الأميركية التي تعمل جنباً إلى جنب مع نظيرتها الإسرائيلية تحسباً لتوسيع الصراع، لا يشير إلى فشل واشنطن في احتواء حليفتها فحسب. إنه ينطوي على وعد بالإمداد غير المتوقف، والتشجيع والتمكين المتواصلين. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يشمل وضع القوات الأميركية في طريق الأذى، في دعوة وهمية، إذا كان ثمة دعوة على الإطلاق.‏
‏كما تبدو حالة الأمور، وضعت الولايات المتحدة قواتها في طريق الخطر مسبقاً من خلال نشر جنودها في سلسلة من القواعد في الدول المحيطة بإسرائيل. وقد جعلت الجماعات المسلحة التابعة لإيران وجودها ملموساً، فاستهدفت القوات المتمركزة وضايقتها بانتظام متزايد منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي. وثمة حصيلة تدريجية ومستنزِفة تسجل نفسها باطراد، وتشمل هجمات مثل تلك التي شُنت على قاعدة برج 22 في شمال الأردن في كانون الثاني (يناير)، والتي خلفت ثلاثة قتلى من الجنود الأميركيين.‏
‏في مقال كتبه في آب (أغسطس) الرائد السابق في الجيش الأميركي، هاريسون مان، ‏‏لصحيفة "الغارديان"، كشف مان عن‏‏ حقيقة مروعة بشأن الهجمات المتصاعدة على هذه المواقع الاستيطانية الرملية للإمبراطورية الأميركية: "لم تكن هناك خطة حقيقية لحماية القوات الأميركية بخلاف تركها في قواعدها الصغيرة المعزولة، بينما كان المسلحون المحليون الذين شجعهم وأغضبهم دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل الوحشية في غزة، يستخدمونها للتدريب على إصابة الأهداف". كما عمل إرسال المزيد من الطائرات والسفن الحربية إلى الشرق الأوسط أيضاً على تشجيع "التصعيد المتهور نحو حرب أوسع"، حيث وفر وجودها تأميناً لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه يمكن يتمتع بالحماية "من عواقب أفعاله".‏
كان دانيال ديفيس، الخبير العسكري في أولويات الدفاع، ‏‏منطقياً تماما‏‏ً بشأن تجنيد الجنود الأميركيين في القضية الإسرائيلية. "بطبيعة الحال، إذا قُتل أميركيون أثناء تنفيذ واجباتهم، فستكون هناك صيحات من الصقور المؤيدين للحرب في الغرب"، الذين سيطالبون الرئيس "بحماية قواتنا" من خلال الرد على إيران. كان هذا "بالضبط نوع الشيء الذي يجعل الدول تنجر إلى حرب ليست لها مصلحة في خوضها".‏
تشير استطلاعات الرأي، بقدر ما قد يكون هذا المؤشر مهماً، إلى أن الحماس لتوريط القوات الأميركية في الدفاع عن إسرائيل هو أبعد ما يكون عن الدفء. في نتائج ‏‏استطلاع‏‏ للرأي نشره "مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية" في آب (أغسطس)، كان نحو أربعة من كل عشرة ممن شملهم الاستطلاع يفضلون إرسال قوات أميركية للدفاع عن إسرائيل إذا تعرضت لهجوم من إيران. ومن بين العينة، يفضل 53 في المائة من الجمهوريين الدفاع عن إسرائيل في هذا السياق، إلى جانب 4 من كل 10 من المستقلين (42 في المائة)، وثلث الديمقراطيين (34 في المائة).‏
وكانت هناك أيضاً بعض التمتمات التي صدرت من البنتاغون نفسه حول الجهد العسكري الإسرائيلي المزدهر، لا سيما ضد ميليشيا "حزب الله" اللبنانية المدعومة من إيران. وفي ‏‏تقرير‏‏ نُشر في ‏‏صحيفة "نيويورك تايمز"‏‏، قيل إن رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، يشعر بالقلق بشأن الوجود الأميركي المتزايد في المنطقة، وهي حقيقة من شأنها أن تعيق "استعداد" الولايات المتحدة بشكل عام عندما يتعلق الأمر بصراعات أخرى. والقلق هو مجرد البداية.‏

‏*‏‏بينوي كامبمارك Binoy Kampmark: كان‏‏ باحثاً في الكومنولث في كلية سلوين، كامبريدج. وهو يحاضر الآن في جامعة "المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن".
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Widening the War: The US Sends Troops to Israel

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