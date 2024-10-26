هل يكتب الغضب المفرط من أحداث 7 أكتوبر نهاية إسرائيل؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مارك ألموند* - (الإندبندنت) 2024/10/11
قبل فوز "حماس" بالانتخابات في العام 2006، كان في إسرائيل أشخاص كثر يدعون إلى السلام، لكن هجمات السابع من تشرين الأول (أكتوبر) أدت إلى تصاعد الصراع وزيادة العنف. وعلى الرغم من اتفاقات التطبيع، يبدو أن الوضع في الشرق الأوسط يزداد سوءاً، مما يهدد الاستقرار الإقليمي. والآن، بعد مرور عام على الهجمات التي شنتها "حماس"، لم يصب سعي تل أبيب إلى الانتقام في مصلحة مستقبل البلاد، وإنما أعادها إلى حالة الحصار التي عاشتها لعقود وأوصلها إلى حافة الأزمة الوجودية.
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كان في إسرائيل دعاة سلام كثر. لكن ذلك كان قبل فوز "حماس" بالانتخابات النيابية الفلسطينية خلال العام 2006 ورفضهم التخلي عن العنف، ومنذ ذلك الحين، لم تكد تتوقف الهجمات بالصواريخ.
وإذا كانت هذه الهجمات قد خنقت تدريجاً التقبل الإسرائيلي واسع النطاق لضرورة الانسحاب من الضفة الغربية، فإن فظائع السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 بثت بدورها مزاج القتال حتى النهاية، لا سيما بين أشخاص من أمثال معارضي نتنياهو.
الآن، بعد مرور عام على أعنف هجمات تشن على اليهود منذ الهولوكوست، تفجر في الشرق الأوسط صراع يزداد قسوة ولم يكن من الممكن تخيله سابقاً، والذي تسبب بعودة إسرائيل إلى وضع الدولة المحاصرة الذي عاشته لعقود بعد استقلالها في العام 1948.
خلال ذلك الوقت، نجحت وساطة الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعدما هاجمت خمسة بلدان عربية البلد الناشئ للتو. وعلى مدار عقود، تمكن جيش الدفاع الإسرائيلي من وقف التهديدات التي تواجهه بسرعة وحسم، لكن حروب الاستنزاف -مثل التي تدور الآن في غزة وجنوب لبنان- خلفت تداعيات كبيرة.
خلال المرحلة الراهنة، تكبدت جميع الأطراف في هذا الصراع الذي اندلع بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) والآخذ في التوسع على ما يبدو ما يكفي من الكلف بحيث أصبح من غير الممكن تصور التوصل إلى أي تسوية. والحرب التي تحولت إلى أطول حرب تخوضها إسرائيل في تاريخها معرضة لأن تصبح هي "الوضع الطبيعي".
ولكن، إلى أي مدى يمكن أن يتحمل المجتمع الإسرائيلي والفلسطينيون وجيرانهم العرب هذا "الوضع الطبيعي" الجديد؟ كشفت الأيام أن اتفاقات أبراهام -وهي نموذج السلام البديل الذي وقف وراءه دونالد ترمب والذي أدى في العام 2020 إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبعض الدول العربية- ليست سوى أمل مزيف ببزوغ فجر جديد. كان تجاوز الفلسطينيين والترويج "للتطبيع" بين إسرائيل والشرق الأوسط الأوسع هو الذي شجع "حماس" على تخريب مسار تلك العملية.
في هذه الأثناء، وفي أذهان فئة المستوطنين الهامشية في إسرائيل -وهي أقرب من أي وقت مضى إلى التحكم بالسلطة السياسية- تبدو تخيلات إقامة دولة ذات أغلبية يهودية "بين النهر والبحر" أقرب من أي وقت مضى. ولكن، بدلاً من أن يؤمن رد إسرائيل العسكري الذي لا يهدأ على هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) استقرار مستقبل إسرائيل، فقد وأد أي فرصة لتعميق التقارب في المنطقة -حتى أنه هدد السلام القائم أساساً مع جيران إسرائيل العرب، الذين اعتبروا أي تدفق للاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم سيكون بمثابة "إعلان حرب" من الطرف الإسرائيلي.
قد يؤدي تجاهل دروس التاريخ إلى تكرار قاس للماضي. وحتى لو وافقت جميع الأطراف على وقف لإطلاق النار يهدئ الوضع في غزة، قد تدفع نكبة جديدة بالفلسطينيين إلى محاولة تدويل الصراع كما فعلت "منظمة التحرير الفلسطينية" خلال ستينيات القرن الماضي.
صحيح أن اختطاف الطائرات ونقل الخلاف العربي-الإسرائيلي إلى عقر دار أصدقاء إسرائيل الأوروبيين والأميركيين جاء في ذلك الحين بنتائج عكسية، ولكن هل يتعلم الناس أبداً من التاريخ؟
وقد يكون الإسرائيليون عالقين في ماضيهم هم أيضاً، حيث ما يزال وقع المحرقة بارزاً في التفكير المتصلب بشأن الأمن الإسرائيلي، وهو ما يمكن تفهمه. ولكن بالنسبة للعالم الخارجي، وبينما تتلاشى ذكرى الجرائم الجماعية التي ارتكبها النازيون من الوعي اليومي في الغرب، يصبح التدمير اليومي داخل قطاع غزة الذي تظهر صوره على شاشات الهواتف الذكية للأجيال الأصغر سناً، أعظم أهوال التاريخ المعاصر.
منذ العام 1948 تغيرت صورة الخطر الوجودي الذي تواجهه إسرائيل، وأصبح أعداؤها اللدودون اليوم، من أمثال إيران و"حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران -الذي تعرضت حرب الإسناد التي يقودها إلى ضربة نفسية قاسية الشهر الماضي حين فجرت إسرائيل آلاف أجهزة البيجر واللاسلكي التي يملكها أعضاؤه عن بعد- والحوثيين في اليمن، قادرين على ضربها بالصواريخ والمسيرات عبر الحدود.
حتى الآن، أثبتت القبة الحديدية نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المذهل -الذي اعترض نحو 200 صاروخ أطلقته إيران الأسبوع الماضي انتقاماً- فعاليتها الملحوظة. لكن ماذا لو أصبح الابتكار التكنولوجي في صالح ما يسمى محور المقاومة، أي الشبكة المنتشرة لمجموعات إسلاموية مسلحة ومستقلة؟
ترهق كلفة ضمان تقدم إسرائيل خطوة عن الباقين كاهل اقتصاد البلاد وتقضي على التجارة والسياحة، وتتسبب بالهجرة إلى الخارج. واعتباراً من أيار (مايو) الماضي، كان أكثر من 60 ألف إسرائيلي قد هاجروا خلال الأشهر الأربعة والعشرين السابقة، أي بزيادة 25 في المائة تقريباً في معدلات الهجرة منذ شباط (فبراير) 2023.
ظل العرب يقولون لأنفسهم على مدار عقود إن إسرائيل ستكون دولة مؤقتة كما كانت مملكة الصليبيين في تلك المنطقة منذ ألف عام. صحيح أن الصهاينة يعتبرون هذه المقارنة مهينة جداً لهم، لكن الاستياء الأخلاقي ليس استراتيجية عسكرية مجدية لأي من الطرفين. وستبقى سوابق الماضي أشباحاً تطارد المنطقة. كانت القلاع الصليبية المذهلة بمثابة القبة الحديدية للعصور الوسطى من ناحية التكنولوجيا العسكرية.
وعندما جف الدعم الخارجي انفجرت دولة الصليبيين. وإذا ابتعد الأميركيون والأوروبيون الشباب عن إسرائيل، فسوف يتداعى دعم بلادهم العسكري لها أيضاً. عندئذ، قد يلوح شبح النكبة الأخرى.
*مارك ألموند Mark Almond: كاتب وباحث يشغل منصب مدير "معهد أبحاث الأزمات في جامعة أكسفورد" Crisis Research Institute, Oxford.
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