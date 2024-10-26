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هل يكتب الغضب المفرط من أحداث 7 أكتوبر نهاية إسرائيل؟

10/26/2024 11:28:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مارك ألموند* - (الإندبندنت) 2024/10/11






قبل فوز "حماس" بالانتخابات في العام 2006، كان في إسرائيل أشخاص كثر يدعون إلى السلام، لكن هجمات السابع من تشرين الأول (أكتوبر) أدت إلى تصاعد الصراع وزيادة العنف. وعلى الرغم من اتفاقات التطبيع، يبدو أن الوضع في الشرق الأوسط يزداد سوءاً، مما يهدد الاستقرار الإقليمي. والآن، بعد مرور عام على الهجمات التي شنتها "حماس"، لم يصب سعي تل أبيب إلى الانتقام في مصلحة مستقبل البلاد، وإنما أعادها إلى حالة الحصار التي عاشتها لعقود وأوصلها إلى حافة الأزمة الوجودية.
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كان في إسرائيل دعاة سلام كثر. لكن ذلك كان قبل فوز "حماس" بالانتخابات النيابية الفلسطينية خلال العام 2006 ورفضهم التخلي عن العنف، ومنذ ذلك الحين، لم تكد تتوقف الهجمات بالصواريخ.
وإذا كانت هذه الهجمات قد خنقت تدريجاً التقبل الإسرائيلي واسع النطاق لضرورة الانسحاب من الضفة الغربية، فإن فظائع السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 بثت بدورها مزاج القتال حتى النهاية، لا سيما بين أشخاص من أمثال معارضي نتنياهو.
الآن، بعد مرور عام على أعنف هجمات تشن على اليهود منذ الهولوكوست، تفجر في الشرق الأوسط صراع يزداد قسوة ولم يكن من الممكن تخيله سابقاً، والذي تسبب بعودة إسرائيل إلى وضع الدولة المحاصرة الذي عاشته لعقود بعد استقلالها في العام 1948.
خلال ذلك الوقت، نجحت وساطة الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعدما هاجمت خمسة بلدان عربية البلد الناشئ للتو. وعلى مدار عقود، تمكن جيش الدفاع الإسرائيلي من وقف التهديدات التي تواجهه بسرعة وحسم، لكن حروب الاستنزاف -مثل التي تدور الآن في غزة وجنوب لبنان- خلفت تداعيات كبيرة.
خلال المرحلة الراهنة، تكبدت جميع الأطراف في هذا الصراع الذي اندلع بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) والآخذ في التوسع على ما يبدو ما يكفي من الكلف بحيث أصبح من غير الممكن تصور التوصل إلى أي تسوية. والحرب التي تحولت إلى أطول حرب تخوضها إسرائيل في تاريخها معرضة لأن تصبح هي "الوضع الطبيعي".
ولكن، إلى أي مدى يمكن أن يتحمل المجتمع الإسرائيلي والفلسطينيون وجيرانهم العرب هذا "الوضع الطبيعي" الجديد؟ كشفت الأيام أن اتفاقات أبراهام -وهي نموذج السلام البديل الذي وقف وراءه دونالد ترمب والذي أدى في العام 2020 إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبعض الدول العربية- ليست سوى أمل مزيف ببزوغ فجر جديد. كان تجاوز الفلسطينيين والترويج "للتطبيع" بين إسرائيل والشرق الأوسط الأوسع هو الذي شجع "حماس" على تخريب مسار تلك العملية.
في هذه الأثناء، وفي أذهان فئة المستوطنين الهامشية في إسرائيل -وهي أقرب من أي وقت مضى إلى التحكم بالسلطة السياسية- تبدو تخيلات إقامة دولة ذات أغلبية يهودية "بين النهر والبحر" أقرب من أي وقت مضى. ولكن، بدلاً من أن يؤمن رد إسرائيل العسكري الذي لا يهدأ على هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) استقرار مستقبل إسرائيل، فقد وأد أي فرصة لتعميق التقارب في المنطقة -حتى أنه هدد السلام القائم أساساً مع جيران إسرائيل العرب، الذين اعتبروا أي تدفق للاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم سيكون بمثابة "إعلان حرب" من الطرف الإسرائيلي.
قد يؤدي تجاهل دروس التاريخ إلى تكرار قاس للماضي. وحتى لو وافقت جميع الأطراف على وقف لإطلاق النار يهدئ الوضع في غزة، قد تدفع نكبة جديدة بالفلسطينيين إلى محاولة تدويل الصراع كما فعلت "منظمة التحرير الفلسطينية" خلال ستينيات القرن الماضي.
صحيح أن اختطاف الطائرات ونقل الخلاف العربي-الإسرائيلي إلى عقر دار أصدقاء إسرائيل الأوروبيين والأميركيين جاء في ذلك الحين بنتائج عكسية، ولكن هل يتعلم الناس أبداً من التاريخ؟
وقد يكون الإسرائيليون عالقين في ماضيهم هم أيضاً، حيث ما يزال وقع المحرقة بارزاً في التفكير المتصلب بشأن الأمن الإسرائيلي، وهو ما يمكن تفهمه. ولكن بالنسبة للعالم الخارجي، وبينما تتلاشى ذكرى الجرائم الجماعية التي ارتكبها النازيون من الوعي اليومي في الغرب، يصبح التدمير اليومي داخل قطاع غزة الذي تظهر صوره على شاشات الهواتف الذكية للأجيال الأصغر سناً، أعظم أهوال التاريخ المعاصر.
منذ العام 1948 تغيرت صورة الخطر الوجودي الذي تواجهه إسرائيل، وأصبح أعداؤها اللدودون اليوم، من أمثال إيران و"حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران -الذي تعرضت حرب الإسناد التي يقودها إلى ضربة نفسية قاسية الشهر الماضي حين فجرت إسرائيل آلاف أجهزة البيجر واللاسلكي التي يملكها أعضاؤه عن بعد- والحوثيين في اليمن، قادرين على ضربها بالصواريخ والمسيرات عبر الحدود.
حتى الآن، أثبتت القبة الحديدية نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المذهل -الذي اعترض نحو 200 صاروخ أطلقته إيران الأسبوع الماضي انتقاماً- فعاليتها الملحوظة. لكن ماذا لو أصبح الابتكار التكنولوجي في صالح ما يسمى محور المقاومة، أي الشبكة المنتشرة لمجموعات إسلاموية مسلحة ومستقلة؟
ترهق كلفة ضمان تقدم إسرائيل خطوة عن الباقين كاهل اقتصاد البلاد وتقضي على التجارة والسياحة، وتتسبب بالهجرة إلى الخارج. واعتباراً من أيار (مايو) الماضي، كان أكثر من 60 ألف إسرائيلي قد هاجروا خلال الأشهر الأربعة والعشرين السابقة، أي بزيادة 25 في المائة تقريباً في معدلات الهجرة منذ شباط (فبراير) 2023.
ظل العرب يقولون لأنفسهم على مدار عقود إن إسرائيل ستكون دولة مؤقتة كما كانت مملكة الصليبيين في تلك المنطقة منذ ألف عام. صحيح أن الصهاينة يعتبرون هذه المقارنة مهينة جداً لهم، لكن الاستياء الأخلاقي ليس استراتيجية عسكرية مجدية لأي من الطرفين. وستبقى سوابق الماضي أشباحاً تطارد المنطقة. كانت القلاع الصليبية المذهلة بمثابة القبة الحديدية للعصور الوسطى من ناحية التكنولوجيا العسكرية.
وعندما جف الدعم الخارجي انفجرت دولة الصليبيين. وإذا ابتعد الأميركيون والأوروبيون الشباب عن إسرائيل، فسوف يتداعى دعم بلادهم العسكري لها أيضاً. عندئذ، قد يلوح شبح النكبة الأخرى.

*مارك ألموند Mark Almond: كاتب وباحث يشغل منصب مدير "معهد أبحاث الأزمات في جامعة أكسفورد" Crisis Research Institute, Oxford.

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