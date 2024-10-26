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ربما يكون السنوار قد رحل، لكن مهمة إسرائيل لم تنته بعد

10/26/2024 11:28:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة






جيمي ديتمر* - (بوليتيكو) 18/10/2024
ربما تمت تسوية الحساب مع زعيم حماس، والدَّين دُفع -لكن الحرب لم تنته بعد. هذه مجرد بداية النهاية. ‏
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‏في دقائقه الأخيرة، جلس يحيى السنوار -الرجل الذي وجه أسوأ ضربة جماعية إلى اليهود منذ المحرقة- جريحاً ومتكئاً على مقعد، ‏‏وبدا أنه ألقى عصا أو شيئاً تجاه طائرة إسرائيلية من دون طيار كانت تراقبه‏‏.‏
‏هل كان ذلك تحدياً أم قدرية؟ يبدو أن الجميع يستخلصون استنتاجات مختلفة. ولكن بعد فترة وجيزة من هذا المشهد، قام الجيش الإسرائيلي بتوجيه الضربة النهائية إلى زعيم "حماس"، حيث أصيب المبنى المدمر الذي كان فيه بقذيفتي دبابة من عيار 120 ملم.‏
‏وأعلن وزير الدفاع الإسرائيل يوآف غالانت: "هذه رسالة واضحة لجميع أعدائنا -سوف يصل الجيش الإسرائيلي إلى أي شخص يحاول إلحاق الأذى بمواطني إسرائيل أو قواتنا الأمنية، وسنقدمكم إلى العدالة"، في حين أعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن "الشر تلقّى ضربة قوية"، مضيفاً أن إسرائيل قد "سوّت حسابها" مع السنوار.‏
‏وفي الوقت نفسه، عبْر المحيط الأطلسي، وبعد تهنئة إسرائيل على القضاء على السنوار، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن وفاة زعيم "حماس" بأنها "فرصة لإنهاء الحرب في غزة أخيراً". وقال: "حان الوقت للمضي قدماً".‏
ولكن هل هذه حقاً نهاية القصة؟‏ ليس بالنسبة لـ"بيبي". ربما تمت تسوية الحساب مع السنوار، والدَّين دُفع -لكن القصة بعيدة كل البعد عن النهاية. والحرب بعيدة جداً عن النهاية أيضاً. بالنسبة له، هذه مجرد "‏‏بداية النهاية‏‏".‏
بعبارات بسيطة، ‏‏يريد "بيبي" الآن إعادة صياغة الشرق الأوسط‏‏. ويقول الذين يعرفونه جيداً إن مقتل السنوار، وكذلك اغتيال مجموعة من قادة "حماس" و"حزب الله" السياسيين والعسكريين -بمن فيهم رجل الدين اللبناني حسن نصر الله- هي مجرد محطات في حملة واسعة لتأمين سلامة إسرائيل لجيل كامل، وتخليص نفسه من اللوم الذي تلقاه عن هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وتأمين بقائه في سُدة السلطة.‏
‏ويوافق مستشار نتنياهو الانتخابي السابق، نداف شتراوشلر، على أن المهمة أبعد ما تكون عن الإنجاز، كما قال لمجلة "بوليتيكو".‏
قال إن القضية الأكثر إلحاحاً، بطبيعة الحال، هي تأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين ما يزالون محتجزين في غزة أولاً، وقد لا يجعل موت السنوار ذلك أسهل. "مع من سيتفاوض 'بيبي' أو إسرائيل وحلفاؤنا الآن"؟‏
‏بصرف النظر عن التعقيد الذي ينطوي عليه ذلك، أصبحت أهداف نتنياهو العسكرية طموحة للغاية أيضاً. ربما يرغب بايدن في إعلان السلام في الوقت المتبقي لنا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) من أجل تعزيز حظوظ المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، لكن هذا الجدول الزمني لا يتناسب مع نتنياهو.‏
قال شتراوشلر: "لو كان هذا قد حدث قبل نصف عام، لكانت القصة مختلفة. أما الآن فهناك صورة أكبر بكثير -إيران. بعد القضاء على نصر الله، والقضاء على السنوار، يهدف (نتنياهو) إلى تحقيق الهدف الكبير. أعتقد أنه قام بإجراء تحول كبير في الأسابيع القليلة الماضية أو نحو ذلك... انتقل إلى سرد جديد. أصبح ينظر إلى إيران الآن، وما يزال هناك دين يجب دفعه".‏
‏والطريق إلى تلك الوجهة -إذلال طهران، أو حتى الإطاحة بنظام آية الله علي خامنئي الديني- يمر عبر لبنان.‏
‏ولكن في حين أن "حزب الله" -أهم حليف لإيران في ما يسمى بـ"محور المقاومة"- ربما يكون قد أصيب بصدمة كبيرة بسبب استهداف إسرائيل قياداته العليا، وأصبح مشوشاً ومتضائلاً، إلا أنه ما تزال لديه لدغة في ذيله وقدرة على إلحاق الألم. وقد أظهر ذلك من خلال ‏‏هجومه بطائرة من دون طيار في 13 تشرين الأول (أكتوبر)، الذي أسفر عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين في مجمع عسكري جنوب حيفا‏‏ -وهو أكبر عدد من القتلى يلحقه "حزب الله" في داخل الأراضي الإسرائيلية منذ أن أمر نتنياهو بالتوغل العسكري في لبنان في بداية الشهر.‏
بالإضافة إلى ذلك، حتى منتقدي نتنياهو المتشددين لا يعترضون على نقل المعركة إلى "حزب الله". وبينما سارع الجيش الإسرائيلي ووكالة الأمن الإسرائيلية (شين بيت) إلى مطابقة الحمض النووي للسنوار وسجلات الأسنان مع جثته، تمكنت "بوليتيكو" من الجلوس مع يعقوب بيري، رئيس جهاز "الشاباك" السابق والنائب السابق في الكنيست. ولطالما انتقد بيري استراتيجية نتنياهو، وألقى باللوم على الزعيم الإسرائيلي -إلى جانب المستوطنين اليمينيين- في تخريب "اتفاقات أوسلو" التي انهارت مع اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الحين، إسحاق رابين، في العام 1995.‏
‏قال بيري: "كان رابين أقرب رئيس وزراء إلى التوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط. كان يكره المستوطنين -يكرههم حقاً. وكان مستعداً للتسوية مع أبو مازن (محمود عباس، الذي وقع اتفاقات أوسلو كمفاوض لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو الآن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية)، على الرغم من أنه لم يكن يعجبه. لقد فهم أن هذا هو الحل الوحيد لمستقبل إسرائيل".‏
لكنّ نتنياهو لم يكن لديه خيار سوى إطلاق حملة لبنان، وفقاً لبيري الذي أضاف: "كان كل شيء جاهزاً لدى 'حزب الله' للقيام بالنوع نفسه من العمل الذي حدث في 7 تشرين الأول (أكتوبر). لا أستطيع أن أقول إنني ضد التوغل في لبنان. إنه ضروري. نحن نفهم أن العالم لا يحب ذلك. ولن يتعاطف العالم مع إسرائيل عندما نقتل الأطفال والمدنيين في غزة ولبنان. ولكن ليس لدينا خيار. إذا أردنا البقاء على قيد الحياة في إسرائيل، علينا أن نفعل ذلك".‏
‏ولكن، رغم كل ذلك، لا يخالط بيري أدنى شك في حقيقة أن نتنياهو يطيل أمد الصراع "لاعتبارات سياسية شخصية".‏ وقال عن ذلك: "نتنياهو مهتم بحرب تستمر لأطول فترة ممكنة بحيث يتركه ذلك في منصبه. وبيبي مقيد بالسلاسل إلى وزيرين في حكومته الائتلافية يحلمان بإعادة بناء هيكل ملوك يهودا... إنه شيء لا يصدق. إنه شيء مسياني. وهما يهددان في كل مرة تكون هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، والتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين وفرصة للتسوية".‏
‏لكنّ بيري أعرب عن أسفه، أولًا وقبل كل شيء، لعدم التفكير في استراتيجية شاملة، والتي يزاحمها التركيز المستمر على التكتيكات، وانتقد نتنياهو لعدم وجود أي خطط لليوم التالي. وعند مناقشة الفيلم الوثائقي الرائد للعام 2012 "حراس البوابات" The Gatekeepers -الذي سرد تاريخ "الشاباك"، وتضمن مقابلات مع ستة من رؤسائه السابقين، بمن فيهم بيري- كرر الرسالة الواضحة الوحيدة التي نقلها جميع الرؤساء السابقين: يجب على إسرائيل التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين.‏
قال بيري: "نحن جميعاً متشابهون. لقد أمضيت نحو 32 عاماً في الخدمة. وما أزال أعتقد أن أكبر خطأ لإسرائيل هو عدم التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين. إنه أكبر خطأ، أكبر فشل للإسرائيليين". ونتنياهو يضاعف الخطأ فحسب، ويكرر الخطأ نفسه الذي ارتكبه أسلافه -الخطأ الذي حاول رابين تصحيحه، وكلفه ذلك حياته.‏
‏ولكن مع وجود أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وحكومة تتجه نحو اليمين -كما تفعل إسرائيل دائماً بعد معاناتها من الصدمات- هل من الممكن البدء بجدية في التفاوض على تسوية؟ "إذا كان لدينا صراع داخلي فيما بيننا، وحتى صراع فيزيائي بين الإسرائيليين، فإن إسرائيل ستظل ستنجو مع ذلك. سوف تنجو من ذلك وهذا هو بيت القصيد. (لكنّ) أي شخص يهتم بمستقبل إسرائيل عليه أن يفهم أنه من دون حل القضية الفلسطينية، لن تنجو إسرائيل".‏
‏إن القصة بعيدة كل البعد عن النهاية.‏

‏*جيمي ديتمر Jamie Dettmer: محرر الرأي في قسم أوروبا في مجلة "بوليتيكو".‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Sinwar might be gone, but Israel's mission is far from over

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