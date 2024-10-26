(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقلت الى رحمة الله تعالى
فقيدة ال شاهين وال الجعبري
الحاجه رحاب كمال عطا الجعبري
زوجة حسين خليل شاهين
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الاحد الموافق 27-10-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد مقبرة سحاب الى مقبرة سحاب
وسوف تقبل التعازي في ديوان ال شاهين الكائن في شارع الجامعة خلف سمارت باي للنساء يوم الاثنين والثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا و حتى الساعة الثانية من بعد الظهر
للرجال في في نفس الموقع يومي الأحد و الاثنين من الساعة الخامسة عصراَ وحتى الساعة التاسعة مساءً
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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