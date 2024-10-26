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حزب الله يستهدف مستوطنة شوميرا بصاروخ موجه

10/26/2024 11:28:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


قال حزب الله ليل الأحد، إنه استهدف تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة شوميرا بصاروخ موجه، مؤكا أنه حقق إصابات جراء ذلك.

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