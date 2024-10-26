حزب الله يستهدف مستوطنة شوميرا بصاروخ موجه
التاريخ
10/26/2024 11:28:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال حزب الله ليل الأحد، إنه استهدف تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة شوميرا بصاروخ موجه، مؤكا أنه حقق إصابات جراء ذلك.
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