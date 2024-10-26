سلسلة غارات للاحتلال على الضاحية الجنوبية في بيروت
التاريخ
10/26/2024 11:28:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعرضت الضاحية الجنوبية في بيروت لسلسلة غارات من الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد.
وأفادت وسائل إعلام أن 8 غارات إسرائيلية استهدفت محيط منطقة الحدت وبرج البراجنة وحارة حريك، بالضاحية الجنوبية.
وكان جيش الاحتلال أنذر في وقت سابق، بإخلاء مبان في ضاحية بيروت الجنوبية.
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