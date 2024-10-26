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سلسلة غارات للاحتلال على الضاحية الجنوبية في بيروت

10/26/2024 11:28:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


تعرضت الضاحية الجنوبية في بيروت لسلسلة غارات من الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد.

وأفادت وسائل إعلام أن 8 غارات إسرائيلية استهدفت محيط منطقة الحدت وبرج البراجنة وحارة حريك، بالضاحية الجنوبية.


وكان جيش الاحتلال أنذر في وقت سابق، بإخلاء مبان في ضاحية بيروت الجنوبية.

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