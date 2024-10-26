10 شهداء إثر قصف الاحتلال لمنزل في بيت لاهيا

10 شهداء إثر قصف الاحتلال لمنزل في بيت لاهيا
التاريخ
10/26/2024 11:28:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، فجر الأجد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وكان
أكثر من 35 مواطنا استشهدوا، بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، في قصف
طائرات الاحتلال مربعا سكنيا يضم خمسة منازل على الأقل قرب الدوار الغربي
في بلدة بيت لاهيا. - وفا
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