10 شهداء إثر قصف الاحتلال لمنزل في بيت لاهيا

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، فجر الأجد، في الاحتلال الإسرائيلي منزلاً يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وكان أكثر من 35 مواطنا استشهدوا، بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا يضم خمسة منازل على الأقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا. - وفا