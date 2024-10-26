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10 شهداء إثر قصف الاحتلال لمنزل في بيت لاهيا

10/26/2024 11:28:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، فجر الأجد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.


وكان أكثر من 35 مواطنا استشهدوا، بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا يضم خمسة منازل على الأقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا. - وفا

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