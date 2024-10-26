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التمويل الإسلامي للمشاريع الريادية أهمية اقتصادية واجتماعية

10/26/2024 11:28:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






غسان الطالب*

عندما نتحدث عن ريادة الأعمال وأهميتها في أي مجتمع فإننا ننظر لها كنماذج للتغير في أساليب الإنتاج والبحث عن فرص نجاح كنماذج مثالية تعبر عن الوعي وتطور الفكر العلمي لما يمكن تحقيقه من هذه الأعمال الريادية التي تخلق للمجتمع نوافذ إنتاجية جدية وفرص عمل قد تؤدي إلى تخفيف البطالة التي تعاني منها أغلب المجتمعات اليوم بعد أن رأينا ما تسببت به الأزمات الاقتصادية في العالم وتضاؤل فرص العمل بعد أن حلت التكنولوجيا مكان الأيدي العاملة في الإنتاج وتنامي حجم التحديات خاصة في القطاع الاقتصادي مثل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية وضعف في الموارد الطبيعية في بعض البلدان ومنها بلداننا العربية، إذ يمكن القول بأن المشاريع الريادية تركز على طريقة التفكير والابتكار والإبداع كذلك توظيف الذكاء البشري لإحداث تغيير إيجابي في النشاط الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء، وتعتبر المشاريع الريادية من أهم الأفكار التي تلاقي اهتماما واسعا في شتى انحاء العالم، لهذا فهي أمام تحد مهم متمثل في فرص التمويل لهذه المشاريع حتى تحقق فعلا أهدافها المرجوة خاصة إيجاد فرص العمل، والتي بدورها تسهم في التخفيف من ضغوط البطالة والفقر كما وتسهم في إيجاد نوع من التوازن الاقتصادي، وهنا نأتي إلى الدور التمويلي الذي يمكن للقطاع المصرفي بشكل عام أن يقوم به في إنجاح هذه المشاريع الريادية إضافة إلى الدعم المادي والمعنوي الذي يمكن أن تقدمه الدولة من مساعدات نقدية وتوفير بيئة قانونية وتشريعية تعمل على تسهيل القيام بها واستمراريتها فبالنتيجة ستعود الفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام، من هنا فإننا نؤمن بالمقولة التي تقول عندما ترى اقتصادا ناجحا ونموذجا ابحث عن القطاع المصرفي فهو العامل الأساس في هذا النجاح والتميز.
والمشاريع الريادية لا تقتصر على أفكار محدودة في قطاع معين بل نجدها في كافة القطاعات سواء كانت صناعية أو خدمية وقد تكون كذلك في المجال الاجتماعي أو السياسي، أو استخدام التكنولوجيا في ابتكار تطبيقات ومنصات إلكترونية تسهم في إيجاد حلول للوصول للمعلومات مثل التطبيقات في القطاع المالي أو الخدمي مثل التعليم والصحة والسياحة أو الخدمات الاسترشادية التي نراها اليوم في معظم القطاعات الاقتصادية، فبالتالي فإن المردود منها هو اقتصادي، لهذا فإننا عندما نتحدث عن أهمية توفير التمويل لهذه الأعمال فإننا نتطلع إلى مردود اقتصادي على المجتمع في كافة قطاعاته، كما يزيد من فرص نجاح هذه المشاريع لتكون نماذج قيادية وطليعية في بقية القطاعات الاقتصادية.
فمن هذه الأهمية فإننا نرى أن مصارفنا الإسلامية مؤهلة للقيام بدور الداعم المهم للمشاريع الريادية فهي ومن التأسيس كانت رسالتها اخلاقية نابعة من أحكام الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى العمل وتعتبره عبادة وتدعو كذلك إلى التكافل الاجتماعي، لهذا كان اهتمامها بالمشاريع الريادية وتقديم التمويل الملائم لها من ضمن اهتماماتها الاجتماعية وذلك من خلال صيغ التمويل المختلفة لديها مثل المشاركة والمضاربة والمرابحة وعقود أخرى منوعة مثل عقد السلم والاستصناع والإجارة المنتهية بالتملك وما إلى ذلك، على أساس مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، لهذا لا بد من الوقوف على الدور السليم والحقيقي للمصارف الإسلامية المرتكزة على أحكام الشريعة الإسلامية عند النظر إلى أهمية المشاريع الريادية إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الملتزمة بضوابط الشرع الإسلامي، فليس الربح هو هدفها وحسب وهو حقا لها ويجيزه الشرع الإسلامي بل خدمة المجتمع كذلك من خلال المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع والمساهمة في تنميته الاقتصادية، بعد أن اثبتت مصارفنا الإسلامية قدرتها على المساهمة في التكوين الرأسمالي من خلال حجم الودائع التي تجمعها سواء كانت ودائع تحت الطلب ام ودائع استثمارية ثم قدرتها على إعادة توظيف هذه الودائع والأموال حسب صيغ التمويل المتبعة لديها.
*باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي

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