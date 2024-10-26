التمويل الإسلامي للمشاريع الريادية أهمية اقتصادية واجتماعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غسان الطالب*
عندما نتحدث عن ريادة الأعمال وأهميتها في أي مجتمع فإننا ننظر لها كنماذج للتغير في أساليب الإنتاج والبحث عن فرص نجاح كنماذج مثالية تعبر عن الوعي وتطور الفكر العلمي لما يمكن تحقيقه من هذه الأعمال الريادية التي تخلق للمجتمع نوافذ إنتاجية جدية وفرص عمل قد تؤدي إلى تخفيف البطالة التي تعاني منها أغلب المجتمعات اليوم بعد أن رأينا ما تسببت به الأزمات الاقتصادية في العالم وتضاؤل فرص العمل بعد أن حلت التكنولوجيا مكان الأيدي العاملة في الإنتاج وتنامي حجم التحديات خاصة في القطاع الاقتصادي مثل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية وضعف في الموارد الطبيعية في بعض البلدان ومنها بلداننا العربية، إذ يمكن القول بأن المشاريع الريادية تركز على طريقة التفكير والابتكار والإبداع كذلك توظيف الذكاء البشري لإحداث تغيير إيجابي في النشاط الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء، وتعتبر المشاريع الريادية من أهم الأفكار التي تلاقي اهتماما واسعا في شتى انحاء العالم، لهذا فهي أمام تحد مهم متمثل في فرص التمويل لهذه المشاريع حتى تحقق فعلا أهدافها المرجوة خاصة إيجاد فرص العمل، والتي بدورها تسهم في التخفيف من ضغوط البطالة والفقر كما وتسهم في إيجاد نوع من التوازن الاقتصادي، وهنا نأتي إلى الدور التمويلي الذي يمكن للقطاع المصرفي بشكل عام أن يقوم به في إنجاح هذه المشاريع الريادية إضافة إلى الدعم المادي والمعنوي الذي يمكن أن تقدمه الدولة من مساعدات نقدية وتوفير بيئة قانونية وتشريعية تعمل على تسهيل القيام بها واستمراريتها فبالنتيجة ستعود الفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام، من هنا فإننا نؤمن بالمقولة التي تقول عندما ترى اقتصادا ناجحا ونموذجا ابحث عن القطاع المصرفي فهو العامل الأساس في هذا النجاح والتميز.
والمشاريع الريادية لا تقتصر على أفكار محدودة في قطاع معين بل نجدها في كافة القطاعات سواء كانت صناعية أو خدمية وقد تكون كذلك في المجال الاجتماعي أو السياسي، أو استخدام التكنولوجيا في ابتكار تطبيقات ومنصات إلكترونية تسهم في إيجاد حلول للوصول للمعلومات مثل التطبيقات في القطاع المالي أو الخدمي مثل التعليم والصحة والسياحة أو الخدمات الاسترشادية التي نراها اليوم في معظم القطاعات الاقتصادية، فبالتالي فإن المردود منها هو اقتصادي، لهذا فإننا عندما نتحدث عن أهمية توفير التمويل لهذه الأعمال فإننا نتطلع إلى مردود اقتصادي على المجتمع في كافة قطاعاته، كما يزيد من فرص نجاح هذه المشاريع لتكون نماذج قيادية وطليعية في بقية القطاعات الاقتصادية.
فمن هذه الأهمية فإننا نرى أن مصارفنا الإسلامية مؤهلة للقيام بدور الداعم المهم للمشاريع الريادية فهي ومن التأسيس كانت رسالتها اخلاقية نابعة من أحكام الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى العمل وتعتبره عبادة وتدعو كذلك إلى التكافل الاجتماعي، لهذا كان اهتمامها بالمشاريع الريادية وتقديم التمويل الملائم لها من ضمن اهتماماتها الاجتماعية وذلك من خلال صيغ التمويل المختلفة لديها مثل المشاركة والمضاربة والمرابحة وعقود أخرى منوعة مثل عقد السلم والاستصناع والإجارة المنتهية بالتملك وما إلى ذلك، على أساس مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، لهذا لا بد من الوقوف على الدور السليم والحقيقي للمصارف الإسلامية المرتكزة على أحكام الشريعة الإسلامية عند النظر إلى أهمية المشاريع الريادية إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الملتزمة بضوابط الشرع الإسلامي، فليس الربح هو هدفها وحسب وهو حقا لها ويجيزه الشرع الإسلامي بل خدمة المجتمع كذلك من خلال المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع والمساهمة في تنميته الاقتصادية، بعد أن اثبتت مصارفنا الإسلامية قدرتها على المساهمة في التكوين الرأسمالي من خلال حجم الودائع التي تجمعها سواء كانت ودائع تحت الطلب ام ودائع استثمارية ثم قدرتها على إعادة توظيف هذه الودائع والأموال حسب صيغ التمويل المتبعة لديها.
*باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي
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