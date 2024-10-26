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توقعات البنك الدولي للاقتصاد الأردني: آفاق النمو والتحديات

10/26/2024 11:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






قدم البنك الدولي في تقريره السنوي توقعات إيجابية للاقتصاد الأردني لعام 2024، مشيرا إلى الفرص المتاحة للنمو والتطور، مع تسليط الضوء على التحديات التي قد تعترض هذا التقدم. يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للأردن نموا بنسبة 2.9 %، وهو مؤشر مشجع بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
إلى جانب السياحة، تركز الحكومة الأردنية بشكل متزايد على تطوير قطاع الطاقة المتجددة، سعيا منها لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. يُعتبر الأردن من الدول الرائدة في هذا المجال، مع مشاريع مثل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تستهدف الحكومة إنتاج 20 % من احتياجات البلاد من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ومع ذلك، يحذر التقرير من أن النمو الاقتصادي قد يواجه عدة تحديات ملحوظة. تبقى معدلات البطالة مرتفعة، حيث تقدر بحوالي 21 %، خاصة بين الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر من المجتمع. تُشير التوقعات إلى أن معالجة هذه المشكلة تتطلب جهودا منسقة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك توفير التدريب المهني وتعزيز ريادة الأعمال.
أيضًا، يُعتبر ارتفاع الدين العام أحد التحديات الكبرى، حيث تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 114 %. يتطلب هذا الوضع اتخاذ خطوات صارمة للحد من الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات عبر تحسين إدارة الموارد وكفاءة القطاع العام. يُنصح البنك المركزي بمراقبة مؤشرات التضخم، المتوقع أن تظل عند مستويات معتدلة، مع ضرورة استخدام أدوات السياسة النقدية لدعم النمو.
يظهر تقرير البنك الدولي توقعات إيجابية للاقتصاد الأردني لعام 2025، ولكنه يشدد على أهمية معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة. يُعتبر التزام الحكومة بتطبيق سياسات اقتصادية فعالة واستثمارها في البنية التحتية والتنمية البشرية أمرًا ضروريا لتحقيق هذه التوقعات. وقد رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني إلى 2.9 % في العام المقبل بعد توقعه السابق بنمو 2.5 %. يشير ذلك إلى تعافٍ اقتصادي متسارع بعد سنوات من النمو المتواضع، مدعومًا باستقرار بعض القطاعات مثل السياحة والصناعة.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 2.4 % هذا العام مقارنة بـ 2.6 % في العام الماضي، وهو ما يمكن أن يُعزى إلى تحديات داخلية وخارجية، مثل الأوضاع الإقليمية أو تأثيرات التضخم العالمي وأسعار السلع. كما يُعد استقرار التضخم عند 2.1 % هذا العام إشارة إيجابية على التحكم في الضغوط التضخمية. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.4 % في العام المقبل نتيجة لعوامل مثل ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي. يبقى التضخم المعتدل إيجابيًا طالما أنه لا يؤثر بشكل كبير على القوة الشرائية.
تُظهر الحكومة التزاما بتخفيض العجز إلى 2.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تحسن طفيف مقارنة بعام 2023، مما يعكس إدارة مالية حذرة. ورغم الجهود المبذولة، من المتوقع أن يبقى الدين العام عند مستوى أكثر من 90 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعد تحديًا كبيرًا للحكومة. إن السيطرة على الدين تتطلب إصلاحات إضافية، خاصة في مجال الإيرادات والنفقات الحكومية.
من خلال دعم القطاعات الحيوية وتعزيز بيئة الأعمال، يمكن للأردن أن يسير نحو تحقيق نمو مستدام وشامل يُحسن مستوى معيشة المواطنين ويعزز الاستقرار الاقتصادي. تظل الأنظار متجهة نحو الاستراتيجيات المستقبلية التي يمكن أن تتبناها الحكومة، مثل تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، لضمان قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات وتحقيق التقدم المنشود.

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