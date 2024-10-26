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موازنات بلا مردود أمام دولة الرئيس

10/26/2024 11:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









ملايين الدنانير تخصصها الحكومة لعدد من الهيئات والمؤسسات والشركات، وتلتزم سنويا على إدراجها ضمن أبواب موازناتها على اعتبار أنها جزء من هيكل الدولة، أو ذات تبعية إدارية أو خدمية أو تنفيذية أو خلاف ذلك، وتعيش هذه الموازنات دورة كاملة منذ المباشرة بوضع تقديراتها ومتطلباتها إلى مراحل متطورة تناقش فيها هذه الميزانيات على مستويات مختلفة، حتى تنتهي باقرارها من قبل مجلس الأمة بعد جلسات طويلة من نقاشات النواب واللجان المختصة، ثم يتم العمل بمضمونها لتبدأ هنا دورة جديدة تمثل شكل الإنفاق على حياة ومسيرة خطط وإستراتيجيات وهياكل رسمية متنوعة، في غاية إنجاز ما التزمت به تلك الهيئات من نتائج بمقابل المخصص المالي لها.
وبما أننا في مرحلة متقدمة من تقديم هذه الموازنات للحكومة ومجلس النواب، أطالب دولة رئيس الوزراء وهو ممن يهتم بالتفاصيل بحكم موقع عمله السابق، أو بحكم خبرته الاقتصادية السابقة، أو بحكم حجم ومستوى الدرجات العلمية التي استحقها، أو بما هو مأمول منه خلال القادم من عمر حكومته، لأقول له إن هناك - وكما هو يعلم - عدد لا يستهان به من هيئات ومؤسسات وشركات انفقت ما لا يوازي ما التزمت به من خطط، ولا يوافق مؤشرات الأداء المفقودة أصلا، سواء المطلوبة أو الموعود بها، والتي منحت وفقه هذه المبالغ، مما يستوجب المحاسبة وإعادة التفكير قبل إعادة منحهم موازنات تبذل الحكومة في تحصيل أموالها جهود لا تنتهي، لتصرف من قبل تلك الهيئات –على البارد المستريح- من أشكال الترف والانشطة والبرامج ذات العائد الصفري.
بين تخفيض لمخصصات لا يقابلها إنجاز، أو الغاء لهيئات ودمج أخرى تتشابه أهدافها باقل النتائج، سيكون الوفر عندها أجدى من التوجه لبعض القرارات ذات الأثر المباشر على المواطن -المستهلك النهائي- للخدمات جميعها، وصاحب المورد الأول في بناء تلك الموازنات، وعندها ستكون المعادلة مقبولة لدى المواطن وأكثر اقناعا، ليكون مساهما وموردا أساس لها، والشواهد كثيرة وسردها سيغضب الجميع، وأبرزهم المستفيدون المباشرون كأشخاص من مخصصات وعلاوات وسفريات وامتيازات ومركبات ومناصب، مقابل مؤشرات أداء غير محققة، اما بسبب حجة الظروف السياسية أو بسبب حقيقة ضعف المكلفين بالعمل أو بسبب الرغبة المستمرة في الرفاهية المجانية على حساب الدولة، أو بسبب مؤسسة أو منشأة أوجدت من العدم لعيون احبة.
عزيزي دولة الرئيس وأنت الذكي، وكما شهدنا دائما قرارات جرئية احتسبت على جيب المواطن - وفق النقاش العام بالخصوص - وتحت عنوان المصلحة العامة، نتمنى أن نشهد قرارات أكثر جراءة بحق شركات حكومية تدفع رواتبها بالملايين ولا سكة تسير عليه، وهيئات انفقت بسفرها الملايين ولا زيادة في الوصول والاستقطاب، ووزارات وشركات تسكن وتملك مباني في مواقع حيوية مليونية ولا تقدم خدمة حقيقية، وحقيبة بيئة تستقطب وتدير منحا دولية وتشارك العالم بمؤتمراته ولا تقارير دورية تصدر بوقتها، ودراسات وعقود استكشافية وتنقيب عن موارد بأعلى التكاليف تختبئ في أدراج المكاتب ويعاد تنفيذها، وقضايا وعقود تجديد أو جديدة اقتصادية ومليونية خسرناها مقابل قرارات وتوصيات فردية، وعطاءات تتوه بين استحقاق الصرف والاستلام الكفء والأوامر التغيرية، والقائمة تطول ووعيك بها موجود بحكم الخبرة والمشاهدة، وما على الحكومة سوى أن تقرأ الواقع قبل الموافقة على أي موازنة لجهة أو وزارة أو حتى قبل عرضها على مجلس النواب، وليكن تقييم الأداء على الأرض واقعيا كما هي جولاتك المهمة التي بدأت بها لتلك الجهات والمحافظات والتي نعلم أن لا مخصصات تكفي وعودها وبيروقراطية مؤسسات تقصي نتائجها، ولا تعتمد على عرض لصفحات ملونة وحديث لا يصلح إلا لموضوع في الانشاء لطالب مدرسي يقدمونه لإنجازات أغلبها من كرتون، أو تخضع في سياسة عملهم لقول "هذا ما وجدنا عليه آباءنا"، فبكم ونخبة من بعض وزراء حكومتكم الأمل معقود بإذن الله.

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