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ما هو قائم وما يجب أن يكون

10/26/2024 11:28:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








مرحلة قادمة تشهدها المملكة عقب الانتخابات لمجلس النواب العشرين، فالجميع ينتظر من مجلس النواب المقبل أن يكون الأداء الخاص به يحاكي التطورات التشريعية التي مهدت الطريق نحو إفراز مجلس ذي تركيبة مختلفة وذات تمثيل حزبي واضح للعيان ويضم أطرافا فاعلة في مجتمعها ومحيطها.
التغيير المنتظر يتوجب أن يكون ابتداء في الوظيفة التشريعية وآليات أدائها؛ فالمجالس السابقة لم تمنح الشارع الأردني رؤية تشريعية واضحة المعالم، ذات منهجية قادرة على إخراج تشريعات قادرة على أن تكون مبنية على دراسات ذات أثر تشريعي اجتماعي واقتصادي وغير ذلك من الأبعاد التي من شأنها أن تجعل من جملة القوانين الناظمة لحياة الأفراد عاملا في تحسين وتطوير أوضاعهم.
على غير صعيد لم تحقق العديد من التشريعات المقرة أو المعدلة من قبل المجالس السابقة فكرة الأمن القانوني للأفراد؛ فكانت عاملا في أحيان كثيرة في فقد الثقة في العملية التشريعية وأطرها وفي إحداث جدل مجتمعي خلف آثارا واضحة على اليقين القانوني لدى الأفراد وقدرتهم على الالتزام الطوعي بهذه النصوص إيمانا بها والتزاما بمضامينها كأحد أسس المواطنة الصالحة.
غياب الأمن واليقين القانوني عن العديد من التشريعات الناظمة لحياة الأفراد ساهم في ترسيخ جذوره غياب النهج التشاركي في وضعها أو تعديلها في العديد من الأحيان وفي تشريعات ذات أثر مباشر على حياة الأفراد؛ فالنهج التشاركي التفاعلي الحقيقي هو البوصلة التي كانت غائبة أحيانا أو محدودة أو شكلية في بعض الأحيان ما أدى إلى اتساع الفجوة بين من يعبرون عن ضمير الأمة وارادتها وبين من منحوهم هذه الثقة والمسؤولية.
مسار آخر ينتظر على اعتاب المجلس النيابي المقبل يتمثل في الوظيفة الرقابية التي وعبر المجالس المتعاقبة كانت تفتقر لآليات واضحة في المتابعة والخروج بنتائج حقيقية قادرة على إحداث التغيير أو على أقل تقدير تحريك ما هو ساكن في العديد من القضايا والملفات التي تستوجب تضافر جهود الأطراف كافة.
الوظيفة الرقابية في عيون المراقبين والأفراد في المجالس السابقة هي وظيفة يمارسها النائب في إطار شكلي أو لغايات تحقيق شعبية ما دون خوض حقيقي في الجذور الحقيقية للتحديات بما يضمن وضع نهج متكامل قائم على تحديد الأدوار والمسؤوليات، فقلما نذكر رقابة نيابية أدت إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع أو تغيير في قضية مفصلية في حياة الأفراد.
حقيقة لا بدّ من ادراكها جيدا وهي أن الوظائف المناطة بمجلس النواب وعلى رأسها الوظيفة التشريعية هي الحلقة الأولى في إحداث التنمية المستدامة وعامل محوري في تحريك عجلتها وأهدافها؛ فالتفكير بتنمية مستدامة شاملة يجب أن ينعكس في مضامين التشريعات لذا فإن الدراسات القائمة على تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من القوانين التي يتم تعديلها أو اقرارها تنعكس بصورة مباشرة على عناصر التنمية التي يتم العمل على تحقيق أهدافها، وبالنتيجة سينعكس ذلك على جملة حقوق الإنسان التي يسعى الأردن جاهدا إلى تطويرها وتمتين جذورها كأولوية وهدف إستراتيجي يضعه الأردن في مئويته الثانية.
هذا كلّه لا يمكن تحقيقه الا بوجود فهم عميق متجذر لوظائف مجلس النواب ومحوريتها وضرورة وجود رؤية وسياسة تشريعية متكاملة تُرسي قواعدها بدراسة شاملة لما هو قائم وما يجب أن يكون.

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