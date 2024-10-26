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السياحة العلاجية

10/26/2024 11:28:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








تتصاعد الحاجة اليوم لاستعادة الزخم في قطاع السياحة العلاجية في الأردن، وسط تحديات إقليمية ودولية معقدة تؤثر على حركة الزوار والسياح، فهي تمثل محورا استراتيجيا للأردن منذ سنوات، وقد كان الأردن في السابق وجهة مفضلة للعديد من المرضى من دول الخليج والدول المجاورة بفضل توفر بنية تحتية طبية متطورة وتكاليف علاجية تنافسية وخدمات متكاملة اعطته ميزة تنافسية عالية عن باقي المنطقة.
لكن الأحداث السياسية والاضطرابات في المنطقة، بما في ذلك العدوان المستمر على غزة وامتداد الصراعات إلى جنوب لبنان، تركت آثارا سلبية على هذا القطاع، والتفكير مليا في الأوضاع الأمنية بات يهيمن على قرارات الزوار، مما يتطلب من الأردن إعادة رسم إستراتيجياته لاستقطاب السياح في ظل هذه الظروف الصعبة.
زيارة رئيس الوزراء إلى وزارة الداخلية واجتماعه بالمعنيين من القطاعين العام والخاص حملت رسالة صارمة: لا مجال للتراخي، وعلى الجهات المسؤولة إزالة كافة العقبات فورا، فالقطاع الطبي في الأردن لا يمكن أن يظل رهين التعقيدات الإدارية أو بطء الإجراءات، والمطلوب هو خطوات حاسمة تترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض، فالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ليس خيارا، بل إلزام يفرضه الواقع.
نعم هو أمر حتمي للنهوض بواقع السياحة العلاجية بقيادة القطاع الخاص الذي يجب ان يكون هو المسؤول المحوري في آليات التسويق والاستقطاب وجذب المرضى، لانه الأقدر على ذلك، مقابل أن تساعد أجهزة القطاع العام على عمليات التنظيم وحسن إدارة وتنفيذ القوانين والتعليمات والأنظمة وتسهيل الإجراءات.
الأردن يجد نفسه أمام معركة مصيرية لاستعادة هيبته في السياحة العلاجية، لانه كان يوما وجهة أولى للسياحة العلاجية في المنطقة، لم يعد يملك رفاهية استنزاف فرصه، وتراجع أعداد الزوار، يضع تحديات كبيرة أمام القطاع، مما يفرض على الحكومة التحرك السريع لاستعادة الثقة وتقديم الأردن كخيار آمن وفعال. المواقع الطبيعية التي يتمتع بها الأردن مثل البحر الميت وحمامات ماعين والحمة الأردنية ليست أدوات للترويج فقط، بل يجب أن تتحول إلى منصات إنتاج فعلية للسياحة العلاجية، ولا بد من فتح أسواق جديدة في أفريقيا وجنوب آسيا ليس خطوة استباقية، بل ضرورة لتعويض خسائر الأسواق التقليدية، فالتباطؤ في هذا المجال يعني خسارة فادحة، خاصة في ظل النمو المتسارع للسوق العالمي الذي من المتوقع أن يبلغ 755.39 مليار دولار بحلول 2034. الإستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية (2023-2027) ليست مجرد حبر على ورق؛ يجب أن تتحول إلى أفعال تنفذ بسرعة وحسم، فالبنية التحتية الطبية المتطورة لن تكون كافية إن لم تُدعم بإجراءات حاسمة تجذب المرضى.
الخيار الآن واضح: إما أن يستعيد الأردن مكانته في هذا القطاع أو يخسر موقعه أمام منافسين لا ينتظرون، فالقطاع الطبي الأردني أثبت جدارته سابقا، لكن السمعة وحدها لا تكفي؛ السوق يحتاج إلى حسم وتحرك فوري. على الحكومة أن تتابع بفعالية وبسرعة، خوفا من أن يجد الأردن نفسه خارج دائرة المنافسة في سوق عالمي يتوسع بوتيرة متسارعة، والوقت ليس في صالحنا، والحكومة والقطاع الخاص لا يملكان رفاهية الانتظار.

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