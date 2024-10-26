Sunday, 27 October 2024 06:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوجود بالقوة الغاشمة..! (2-2)

10/26/2024 11:28:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








يجسد الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط الحالة المثالية لفكرة الوجود بالقوة الغاشمة. وقد تجلى هذا المفهوم في نشأته، وتاريخه، وتطلعاته العدوانية المعتمدة بشكل أساسي على القوة العسكرية والعنف الممنهج لتحقيق أهدافه وتثبيت كيانه.
نشأ الكيان الصهيوني وتأسس على مبدأ استعماري/ استيطاني يسعى إلى احتلال الأرض بالقوة واستبدال المستوطنين العدوانيين الذين جيء بهم تحت مظلة الصهيونية بأصحابها الفلسطينيين، وبالتعاون مع القوى الاستعمارية في بداية القرن العشرين. وانتظم هؤلاء القادمون في عصابات إرهابية قامت بارتكاب المجازر وتدمير القرى والبلدات، واعتمدت مبدأ الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لتهجير مئات الآلاف من أصحاب الأرض، وصولا إلى إخراج كيان إلى الوجود على أساس إخراج شعب أصيل كامل من الوجود.
اعتمد الكيان الاستعماري في كل مراحله على دعم عسكري ودبلوماسي هائل من قوى استعمارية كبرى مثل بريطانيا في البداية، ثم الولايات المتحدة وحلفائها. وقد عزز الدعم قدرة الكيان على فرض وجوده بالقوة، وسمح له بالهيمنة العسكرية وإيقاع الكثير من الأذى البالغ بكل المنطقة، ونزع استقرارها واستنفارها على مدى عقود.
وحتى بالنسبة للذين تجاهلوا النكبة الفلسطينية في العام 1948 التي ما تزال مستمرة، وروجوا لـ"حل" شرعنة الاستعمار الصهيوني إلى الأبد في أكثر من ثلاثة أرباع فلسطين التاريخية، استخدم الكيان قوته العسكرية لقمع الفلسطينيين وفرض وجوده كأمر واقع. وعزز هذا الوجود بممارسات منهجية تشمل بناء المستوطنات غير الشرعية وتوسيعها، وهدم المنازل، وحصار غزة وقصفها المتكرر، وسياسات الإذلال والاعتقال والقتل ومصادرة الممتلكات وهجمات المستوطنين وتقييد الحركة. كل ذلك مدعوم بتقنيات متقدمة لإدامة المراقبة والسيطرة.
إذا كان ثمة مَن ما يزال يتبنى خطاب تطبيع الكيان الصهيوني الغاشم كأساس لسلام المنطقة واستقرارها، فإن مستوى الإجرام والعدوان غير المسبوق الذي يمارسه الكيان منذ أكثر من عام لا يترك أي مجال للدفاع عن هذه الفكرة. إن دعم أي نظام أو كيان يقوم على مبدأ القوة الغاشمة هو دعم صريح لعدم الاستقرار والظلم وشرعنة للإجرام الموصوف في القوانين الدولية والإنسانية. ولا بد أن تظل الأنظمة التي تعتمد على القمع والقوة الغاشمة لفرض وجودها في حالة صراع دائم مع محيطها، ولا تصلح بطبيعتها غير الطبيعية لبناء علاقات قائمة على السلام أو التفاهم. وكما ثبت بالتجربة المرة، فإن المنطقة التي يتواجد فيها نظام قائم على القوة الغاشمة تظل منطقة غير مستقرة وغير قابلة للتطور أو البناء السلمي، وغارقة في المعاناة والأزمات غير المنتهية.
كما يعلن قادة الكيان بلا خوف ولا خجل، يهدف التفوق العسكري وعرض القوة إلى الهيمنة على دول المنطقة، وتجريد أي قوى إقليمية تعترض على إخضاعها من أي أدوات للقوة. ويدعم الكيان هذا التوجه بسياسة الضربات الاستباقية ضد أي بادرة لتحدي غطرسته، بما ينطوي عليه ذلك من تصعيد التوتر الإقليمي والمزيد من عدم الاستقرار. وفي الحقيقة، لا تتوقف المخاطر التي يشكلها الكيان الغاشم على الفلسطينيين والمنطقة، وإنما يتعدى ذلك إلى تشويه المفاهيم والقيم والمعاملات على مستوى الكوكب. وقد أدت ممارساته المعروضة على الشاشات والتي تمر بلا محاسبة إلى فقدان الثقة في المؤسسات والهيئات والمحاكم الدولية جملة وتفصيلا. وبالحكم من الاحتجاجات والأنشطة التي تعارض الكيان بمستوى وانتشار غير مسبوقين، فإن الشعوب تشرع في الإعلان عن ضيقها بهذا الموجود الغاشم المناقض لكل تعريفات الإنسانية بطريقة تجاوزت حتى النظام النازي.
ينبغي أن تكون دول المنطقة، على وجه الخصوص، بصدد مراجعة إستراتيجية للسياسات التي تساعد، أو تدعم، أو تسمح بوجود الكيان الصهيوني الغاشم في جوارها. لم يعد بالإمكان تبرير أي مصادقة على وجود هذا الكيان والتعامل معه كشريك محتمل. في الأساس، ينبغي أن تكون مقاومة أي قوة غاشمة هي الخيار الأخلاقي والسياسي الصحيح. ويجب التعبير عن هذا الموقف الذي ستكون كلفته أقل بكثير من العيش تحت سطوة قوة غاشمة، بكل الطرق المتاحة.
ينبغي عزل هذا الكيان ومحاصرته. وإذا كان بالوسع التذرع بالضعف العسكري واللوجستي (وهي ذريعة لا يدعمها تقدير الإمكانيات ولا المنطق)، فيجب التعبير عن رفض الوجود بالقوة الغاشمة بمقاطعة الكيان، وعدم الاعتراف به دبلوماسيا ولا التعامل معه تجاريا، وعدم تسهيل أي سبل تدعم صموده واستمراره. ويجب محاربة سردياته الزائفة التي يبرر بها وجوده. بل يجب تدفيع القوى الدولية التي تدعمه أثمانا أقلها تقليل مساحة تحركها في المنطقة واستبدالها بقوى أقل عدوانية أصبحت تتيحها الترتيبات الدولية الناشئة.
لا يمكن أن يقتنع أحد بأن العرب لا يمتلكون الإمكانيات لتأكيد وجودهم والتقرير بشأن القضايا الإستراتيجية لوجودهم. وسوف يستمع المتابع للتعليقات على الأحداث الكارثية التي يتسبب بها الكيان الغاشم إلى شخصيات غربية تلوم العرب على موقفهم من العدوان الذي يتوجه إليهم، مهما حاولوا إدارة وجوههم عن المذابح ضد مواطنيهم، وتعدد الخيارات التي يمكنهم تفعيلها لو توفرت الإرادة. والتقدير هو أن الموقف الإقليمي السائد لن يجعل أحدا في مأمن أبدا في جوار أحد يُخضعه ويصادر قراره بالقوة الغاشمة.

MENAFN26102024000072011014ID1108821181

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث