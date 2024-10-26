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تجنب الحرب مؤقت لهذه الأسباب

10/26/2024 11:28:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








قدمت إسرائيل وإيران روايتين متناقضتين عن الهجوم الإسرائيلي على إيران، وهذا أمر طبيعي جدا لانه يؤشر ضمنيا على قاسم مشترك في الروايتين من حيث ما سنراه بعد الهجوم.
إسرائيل حاولت الظهور بصورة الدولة التي انتقمت من إيران وقصفت عشرات المواقع العسكرية دون أي تصد جوي إيراني في محاولة لحفظ ماء وجه تل ابيب بعد ضربة الصواريخ الإيرانية، ومن أجل ارضاء الشارع الإسرائيلي، وخفض اعتراضات المعارضة الإسرائيلية على الحكومة الحالية، وهذا يفسر تضخيم الكلام عن الرد، وكأنه سحق إيران خلال 4 ساعات.
إيران قللت من أهمية الرد وكذبت إسرائيل، ونفت أغلب الرواية الإسرائيلية دون أن تنكر حدوث هجوم، خصوصا، أن المواقع النووية الإيرانية وتلك النفطية بقيت خارج الضربة، كما أن طهران أعادت مطاراتها المدنية للعمل بعد الضربة بما يثبت استقرار الأمور، وعادت الحياة إلى طبيعتها في إيران، وجاء التقليل من أهمية الضربة الإسرائيلية لأن إيران لا تريد التصعيد أكثر، ولا التورط في رد على الضربة الإسرائيلية، فهي تدرك أن هناك محاولات استدراج لإيران لحرب مفتوحة لا تريدها طهران، إضافة إلى أن أي رد إيراني هذه المرة سيأتي من جبهات ثانية.
علينا التنبه هنا إلى عدة أمور، أولها أن الضغط الشديد من حزب الله على إسرائيل اشتد خلال يومي الخميس والجمعة وتجاوزت عمليات القصف اللبنانية ضد مواقع إسرائيلية الأربعين موقعا، بما يعني أن إسرائيل أيضا غارقة في لبنان، برغم تفوقها الجوي، ولا تحتمل فتح جبهة مع إيران في هذا الوضع المشتعل مع لبنان، وهذا يعني أن احتمال حدوث رد فعل إسرائيلي أقوى مؤجل، خصوصا، مع تزامن كل هذا مع الانتخابات الأميركية، وتحذيرات أصدقاء وحلفاء إسرائيل في المنطقة، من هجمة إسرائيلية كبرى تشعل الإقليم، وتجر كل المنطقة إلى حرب أكبر.
مساحة إيران كبيرة جدا، وكل مخازن السلاح والصواريخ والمنشآت النفطية والنووية ومقرات الحرس الثوري موزعة بطريقة لا تتمكن معها أي دولة من تدميرها في هجمة واحدة، وهذا يفسر أن الضربة الإسرائيلية بقيت محدودة، بسبب الجغرافيا العسكرية الموزعة، إضافة إلى أن تل ابيب لا تريد الانجرار أيضا إلى الحرب الآن، في ظل ضغوطات أميركية وإقليمية عليها، لكنها باعت الرواية المضخمة للإسرائيليين من أجل تجاوز عقدة الرد، وحجمه، وشكله، وتأثيره.
من جهة ثانية سنرى ردا إيرانيا تحت عناوين مختلفة، من لبنان، أو اليمن، أو العراق، لكن كل التحليلات باتت تستبعد حدوث رد إيراني واسع ومباشر، إضافة إلى أن إيران أعلنت مرارا انها لا تريد حربا، ومن المؤكد أن الدبلوماسية السرية خلال الأسابيع الماضية من خلال وسطاء عرب وأجانب، وعبر جولات المسؤولين الإيرانيين أثمرت عن تسوية غير معلنة لخفض الرد الإسرائيلي، ومحاولة منع أي رد إيراني مباشر، في وقت لاحق، ونحن هنا نتحدث عن توقيت محدد، لا يمنع من تدهور الأوضاع في تواقيت لاحقة، خصوصا، إذا نجحت إسرائيل في لبنان وغزة، وقررت العودة إلى طهران بعد أن باتت وحيدة، وفقا للتصورات الإسرائيلية.
تخضع المنطقة الآن لحرب السرديات، وكما أخفت إسرائيل اضرارها من الضربة الإيرانية الأخيرة، تخفي بالمقابل إيران اضرارها من الضربة الإسرائيلية، لأن السياق السياسي هو الذي يتحكم بالمشهد، وليس حجم الضرر الذي يقع في أي ضربة من أي طرف.
تبقى الاسئلة معلقة حول الذي سيجري خلال الفترة المقبلة، مع دخول فصل الشتاء بما يعنيه من تأثيرات على العمليات العسكرية في لبنان، أو كل المنطقة، وما يرتبط بالانتخابات الأميركية واحتمالات فوز ترامب، وما له علاقة بمجمل الوضع في لبنان، وفلسطين، ومدى استعداد إيران لعقد تسوية إقليمية سلمية ترتبط بالنفوذ الإيراني ومصالح طهران، بما يعني أننا أمام حرب كبرى مؤجلة قد تؤدي إلى تسوية ما بعد الدم أيضا، وفقا لعوامل التحليل المتغيرة.
إيران وإسرائيل لا تريدان الحرب وجها لوجه، حتى هذا التوقيت، وتؤخران موعدها حتى وقت لاحق، وتستبدلان الحرب المباشرة، بحروب الوكالة في هذه المنطقة.

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