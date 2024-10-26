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جرش.. الأمراض الجلدية تؤرق سكان همتا لتزايد المستنقعات الملوثة

10/26/2024 11:26:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
صابرين الطعيمات






جرش- تتجدد سنويا شكاوى سكان بلدة همتا التابعة لقضاء برما، وهي أقرب القرى إلى سد الملك طلال، من تكاثر الحشرات والقوارض بسبب المستنقعات المائية الملوثة التي تزايد انتشارها بمحيط السد، الأمر الذي يؤدي لحدوث إصابات بأمراض جلدية، فيما تتزايد المشكلة على وقع التقلبات الجوية في هذه الفترة من العام.
وتهاجم هذه الحشرات، السكان القريبين من السد والمزارعين والعمال، وتسبب لسعاتها تحسسا وأمراضا جلدية، حيث إنها موجودة على مدار الساعة على الأشجار وفي الأراضي الزراعية، مما يعيق عمل المزارعين، ويؤدي إلى نفور العمال، كما هو الحال في الوقت الراهن الذي يهم به الجميع هناك إلى قطاف ثمار الزيتون.
وسبق أن أكد رئيس بلدية برما، عقاب السلامات، لـ"الغد"، أن البلدية تقوم بحملات رش لقرية همتا وعليمون بسبب المشاكل الدائمة التي يعانون منها من البعوض والحشرات والذباب بكثرة، إلا أن إمكانيات البلدية متواضعة مقارنة بحجم المشكلة.
وأشار السلامات، إلى أن "كل ما تملكه البلدية، هو محرك رش واحد، ومبيدات بسيطة وتقليدية لا تحل المشكلة نهائيا، والحاجة ملحة إلى آليات ومعدات أكثر فعالية"، موضحاً أنه قبل سنوات كانت وزارة المياه تقوم بمعالجة المشكلة ورش السد بواسطة طائرات مجهزة لهذه الغاية.
بدورها، تؤكد مديرية زراعة جرش أنها "لا تمتلك أي مواد أو مخصصات للرش، وأن هذا الأمر ليس من اختصاصها".
وأكد سكان القرية، التي لا يقل عدد سكانها عن 300 نسمة، أن معظمهم يمتلكون خزانات أرضية يقومون بملئها من العيون والينابيع التي تنتشر في القرية لبيعها لغايات البناء أو أغراض أخرى غير الشرب كونها غير صالحة، وذلك يجعلهم عرضة للسعات البعوض والحشرات والقوارض خلال جمع المياه ونقلها، وبالتالي إصابتهم بأمراض جلدية.
وقال أحد أبناء القرية، محمد الشاعر، إن المستنقعات المائية تشكلت بسبب العيون والينابيع القريبة من سد الملك طلال، وإن المسافة بين المواطنين وبين السد لا تزيد على 500 متر، وهذه التجمعات المائية تسبب تكاثرا كبيرا للبعوض والحشرات والذباب المنزلي.
وأوضح الشاعر، أن "كل رب أسرة يحتاج إلى مروحة في كل غرفة في المنزل، وإلى أدوية ومبيدات خاصة وأجور لقتل الحشرات والذباب، وهي غير فعالة حالياً بسبب انتشارها الكبير، والسبب الأساسي في تكاثرها هو عدم معالجتها في بداية الانتشار، حيث لم تُنفذ لغاية الآن أي حملة رش من مختلف الجهات المعنية رغم شكاوى المواطنين لمختلف الجهات".
وأكد، أنه يراجع أسبوعيا مع أبنائه عيادات الجلدية المختصة، ويحتاج إلى أدوية وتكاليف مالية في سبيل معالجة آثار لسعات الحشرات الخطرة، مع فشل سائر أشكال المكافحة المنزلية التي يعتمد عليها أبناء القرية.
وأوضح الشاعر، أن "السكان تقدموا بشكاوى للجهات المعنية كافة لكن دون جدوى، ولا توجد أي جهة رسمية تتحمل تبعات وجود سد الملك طلال بجوار مساكنهم والأثر السلبي لمرور السد بجانب بلدتهم، وأهمها البعوض والحشرات على مدار العام".
وقال الستيني أبو فايز البرماوي، إن المستنقعات المائية والبرك والخزانات الأرضية التي توجد في كل بيت تقريبا، كان يقوم قسم الملاريا سابقا من خلال وزارة الزراعة بتفقدها وتطهيرها بمواد تقتل الذباب والحشرات وتمنع تكاثرها، إلا أن هذه المكافحة توقفت منذ أعوام، وغدت البرك والمستنقعات المائية مكشوفة وغير مراقبة، وتشكل خطورة على حياة السكان، لا سيما وأنه يتم بيع مياههما على الرغم من عدم صلاحيتها للاستخدام".
وأضاف البرماوي، أن سكان القرية يعانون حالياً من تكاثر الحشرات والبعوض والذباب الذين أصابهم بأمراض جلدية بسبب اللسعات، وفشل طرق المكافحة البدائية لهذه الحشرات والذباب الذي يداهمهم ليلاً ونهاراً ولا يستجيب لأشكال المكافحة البدائية.
ويطالب، بأن يتم جمع عينات من هذه المصادر المائية المكشوفة، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، ووضع مواد خاصة في البرك للحد من تكاثر الذباب والبعوض والحشرات.
ويرى البرماوي، أن حملات الرش العادية التي تستخدم فيها البلدية البنزين المحروق غير فعالة في هذه الأنواع من الحشرات، بل يجب أن تتم معالجة المصادر المائية المكشوفة في البلدة، خصوصاً برك سد الملك طلال.
ويناشد البرماوي أن "يتم تعقيم ورش المنطقة بمواد فعالة وباستخدام الطائرات، حتى يتمكن المواطنون من التخلص من هذه الظاهرة التي تؤرقهم منذ سنوات، حيث تلقي كل جهة المسؤولية على جهات أخرى، والمواطن هو الذي يتحمل الأضرار والأمراض والسلبيات".

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