منتدون: حالة التبعثر تشكل أكبر تهديد لمستقبل التأمين الصحي في الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حابس العدوان
البحر الميت- أكد منتدون خلال مؤتمر "التغطية الصحية الشاملة بين الإستراتيجيات والتطبيق" الذي انطلق يوم أمس السبت في منطقة البحر الميت لمدة يومين، أن "أكبر التحديات اليوم التي تهدد مستقبل التأمين الصحي في الأردن هي حالة التبعثر التي يعيشها التأمين، الناتجة عن عدم وجود إطار ناظم له".
وأجمعوا خلال الجلسة الحوارية التي عقدت على هامش المؤتمر تحت عنوان (واقع التغطية الصحية الشاملة: الإستراتيجيات، الرؤى والتنفيذ) على "ضرورة تجاوز جميع العقبات التي تواجه تنفيذ بنود الإستراتيجية الوطنية للتغطية الصحية الشاملة، مؤكدين ضرورة الاستفادة من عوامل القوة، وأهمها وجود إرادة سياسية كاملة لتحقيق التأمين الصحي الشامل.
وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس اللجنة الصحية في مجلس الأعيان الدكتور تيسير الحسبان، نيابة عن راعي المؤتمر رئيس المجلس فيصل عاكف الفايز، فإن "الأردن يواجه هدرا كبيرا بسبب تكلفة العلاجات المجانية التي تذهب أحيانا لغير مستحقيها والمحتاجين لها، إضافة إلى الفوضى في عملية صرف الأدوية نتيجة صرفها لنفس المريض من مراكز صحية ومستشفيات متعددة، ما يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية المخصصة للقطاع الصحي، وبالتالي ينعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".
وجاء في كلمة الفايز، أن "الوصول إلى التأمين الصحي الشامل ومأسسة القطاع ووقف الهدر فيه يتطلب عملية دمج القطاع الكبير تحت مظلة واحدة، كما يتطلب إجراء دراسة مسحية دقيقة لعدد المواطنين الخاضعين للتأمين الصحي الشامل ومعرفة كلفة إخضاعهم لمظلة التأمين، وهناك ضرورة ماسة لحوسبة القطاع من خلال إزالة ازدواجية التأمين ومنح المواطنين بطاقة تأمين صحي واحدة، لا أن يكون خاضعا لأكثر من مظلة تأمين".
وأضاف الفايز أنه "في الوقت الذي يجب فيه أن تتوفر الرعاية الصحية الشاملة للجميع، علينا أن ندرك بأن الخدمة الصحية أصبحت مكلفة جدا بالنسبة للدولة والمواطن معا، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهنا"، مؤكدا "ضرورة بذل المزيد من الجهود والتشاركية لوضع آليات ثابتة ومحددة تمنع ازدواجية التأمين الصحي وتعطي كل مواطن حق اختيار نوع التأمين الذي يرغب بالاشتراك فيه، الأمر الذي سيسهل معالجة الاختلالات التي تعيق الوصول إلى تأمين صحي شامل ويخفف الضغط على المؤسسات الطبية والصحية المختلفة، ويمكن من الحصول على رعاية صحية أفضل وأشمل".
وبين، أن "المطلوب من القطاعين العام والخاص وضع المزيد من الضوابط القانونية التي تحول دون الإساءة لها وللعاملين فيها، للوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه الدولة الأردنية لتحقيق التأمين الصحي الشامل، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى النهوض بالخدمات الصحية وتوفير الرعاية للجميع، بالإضافة إلى توفير منظومة صحية متكاملة وفق أعلى درجات الكفاءة والمهنية".
من جانبه، قال رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور نذير الباتع، إن "أكبر التحديات اليوم التي تهدد مستقبل التأمين الصحي في الأردن هي حالة التبعثر التي يعيشها التأمين، الناتجة عن عدم وجود إطار ناظم له، أي قانون خاص بالتأمين الصحي، ولهذا السبب تجده مبعثرا ومشتبكا ما بين وزارة الصحة والنقابات الصحية والجهات المقدمة للخدمة والشركات والمرضى والجهات الرقابية، وكل هذا يعيق قدرتنا على وضع إستراتيجيات للوصول إلى التغطية التأمينية الشاملة بإدارة متخصصة تعتمد بشكل رئيسي على التكنولوجيا، وفق توازن دقيق ما بين الموارد المالية والتغطيات العلاجية والنفقات".
وأضاف الباتع، "نعتقد جازمين بأن المباشرة بإعداد قانون التأمين الصحي يعد أولوية وضرورة قصوى، علما بأن دولا عدة قد سبقتنا في هذا المجال، ومنها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية"، لافتا إلى أن "الجمعية أسهمت على امتداد أكثر من عقدين من الزمن في نشر المعرفة بالتأمين الصحي في الأردن وفي العديد من الدول العربية، منها السعودية وسورية ومصر وليبيا، وقد شملت هذه المعرفة أنظمة الحاسوب المتخصصة والاكتتاب والتمويل ووسائل ضبط النفقات".
أما رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز، فأكد أن "التأمين الصحي أولوية وطنية، وبدون تغطية صحية شاملة لن نصل إلى الأمان الذي ننشده"، موضحا أن "الخطة الوطنية الشاملة للقطاع الصحي موجودة، إلا أنها لم ترَ النور إلى الآن".
وبحسب رئيس اللجنة الصحية في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان، فإن "35 % من الأردنيين لا يملكون تأمينا صحيا، ورغم مرور 12 عاما من العمل، إلا أننا لم نستطع الوصول إلى تأمين صحي شامل"، مؤكدا أن "العلاقة بين أطراف التأمين الصحي مبعثرة، ويوجد اشتباك بين هذه الأطراف يعيق الوصول إلى قانون تأمين صحي شامل".
وأكد الحسبان، أن "حوكمة القطاع الصحي هي السبيل للخروج من الدائرة المفرغة التي ندور فيها منذ سنوات، مع ضرورة الفصل بين مقدمي الرعاية الصحية والجهة التأمينية".
إلى ذلك، أكدت المدير التنفيذي لمنتدى الإستراتيجيات الأردني نسرين بركات، أن "السبب الرئيس لعدم الوصول إلى تغطية صحية شاملة هو عدم وجود إرادة حقيقية، إضافة إلى التحديات الأخرى كمشكلة في إدارة الموارد المالية"، مبينة، أن "ما يُنفق على خدمة الدين العام ضعف ما يُنفَق على القطاع الصحي".
كما قال الدكتور موسى العجلوني، وهو مستشار أول أنظمة صحية، إن "التغطية الصحية الشاملة تائهة بين قوى دافعة وأخرى مقيدة"، مشيرا إلى أنه "رغم وجود إرادة سياسية كاملة لتحقيق التأمين الصحي الشامل في الأردن، إلا أننا لم نستطع حتى الآن إخراجه إلى العمل".
وبين العجلوني، أن "هناك ضعفا في الاستثمار بالرعاية الصحية الأولية مقابل الرعاية الصحية الثانوية والثالثية والمستشفيات، إضافة إلى ضعف الكفاءة الاقتصادية للنظام الصحي، الأمر الذي يزيد من كلف العلاج ويشكل ضغطا كبيرا على التأمين الصحي"، مشددا على أهمية إيجاد منظومة صحية عادلة ومستدامة تضمن تقديم الرعاية الصحية للجميع.
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