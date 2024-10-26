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منتدون: حالة التبعثر تشكل أكبر تهديد لمستقبل التأمين الصحي في الأردن

10/26/2024 11:26:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






البحر الميت- أكد منتدون خلال مؤتمر "التغطية الصحية الشاملة بين الإستراتيجيات والتطبيق" الذي انطلق يوم أمس السبت في منطقة البحر الميت لمدة يومين، أن "أكبر التحديات اليوم التي تهدد مستقبل التأمين الصحي في الأردن هي حالة التبعثر التي يعيشها التأمين، الناتجة عن عدم وجود إطار ناظم له".
وأجمعوا خلال الجلسة الحوارية التي عقدت على هامش المؤتمر تحت عنوان (واقع التغطية الصحية الشاملة: الإستراتيجيات، الرؤى والتنفيذ) على "ضرورة تجاوز جميع العقبات التي تواجه تنفيذ بنود الإستراتيجية الوطنية للتغطية الصحية الشاملة، مؤكدين ضرورة الاستفادة من عوامل القوة، وأهمها وجود إرادة سياسية كاملة لتحقيق التأمين الصحي الشامل.
وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس اللجنة الصحية في مجلس الأعيان الدكتور تيسير الحسبان، نيابة عن راعي المؤتمر رئيس المجلس فيصل عاكف الفايز، فإن "الأردن يواجه هدرا كبيرا بسبب تكلفة العلاجات المجانية التي تذهب أحيانا لغير مستحقيها والمحتاجين لها، إضافة إلى الفوضى في عملية صرف الأدوية نتيجة صرفها لنفس المريض من مراكز صحية ومستشفيات متعددة، ما يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية المخصصة للقطاع الصحي، وبالتالي ينعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".
وجاء في كلمة الفايز، أن "الوصول إلى التأمين الصحي الشامل ومأسسة القطاع ووقف الهدر فيه يتطلب عملية دمج القطاع الكبير تحت مظلة واحدة، كما يتطلب إجراء دراسة مسحية دقيقة لعدد المواطنين الخاضعين للتأمين الصحي الشامل ومعرفة كلفة إخضاعهم لمظلة التأمين، وهناك ضرورة ماسة لحوسبة القطاع من خلال إزالة ازدواجية التأمين ومنح المواطنين بطاقة تأمين صحي واحدة، لا أن يكون خاضعا لأكثر من مظلة تأمين".
وأضاف الفايز أنه "في الوقت الذي يجب فيه أن تتوفر الرعاية الصحية الشاملة للجميع، علينا أن ندرك بأن الخدمة الصحية أصبحت مكلفة جدا بالنسبة للدولة والمواطن معا، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهنا"، مؤكدا "ضرورة بذل المزيد من الجهود والتشاركية لوضع آليات ثابتة ومحددة تمنع ازدواجية التأمين الصحي وتعطي كل مواطن حق اختيار نوع التأمين الذي يرغب بالاشتراك فيه، الأمر الذي سيسهل معالجة الاختلالات التي تعيق الوصول إلى تأمين صحي شامل ويخفف الضغط على المؤسسات الطبية والصحية المختلفة، ويمكن من الحصول على رعاية صحية أفضل وأشمل".
وبين، أن "المطلوب من القطاعين العام والخاص وضع المزيد من الضوابط القانونية التي تحول دون الإساءة لها وللعاملين فيها، للوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه الدولة الأردنية لتحقيق التأمين الصحي الشامل، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى النهوض بالخدمات الصحية وتوفير الرعاية للجميع، بالإضافة إلى توفير منظومة صحية متكاملة وفق أعلى درجات الكفاءة والمهنية".
من جانبه، قال رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور نذير الباتع، إن "أكبر التحديات اليوم التي تهدد مستقبل التأمين الصحي في الأردن هي حالة التبعثر التي يعيشها التأمين، الناتجة عن عدم وجود إطار ناظم له، أي قانون خاص بالتأمين الصحي، ولهذا السبب تجده مبعثرا ومشتبكا ما بين وزارة الصحة والنقابات الصحية والجهات المقدمة للخدمة والشركات والمرضى والجهات الرقابية، وكل هذا يعيق قدرتنا على وضع إستراتيجيات للوصول إلى التغطية التأمينية الشاملة بإدارة متخصصة تعتمد بشكل رئيسي على التكنولوجيا، وفق توازن دقيق ما بين الموارد المالية والتغطيات العلاجية والنفقات".
وأضاف الباتع، "نعتقد جازمين بأن المباشرة بإعداد قانون التأمين الصحي يعد أولوية وضرورة قصوى، علما بأن دولا عدة قد سبقتنا في هذا المجال، ومنها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية"، لافتا إلى أن "الجمعية أسهمت على امتداد أكثر من عقدين من الزمن في نشر المعرفة بالتأمين الصحي في الأردن وفي العديد من الدول العربية، منها السعودية وسورية ومصر وليبيا، وقد شملت هذه المعرفة أنظمة الحاسوب المتخصصة والاكتتاب والتمويل ووسائل ضبط النفقات".
أما رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز، فأكد أن "التأمين الصحي أولوية وطنية، وبدون تغطية صحية شاملة لن نصل إلى الأمان الذي ننشده"، موضحا أن "الخطة الوطنية الشاملة للقطاع الصحي موجودة، إلا أنها لم ترَ النور إلى الآن".
وبحسب رئيس اللجنة الصحية في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان، فإن "35 % من الأردنيين لا يملكون تأمينا صحيا، ورغم مرور 12 عاما من العمل، إلا أننا لم نستطع الوصول إلى تأمين صحي شامل"، مؤكدا أن "العلاقة بين أطراف التأمين الصحي مبعثرة، ويوجد اشتباك بين هذه الأطراف يعيق الوصول إلى قانون تأمين صحي شامل".
وأكد الحسبان، أن "حوكمة القطاع الصحي هي السبيل للخروج من الدائرة المفرغة التي ندور فيها منذ سنوات، مع ضرورة الفصل بين مقدمي الرعاية الصحية والجهة التأمينية".
إلى ذلك، أكدت المدير التنفيذي لمنتدى الإستراتيجيات الأردني نسرين بركات، أن "السبب الرئيس لعدم الوصول إلى تغطية صحية شاملة هو عدم وجود إرادة حقيقية، إضافة إلى التحديات الأخرى كمشكلة في إدارة الموارد المالية"، مبينة، أن "ما يُنفق على خدمة الدين العام ضعف ما يُنفَق على القطاع الصحي".
كما قال الدكتور موسى العجلوني، وهو مستشار أول أنظمة صحية، إن "التغطية الصحية الشاملة تائهة بين قوى دافعة وأخرى مقيدة"، مشيرا إلى أنه "رغم وجود إرادة سياسية كاملة لتحقيق التأمين الصحي الشامل في الأردن، إلا أننا لم نستطع حتى الآن إخراجه إلى العمل".
وبين العجلوني، أن "هناك ضعفا في الاستثمار بالرعاية الصحية الأولية مقابل الرعاية الصحية الثانوية والثالثية والمستشفيات، إضافة إلى ضعف الكفاءة الاقتصادية للنظام الصحي، الأمر الذي يزيد من كلف العلاج ويشكل ضغطا كبيرا على التأمين الصحي"، مشددا على أهمية إيجاد منظومة صحية عادلة ومستدامة تضمن تقديم الرعاية الصحية للجميع.

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