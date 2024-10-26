جروهي لا يخسر أمام العالمي

(MENAFN
- Al Watan)
كرس حارس مرمى الخلود، البرازيلي مارسيلو جروهي، عقدته للنصر، إذ لم يخسر الحارس البرازيلي أمام العالمي منذ قدومه للملاعب السعودية عبر بوابة الاتحاد، ومن ثم بعد انتقاله للخلود، إذ خاض 9 مباريات
بقميص الاتحاد أمام النصر، كسب منها 5 مباريات وتعادل في 4 مواجهات، بينما واجهه بقميص فخر الرس مرة واحدة انتهت بالتعادل.
وعلى الرغم من هذا التفوق، لم يحافظ جروهي على نظافة شباكه أمام النصر إلا في 3 مباريات فقط، علمًا بأنه استقبل 9 أهداف، منها 3 بقميص الخلود في لقاء أول من أمس.
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