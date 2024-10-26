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جروهي لا يخسر أمام العالمي

10/26/2024 11:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) كرس حارس مرمى الخلود، البرازيلي مارسيلو جروهي، عقدته للنصر، إذ لم يخسر الحارس البرازيلي أمام العالمي منذ قدومه للملاعب السعودية عبر بوابة الاتحاد، ومن ثم بعد انتقاله للخلود، إذ خاض 9 مباريات بقميص الاتحاد أمام النصر، كسب منها 5 مباريات وتعادل في 4 مواجهات، بينما واجهه بقميص فخر الرس مرة واحدة انتهت بالتعادل.
وعلى الرغم من هذا التفوق، لم يحافظ جروهي على نظافة شباكه أمام النصر إلا في 3 مباريات فقط، علمًا بأنه استقبل 9 أهداف، منها 3 بقميص الخلود في لقاء أول من أمس.

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