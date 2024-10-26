مدربو Yelo يتساقطون وديربي عنيزة أخضر

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت جولات دوري Yelo لكرة القدم
السبع الماضية مغادرة 5 مدربين لأندية العربي والبكيرية والصفا والطائي والباطن نتيجة إقالتهم، بينما تدرس إدارة العين إقالة مدرب فريقها بعد النتائج السلبية الأخيرة، وتفوقت انتصارات الضيوف على انتصارات أصحاب الأرض بـ57 % مقابل 43 %، وابتسم ديربي عنيزة للنجمة بعد انتصاره الكبير على العربي، وحقق البكيرية انتصاره الأول في الدوري
بعد غياب 540 دقيقة حصيلة 6 تعثرات، في وقت احتسبت فيه تقنية الـ((VAR)) أربع حالات تحكيمية.
3 وطنيين
يواجه 3 مدربين وطنيين منافسة شرسة من بقية المدربين في الدوري، البالغ عددهم 18 مدربا، حيث يقود المدرب الوطني صالح المحمدي الحزم، ويوسف عنبر أحد، وزياد العفر الجندل، مقابل 3 مدربين تونسيين، و11 مدربا أوروبيا، ومدرب برازيلي وحيد. وقد تفوق المحمدي على زميليه عنبر والعفر في الدوري من خلال تحقيق النتائج الإيجابية مع فريقه الحزم، ومطاردته المباشرة للمتصدر، بينما أحبطت نتائج أحد السلبية مدربه يوسف عنبر، الذي يقبع في المركز ما قبل الأخير بـ4 نقاط.
منافسة
تشهد منافسات دوري الأولى إثارة وندية، وتقلبات في النتائج أسبوعيا، ويحلق نيوم وحيدا في صدارة الترتيب بـ19 نقطة وسط مطاردة من الوصيف الحزم بـ16 نقطة، ويحل جدة ثالثا بـ15 نقطة، وأبها رابعا بـ12 نقطة، والعدالة والطائي في المركزين الخامس والسادس على التوالي بـ11 نقطة، بينما يقبع الصفا في مؤخرة الترتيب بـ4 نقاط، يليه أحد في المركز ما قبل الأخير بالرصيد نفسه وبفارق الأهداف، والبكيرية والعين في المركزين السادس عشر والخامس عشر على التوالي بـ6 نقاط، والجبيل والزلفي والجبلين في المراكز من الرابع عشر إلى الثاني عشر على التوالي بـ7 نقاط.
19 هدفا
سيطرت انتصارات الضيوف على انتصارات أصحاب الأرض، حيث شهدت الجولة 7 انتصارات، منها 4 انتصارات للضيوف مقابل 3 انتصارات لأصحاب الأرض، وتسجيل 19 هدفا، و4 أهداف حاسمة في الوقت القاتل، واحتساب ضربة جزاء وحيدة، وإشهار البطاقة الحمراء مرتين، ويتصدر مهاجم نيوم رومارينهو صدارة الهدافين بـ8 أهداف، ويعد نيوم الأقوى هجوما بـ19 هدفا، وأبها الأضعف دفاعا بـ12 هدفا، والصفا وأحد الأكثر خسائر بـ5 خسائر لكل منهما.
-5 مدربين يغادرون Yelo
-ديربي عنيزة يبتسم للنجمة
-3 وطنيين ينافسون مدربي الدوري
-البكيرية يتذوق الانتصارات للمرة الأولى
-%25 من أهداف Yelo قاتلة
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