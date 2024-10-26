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مدربو Yelo يتساقطون وديربي عنيزة أخضر

10/26/2024 11:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت جولات دوري Yelo لكرة القدم السبع الماضية مغادرة 5 مدربين لأندية العربي والبكيرية والصفا والطائي والباطن نتيجة إقالتهم، بينما تدرس إدارة العين إقالة مدرب فريقها بعد النتائج السلبية الأخيرة، وتفوقت انتصارات الضيوف على انتصارات أصحاب الأرض بـ57 % مقابل 43 %، وابتسم ديربي عنيزة للنجمة بعد انتصاره الكبير على العربي، وحقق البكيرية انتصاره الأول في الدوري بعد غياب 540 دقيقة حصيلة 6 تعثرات، في وقت احتسبت فيه تقنية الـ((VAR)) أربع حالات تحكيمية.
3 وطنيين
يواجه 3 مدربين وطنيين منافسة شرسة من بقية المدربين في الدوري، البالغ عددهم 18 مدربا، حيث يقود المدرب الوطني صالح المحمدي الحزم، ويوسف عنبر أحد، وزياد العفر الجندل، مقابل 3 مدربين تونسيين، و11 مدربا أوروبيا، ومدرب برازيلي وحيد. وقد تفوق المحمدي على زميليه عنبر والعفر في الدوري من خلال تحقيق النتائج الإيجابية مع فريقه الحزم، ومطاردته المباشرة للمتصدر، بينما أحبطت نتائج أحد السلبية مدربه يوسف عنبر، الذي يقبع في المركز ما قبل الأخير بـ4 نقاط.
منافسة
تشهد منافسات دوري الأولى إثارة وندية، وتقلبات في النتائج أسبوعيا، ويحلق نيوم وحيدا في صدارة الترتيب بـ19 نقطة وسط مطاردة من الوصيف الحزم بـ16 نقطة، ويحل جدة ثالثا بـ15 نقطة، وأبها رابعا بـ12 نقطة، والعدالة والطائي في المركزين الخامس والسادس على التوالي بـ11 نقطة، بينما يقبع الصفا في مؤخرة الترتيب بـ4 نقاط، يليه أحد في المركز ما قبل الأخير بالرصيد نفسه وبفارق الأهداف، والبكيرية والعين في المركزين السادس عشر والخامس عشر على التوالي بـ6 نقاط، والجبيل والزلفي والجبلين في المراكز من الرابع عشر إلى الثاني عشر على التوالي بـ7 نقاط.
19 هدفا
سيطرت انتصارات الضيوف على انتصارات أصحاب الأرض، حيث شهدت الجولة 7 انتصارات، منها 4 انتصارات للضيوف مقابل 3 انتصارات لأصحاب الأرض، وتسجيل 19 هدفا، و4 أهداف حاسمة في الوقت القاتل، واحتساب ضربة جزاء وحيدة، وإشهار البطاقة الحمراء مرتين، ويتصدر مهاجم نيوم رومارينهو صدارة الهدافين بـ8 أهداف، ويعد نيوم الأقوى هجوما بـ19 هدفا، وأبها الأضعف دفاعا بـ12 هدفا، والصفا وأحد الأكثر خسائر بـ5 خسائر لكل منهما.
-5 مدربين يغادرون Yelo
-ديربي عنيزة يبتسم للنجمة
-3 وطنيين ينافسون مدربي الدوري
-البكيرية يتذوق الانتصارات للمرة الأولى
-%25 من أهداف Yelo قاتلة

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