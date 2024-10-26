الأسود تزأر فوق أسوار القلعة

(MENAFN
- Al Watan)
أكد الأخدود تفوقه على الأهلي خلال المواجهات المباشرة بين الفريقين، وكرس عقدته لقلعة الكؤوس منذ أول لقاء رسمي جمعهما في دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى موسم 2023، إذ تعتبر مواجهة أول من أمس الخامسة بين الفريقين من ذلك الحين، ونجح أسود نجران في إحراز الانتصار 3 مرات مقابل تعادل واحد وخسارة واحدة. ففي دوري Yelo تواجه الفريقان ذهابا في الـ30 من أغسطس 2022، وانتصر الأخدود في نجران 2/صفر. وفي لقاء الإياب، الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، كرر الأسود تفوقهم بالتغلب على الراقي بنتيجة كبيرة قوامها 1/4. أما عقب صعود الفريقين معا إلى دوري الكبار، تواجها 3 مرات، آخرها موقعة أول من أمس، وكانت البداية أهلاوية عندما تقابلا في موقعة ذهاب الموسم الماضي، وتحديدا في الـ24 من أغسطس 2023 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، حيث سجل الراقي انتصاره الأول والأخير حتى الآن على الأخدود بهدف الإيفواري فرانك كيسيه القاتل. وفي الإياب على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، وبتاريخ الـ16 من فبراير 2024، أعاد الأخدود تفوقه وانتصر 2/3، ثم كرر تفوقه بالتعادل 1/1 أول من أمس، بعد أن كان قريبا من انتصاره الرابع على القلعة.
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