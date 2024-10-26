Sunday, 27 October 2024 06:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأسود تزأر فوق أسوار القلعة

10/26/2024 11:24:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد الأخدود تفوقه على الأهلي خلال المواجهات المباشرة بين الفريقين، وكرس عقدته لقلعة الكؤوس منذ أول لقاء رسمي جمعهما في دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى موسم 2023، إذ تعتبر مواجهة أول من أمس الخامسة بين الفريقين من ذلك الحين، ونجح أسود نجران في إحراز الانتصار 3 مرات مقابل تعادل واحد وخسارة واحدة. ففي دوري Yelo تواجه الفريقان ذهابا في الـ30 من أغسطس 2022، وانتصر الأخدود في نجران 2/صفر. وفي لقاء الإياب، الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، كرر الأسود تفوقهم بالتغلب على الراقي بنتيجة كبيرة قوامها 1/4. أما عقب صعود الفريقين معا إلى دوري الكبار، تواجها 3 مرات، آخرها موقعة أول من أمس، وكانت البداية أهلاوية عندما تقابلا في موقعة ذهاب الموسم الماضي، وتحديدا في الـ24 من أغسطس 2023 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، حيث سجل الراقي انتصاره الأول والأخير حتى الآن على الأخدود بهدف الإيفواري فرانك كيسيه القاتل. وفي الإياب على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، وبتاريخ الـ16 من فبراير 2024، أعاد الأخدود تفوقه وانتصر 2/3، ثم كرر تفوقه بالتعادل 1/1 أول من أمس، بعد أن كان قريبا من انتصاره الرابع على القلعة.

MENAFN26102024000089011017ID1108821165

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث