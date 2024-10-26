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صاروخ محرز يطوي غياب 647 دقيقة

10/26/2024 11:24:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهى نجم الأهلي، الجزائري رياض محرز، لعنة تهديفية دامت 647 دقيقة، بعدما سجل هدفًا خلال مواجهة الأخدود، لحساب الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما عانى من انتقادات حادة خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه وزيادة وزنه بصورة ملحوظة، حيث فشل في التسجيل خلال 7 مباريات سابقة بالمسابقة. وشارك محرز في 585 دقيقة سابقة بالنسخة الحالية لدوري المحترفين، فشل خلالها في التسجيل والصناعة، قبل أن يسجل هدفا في شباك الأخدود.
وتمكن محرز من تسجيل هدف التعادل أمام الأخدود ((62))، وبهذا الهدف، أنهى محرز لعنة دامت 647 دقيقة من الصيام التهديفي، ليبدأ رحلة العودة للطريق الصحيح عبر مسابقة دوري روشن. وإجمالا، وصل محرز للمساهمة التهديفية السادسة في 12 مباراة خاضها هذا الموسم في مختلف المسابقات، حيث سجل هدفين وصنع 4.

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