صاروخ محرز يطوي غياب 647 دقيقة

(MENAFN
- Al Watan)
أنهى نجم الأهلي، الجزائري رياض محرز، لعنة تهديفية دامت 647 دقيقة، بعدما سجل هدفًا خلال مواجهة الأخدود، لحساب الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما عانى من انتقادات حادة خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه وزيادة وزنه بصورة ملحوظة، حيث فشل في التسجيل خلال 7 مباريات
سابقة بالمسابقة. وشارك محرز في 585 دقيقة سابقة بالنسخة الحالية لدوري المحترفين، فشل خلالها في التسجيل والصناعة، قبل أن يسجل هدفا في شباك الأخدود.
وتمكن محرز من تسجيل هدف التعادل أمام الأخدود ((62))، وبهذا الهدف، أنهى محرز لعنة دامت 647 دقيقة من الصيام التهديفي، ليبدأ رحلة العودة للطريق الصحيح عبر مسابقة دوري روشن. وإجمالا، وصل محرز للمساهمة التهديفية السادسة في 12 مباراة خاضها هذا الموسم في مختلف المسابقات، حيث سجل هدفين وصنع 4.
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