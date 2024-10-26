غاب الدون فتعثر العالمي

(MENAFN
- Al Watan)
تعثر النصر، أمام الصاعد حديثًا للدوري الخلود بالتعادل، إذ افتقد لقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة، والذي فضل مدرب الفريق إراحته عن اللقاء، في وقت بلغت تعثرات الفريق في غياب قائده 60 % حصيلة 5 مباريات
لعبها الفريق دون تواجد رونالدو، منها 3 تعثرات بالخسارة والتعادل، مقابل انتصارين اثنين، وسط تساؤلات نصراوية بأهمية تواجد القائد المؤثر داخل الملعب لضبط اللاعبين وتحفيزهم أثناء غياب اللاعب.
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