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غاب الدون فتعثر العالمي

10/26/2024 11:24:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تعثر النصر، أمام الصاعد حديثًا للدوري الخلود بالتعادل، إذ افتقد لقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة، والذي فضل مدرب الفريق إراحته عن اللقاء، في وقت بلغت تعثرات الفريق في غياب قائده 60 % حصيلة 5 مباريات لعبها الفريق دون تواجد رونالدو، منها 3 تعثرات بالخسارة والتعادل، مقابل انتصارين اثنين، وسط تساؤلات نصراوية بأهمية تواجد القائد المؤثر داخل الملعب لضبط اللاعبين وتحفيزهم أثناء غياب اللاعب.

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