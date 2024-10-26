أساسيات السيطرة على الغضب

(MENAFN
- Al Watan)
تتضمن السيطرة على الغضب مجموعة من التقنيات العملية مثل تمارين التنفس العميق، المشي، الاسترخاء، وتدوين المشاعر.. هذه الأساليب تساعد في تخفيف التوتر الذهني وتحديد الحلول الممكنة لمسببات الغضب، وذلك وفقًا لورشة عمل نفذها مكتب الضمان الاجتماعي في محافظة القطيف بالشراكة مع جمعية التنمية الأهلية ومركز ذات للإرشاد الأسري تحت عنوان ((الغضب - عواصفنا الداخلية)).
فيما حضر ورشة العمل 15 من مستفيدين الضمان، وقدمت الورشة المدربة امتياز المغاسلة، وابتدأت المحاور من أين يأتي الغضب، وشرحت كيفية التحكم به، وكيف تتحول الأم العصبية إلى هادئة. أشارت إلى أن أكثر الأشخاص هدوءًا واتزانًا يواجهون نوبات من الغضب، وهو شعور ينبغي مواجهته والسيطرة عليه وإدارته من خلال تدريبات عملية.
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