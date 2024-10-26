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أساسيات السيطرة على الغضب

10/26/2024 11:23:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تتضمن السيطرة على الغضب مجموعة من التقنيات العملية مثل تمارين التنفس العميق، المشي، الاسترخاء، وتدوين المشاعر.. هذه الأساليب تساعد في تخفيف التوتر الذهني وتحديد الحلول الممكنة لمسببات الغضب، وذلك وفقًا لورشة عمل نفذها مكتب الضمان الاجتماعي في محافظة القطيف بالشراكة مع جمعية التنمية الأهلية ومركز ذات للإرشاد الأسري تحت عنوان ((الغضب - عواصفنا الداخلية)).
فيما حضر ورشة العمل 15 من مستفيدين الضمان، وقدمت الورشة المدربة امتياز المغاسلة، وابتدأت المحاور من أين يأتي الغضب، وشرحت كيفية التحكم به، وكيف تتحول الأم العصبية إلى هادئة. أشارت إلى أن أكثر الأشخاص هدوءًا واتزانًا يواجهون نوبات من الغضب، وهو شعور ينبغي مواجهته والسيطرة عليه وإدارته من خلال تدريبات عملية.

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