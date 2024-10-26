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رائد فضاء يدخل المستشفى بعد عودته

10/26/2024 11:23:44 PM
(MENAFN- Al Watan) دخل رائد فضاء أمريكي المستشفى بعد عودته إلى الأرض من مهمة فضائية استغرقت أكثر من 7 أشهر في محطة الفضاء الدولية، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ((ناسا))، الجمعة.
ولم تعلن وكالة ناسا هوية رائد الفضاء المعني ولا أي تفاصيل عن حالته أو أسباب دخوله المستشفى، لأسباب مرتبطة بـ((السرية الطبية))، وفقًا لما ذكرته فرانس برس.
ورائد الفضاء هذا هو أحد الأعضاء الأمريكيين الثلاثة لمهمة ((كرو 8)) التابعة لـ((سبايس اكس))، وهي مهمة منتظمة لطاقم محطة الفضاء الدولية.
وعاد أعضاء هذه المهمة رواد الفضاء في ناسا، ماثيو دومينيك ومايكل بارات وجانيت إيبس، إلى الأرض ليل الخميس إلى الجمعة عبر كبسولة ((دراغون)) من ((سبايس اكس))، بعد قضاء 232 يومًا في محطة الفضاء الدولية، وكان شخص رابع هو رائد الفضاء الروسي، ألكسندر غريبيونكين، من بين أعضاء هذه المهمة.
وهبطت الكبسولة قبالة سواحل فلوريدا في مناورة جرت كما كان متوقعًا بحسب وكالة ناسا، لكن بعد عملية الهبوط، ((تعرض رائد فضاء لمشكلة طبية))، على ما قالت الوكالة في بيان، ونُقل رواد الفضاء الأربعة إلى مستشفى ((أسانشن سيكرد هارت بينساكولا)) في فلوريدا.
وبعد إجراء تقييم طبي لهم، غادر 3 منهم متوجهين إلى مركز جونسون الفضائي في هيوستن في تكساس، وأوضحت ناسا أن رائد الفضاء الوحيد الذي بقي في المستشفى ((حالته مستقرة ويخضع للمراقبة كإجراء احترازي)).

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