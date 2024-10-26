Sunday, 27 October 2024 06:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مليون دولار لمن يخترق نظام Apple

10/26/2024 11:23:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة ((أبل)) عن استعدادها لتقديم مكافأة قدرها مليون دولار لمن يتمكن من اختراق نظام الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بها، مراهِنةً بصورة كبيرة على سلامة أجهزتها.
وأوضحت الشركة، في تصريحات نقلها موقع صحيفة ((ديلي ميل)) البريطانية، أنها تدعو جميع الباحثين في مجال الأمن أو أي شخص لديه اهتمام تقني إلى إجراء تحقق مستقل من ادعاءاتها.
وتم تكليف الجمهور باختبار أمان ((الحوسبة السحابية الخاصة))، وهي الخوادم التي ستتلقى وتعالج طلبات المستخدمين الخاصة بـApple Intelligence عندما تكون مهمة الذكاء الاصطناعي معقدة للغاية بحيث لا يمكن معالجتها على الجهاز.
وهناك مبالغ مختلفة للاكتشافات المحددة، ولكن المليون دولار تذهب إلى أي شخص يستطيع تشغيل التعليمات البرمجية على النظام دون أن يتم اكتشافه والوصول إلى الأجزاء الحساسة.
وكانت الشركة تسمح في السابق لمراجعي الطرف الثالث، فقط، بالدخول إلى الحوسبة السحابية الخاصة بها، ولكن الآن يمكن لأي شخص أن يحاول ذلك.
ويستطيع أولئك الذين يرغبون في مواجهة هذا التحدي أيضًا الوصول إلى دليل الأمان والبيئة الافتراضية التي تتيح للأشخاص تحليل Private Cloud Compute داخل معاينة macOS Sequoia 15.1 للمطورين.
ويعني هذا أن المشاركين سيحتاجون إلى جهاز Mac مزود بشريحة من سلسلة M وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 غيغابايت على الأقل للوصول إلى الخدمة.
وستدفع ((أبل)) 100 ألف دولار لأي شخص يستطيع تنفيذ تعليمات برمجية غير موثقة أو طلبات تعليمات برمجية لم يتم التحقق منها من قبل الشركة.
ويمكن لأي شخص يستطيع الوصول إلى بيانات طلب المستخدم أو أي معلومات حساسة أخرى حول المستخدم خارج حدود الثقة، وهي الحدود التي تتغير فيها مستويات الثقة في بيانات البرنامج أو تنفيذه، أن يفوز بما يصل إلى 250 ألف دولار.
وإذا تمكن أي شخص من الوصول إلى بيانات طلب المستخدم أو أي معلومات حساسة أخرى عن المستخدم خارج حدود الثقة، فسوف يتلقى مبلغ 150 ألف دولار.
ورُصدت مكافأة صغيرة قدرها 50 ألف دولار لمن ينجح في اختراق النظام للكشف عن البيانات عن طريق الخطأ أو بشكل غير متوقع.

MENAFN26102024000089011017ID1108821160

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث