مليون دولار لمن يخترق نظام Apple

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت شركة ((أبل)) عن استعدادها لتقديم مكافأة قدرها مليون دولار لمن يتمكن من اختراق نظام الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بها، مراهِنةً بصورة كبيرة على سلامة أجهزتها.
وأوضحت الشركة، في تصريحات نقلها موقع صحيفة ((ديلي ميل)) البريطانية، أنها تدعو جميع الباحثين في مجال الأمن أو أي شخص لديه اهتمام تقني إلى إجراء تحقق مستقل من ادعاءاتها.
وتم تكليف الجمهور باختبار أمان ((الحوسبة السحابية الخاصة))، وهي الخوادم التي ستتلقى وتعالج طلبات المستخدمين الخاصة بـApple Intelligence عندما تكون مهمة الذكاء الاصطناعي معقدة للغاية بحيث لا يمكن معالجتها على الجهاز.
وهناك مبالغ مختلفة للاكتشافات المحددة، ولكن المليون دولار تذهب إلى أي شخص يستطيع تشغيل التعليمات البرمجية على النظام دون أن يتم اكتشافه والوصول إلى الأجزاء الحساسة.
وكانت الشركة تسمح في السابق لمراجعي الطرف الثالث، فقط، بالدخول إلى الحوسبة السحابية الخاصة بها، ولكن الآن يمكن لأي شخص أن يحاول ذلك.
ويستطيع أولئك الذين يرغبون في مواجهة هذا التحدي أيضًا الوصول إلى دليل الأمان والبيئة الافتراضية التي تتيح للأشخاص تحليل Private Cloud Compute داخل معاينة macOS Sequoia 15.1 للمطورين.
ويعني هذا أن المشاركين سيحتاجون إلى جهاز Mac مزود بشريحة من سلسلة M وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 غيغابايت على الأقل للوصول إلى الخدمة.
وستدفع ((أبل)) 100 ألف دولار لأي شخص يستطيع تنفيذ تعليمات برمجية غير موثقة أو طلبات تعليمات برمجية لم يتم التحقق منها من قبل الشركة.
ويمكن لأي شخص يستطيع الوصول إلى بيانات طلب المستخدم أو أي معلومات حساسة أخرى حول المستخدم خارج حدود الثقة، وهي الحدود التي تتغير فيها مستويات الثقة في بيانات البرنامج أو تنفيذه، أن يفوز بما يصل إلى 250 ألف دولار.
وإذا تمكن أي شخص من الوصول إلى بيانات طلب المستخدم أو أي معلومات حساسة أخرى عن المستخدم خارج حدود الثقة، فسوف يتلقى مبلغ 150 ألف دولار.
ورُصدت مكافأة صغيرة قدرها 50 ألف دولار لمن ينجح في اختراق النظام للكشف عن البيانات عن طريق الخطأ أو بشكل غير متوقع.
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