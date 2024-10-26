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رصد اللحظات الأولى للكائنات الحية

10/26/2024 11:23:44 PM
(MENAFN- Al Watan) نشر علماء مقاطع فيديو ((مذهلة)) على حد تعبيرهم، عن شكل الكائنات الحية خلال لحظاتها الأولى، مؤكدين أنهم استغرقوا سنوات لالتقاطها.
ورصدت مقاطع الفيديو اللحظات الأولى لتشكل أجنة من الأسماك الصغيرة تدعى ((الزرد))، حيث تمتلك غالبية جينات الأسماك الصغيرة نظائر قريبة في البشر، والمكونات الرئيسية للخلايا شائعة عبر فرع الفقاريات في شجرة الحياة.
وأظهر الفيديو بوضوح مكان وجود خلايا داخل الأجنة النامية، ومراحل تطورها، وذلك باستخدام مجهر جديد يسمح لطبقة رقيقة من الضوء المرور عبر الجنين بالكامل، مما يولد صورًا أثناء تحركه، تتجنب هذه التقنية تعريض الأجنة لأشعة الليزر القاسية التي قد تضر بها.
وقال قائد الفريق البحثي، لويك روير، إن لهذا الاكتشاف أهمية تتمثل في دراسة أشكال الحياة لدى الكائنات، ومن الممكن أن تجيب على أسئلة حول كيفية ظهور العيوب الخلقية والاضطرابات الخلقية الأخرى لدى البشر، بحسب مقال علمي منشور على موقع ((لايف ساينس)).

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