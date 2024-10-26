رصد اللحظات الأولى للكائنات الحية

(MENAFN
- Al Watan)
نشر علماء مقاطع فيديو ((مذهلة)) على حد تعبيرهم، عن شكل الكائنات الحية خلال لحظاتها الأولى، مؤكدين أنهم استغرقوا سنوات لالتقاطها.
ورصدت مقاطع الفيديو اللحظات الأولى لتشكل أجنة من الأسماك الصغيرة تدعى ((الزرد))، حيث تمتلك غالبية جينات الأسماك الصغيرة نظائر قريبة في البشر، والمكونات الرئيسية للخلايا شائعة عبر فرع الفقاريات في شجرة الحياة.
وأظهر الفيديو بوضوح مكان وجود خلايا داخل الأجنة النامية، ومراحل تطورها، وذلك باستخدام مجهر جديد يسمح لطبقة رقيقة من الضوء المرور عبر الجنين بالكامل، مما يولد صورًا أثناء تحركه، تتجنب هذه التقنية تعريض الأجنة لأشعة الليزر القاسية التي قد تضر بها.
وقال قائد الفريق البحثي، لويك روير، إن لهذا الاكتشاف أهمية تتمثل في دراسة أشكال الحياة لدى الكائنات، ومن الممكن أن تجيب على أسئلة حول كيفية ظهور العيوب الخلقية والاضطرابات الخلقية الأخرى لدى البشر، بحسب مقال علمي منشور على موقع ((لايف ساينس)).
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