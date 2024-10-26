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مصر تدرس افتتاح مقبرة نفرتاري

10/26/2024 11:23:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الدكتور، محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، أن لجنة متخصصة تقوم بقياس نسبة الرطوبة داخل مقبرة الملكة نفرتاري ودراسة إمكانية إعادة فتحها، وفقًا لقواعد محددة لعدم تأثرها بزيادة أعداد الزائرين.
وأكد إسماعيل، في بيان، أن المقبرة في حالة جيدة من الحفظ، موضحًا أنه قام بجولة داخل المقبرة الواقعة في منطقة وأدى الملكات بجبانة طيبة القديمة غربي مدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر، حيث تابع آخر مستجدات الأعمال في المقبرة وما آلت إليه نسب الرطوبة بها.
يُذكر أن مقبرة الملكة نفرتاري اكتُشفت عام 1904 بواسطة بعثة إيطالية برئاسة العالم سيكياباريللي، وبدأ معهد بول جيتي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار المصرية، في عام 1986، في ترميمها، حيث تم افتتاحها للزيارة بنظام خاص، وفي مارس الماضي، تم إغلاق المقبرة أمام الزوار، حيث تخضع لأعمال ترميم وحماية لمعالمها ونقوشها وألوانها.

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