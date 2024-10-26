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علامات تحذيرية لشريك حياتك النرجسي

10/26/2024 11:17:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تضخيم الذات
النرجسيون يميلون إلى المبالغة في إنجازاتهم وقدراتهم. إذا كان شريكك يتحدث دائمًا عن نفسه بطريقة مبالغ فيها، فقد تكون هذه علامة.
عدم التعاطف
النرجسي غالبًا ما يفتقر إلى القدرة على التعاطف مع الآخرين. إذا شعرت بأن مشاعرك لا تؤخذ بعين الاعتبار، فهذا مؤشر على سلوك نرجسي.
التحكم والمراقبة
إذا كان شريكك يحاول التحكم في حياتك أو مراقبتك باستمرار، فهذا سلوك نرجسي يجب الانتباه له.
اللعب بالمشاعر
يستخدم النرجسيون أساليب، مثل الشكوى أو اللوم، للتلاعب بمشاعر الآخرين. إذا كنت تشعر بالتوتر بشكل مستمر، فهذا قد يكون دليلا.
الانتقاد المستمر
إذا كان شريكك ينتقدك باستمرار، ويقلل من شأن إنجازاتك، فهذا سلوك نرجسي يمكن أن يؤثر سلبيا على ثقتك بنفسك.

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