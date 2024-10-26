علامات تحذيرية لشريك حياتك النرجسي

(MENAFN
- Al Watan)
تضخيم الذات
النرجسيون يميلون إلى المبالغة في إنجازاتهم وقدراتهم. إذا كان شريكك يتحدث دائمًا عن نفسه بطريقة مبالغ فيها، فقد تكون هذه علامة.
عدم التعاطف
النرجسي غالبًا ما يفتقر إلى القدرة على التعاطف مع الآخرين. إذا شعرت بأن مشاعرك لا تؤخذ بعين الاعتبار، فهذا مؤشر على سلوك نرجسي.
التحكم والمراقبة
إذا كان شريكك يحاول التحكم في حياتك أو مراقبتك باستمرار، فهذا سلوك نرجسي يجب الانتباه له.
اللعب بالمشاعر
يستخدم النرجسيون أساليب، مثل الشكوى أو اللوم، للتلاعب بمشاعر الآخرين. إذا كنت تشعر بالتوتر بشكل مستمر، فهذا قد يكون دليلا.
الانتقاد المستمر
إذا كان شريكك ينتقدك باستمرار، ويقلل من شأن إنجازاتك، فهذا سلوك نرجسي يمكن أن يؤثر سلبيا على ثقتك بنفسك.
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