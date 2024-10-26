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ساحة الفل بيئة تنافسية والمسنين يتصدرون

10/26/2024 11:17:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تحولت خيمة مهرجان الفل في محافظة أبوعريش إلى بيئة تنافسية جاذبة بين مختلف الفئات العمرية، وتسابق الشباب والفتيات لعرض منتجاتهم وبيعها، في وقت تصدر المسنون والمسنات اقتناء الفل والنباتات العطرية، وسط إقبال كبير من الزوار.
فرصة مميزة
أكدت المشاركة في أركان الفل البائعة فاطمة شعيري، أن ركنها مختص بالفل والنباتات العطرية "الفل، والكادي، والشيف، والعطور المنتجة المستخلصة منها، والظفر، وعطر الفل".
مشيرة إلى أنها تقوم بصناعة عطور الفل وعرضها على الزوار وبيعها، وأن معظم العطور التي تقوم بصناعتها تكون صالحة من شهرين إلى 5 أشهر، مبينة أنها انخرطت في دورة تدريبية قدمتها جمعية الفل والنباتات العطرية، وتعلمهم من طريقة زراعة الشتلات، وصناعة الخطور، وخلط العطور، ونسبة تركيزها، مشيرة إلى أن أسعار منتجاتها في متناول الجميع وتتراوح من 10 ريالات إلى 50 ريالا حسب النوع والصنف، مشيدة بدور مهرجان الفل الذي أتاح لها فرصة المشاركة في عرض منتجاتها، والاستفادة من بيعها وتحقيق دخل مادي.
علاقة وثيقة
أوضح المسن، محمد عبده رفاعي، أن موقع المهرجان بحديقة الشهداء يعد موقعًا مميزًا وحاذبًا، مشيرًا إلى أنه يقوم بزيارة المهرجان يوميًا مع أبنائه، واقتناء المنتجات العطرية، خاصة الفل، الذي نرتبط معه بعلاقة ود وثيقة منذ القدم، مطالبًا بالتجديد في الأفكار، وتنفيذ فعاليات متنوعة داخل خيمة المهرجان بشكل يومي.

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