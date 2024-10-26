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الصحة تطور مكافحة العدوى

10/26/2024 11:17:26 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم للتعاون بمجال التطوير والتدريب ومكافحة العدوى في جميع مرافق الرعاية الصحية بالمملكة مع شركة ((سيفيد)).
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز المعرفة العلمية، وتحسين ممارسات مكافحة العدوى، ورفع جودة الخدمات الطبية بشكل عام بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. كما يركز التعاون في هذه الشراكة على مكافحة العدوى المقاومة للمضادات الحيوية، وتحسين رعاية المرضى من خلال التقنيات المبتكرة.
تقنيات متنوعة
أشار نائب الرئيس المدير العام لشركة ((داناهير)) في المملكة، محيي مكوك: ((نهدف من خلال هذه الخطوة الإستراتيجية إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء، وتوفير تجربة أفضل لهم في المملكة العربية السعودية، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية المتقدمة عبر الحلول والتقنيات للعديد من المرضى في جميع أنحاء المملكة)).
وفي ملتقى الصحة العالمي، الذي شهدته الرياض في 21 أكتوبر الجاري، واستمر ثلاثة أيام، سلطت منظومة ((داناهير)) الضوء على التقنية المتخصصة في التشخيص الجزيئي، ولا سيما في تشخيص ومراقبة الأمراض المعدية، إذ تعد التقنية مبتكرة، وتجمع بين تضخيم الحمض النووي والكشف عنه، وتضم قائمة متنوعة من اختبارات PCR التي تزود أخصائيي الرعاية الصحية بنتائج موثوقة وفي الوقت المناسب لأمراض عدة، مثل السل وفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والتهابات الجهاز التنفسي (بما في ذلك كوفيد-19)، والتهابات الجهاز الهضمي، وصحة المرأة، والأورام. في حين تلعب تقنية Cepheid دورًا حاسمًا في الكشف المبكر، وتوجيه قرارات العلاج، وتنفيذ تدابير فعالة لمكافحة العدوى. بالتالي، فإن هذه التقنية هي مساهم رئيسي في مكافحة AMR (مقاومة مضادات الميكروبات)، حيث تزود أخصائيي الرعاية الصحية بالإجابات التي يحتاجون إليها لاختيار المضادات الحيوية الأكثر فعالية لعلاج الالتهابات التي تسببها السلالات المقاومة.

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