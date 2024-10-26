الصحة تطور مكافحة العدوى

(MENAFN
- Al Watan)
وقعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم للتعاون بمجال التطوير والتدريب ومكافحة العدوى في جميع مرافق الرعاية الصحية بالمملكة مع شركة ((سيفيد)).
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز المعرفة العلمية، وتحسين ممارسات مكافحة العدوى، ورفع جودة الخدمات الطبية بشكل عام بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. كما يركز التعاون في هذه الشراكة على مكافحة العدوى المقاومة للمضادات الحيوية، وتحسين رعاية المرضى من خلال التقنيات المبتكرة.
تقنيات متنوعة
أشار نائب الرئيس المدير العام لشركة ((داناهير)) في المملكة، محيي مكوك: ((نهدف من خلال هذه الخطوة الإستراتيجية إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء، وتوفير تجربة أفضل لهم في المملكة العربية السعودية، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية المتقدمة عبر الحلول والتقنيات للعديد من المرضى في جميع أنحاء المملكة)).
وفي ملتقى الصحة العالمي، الذي شهدته الرياض في 21 أكتوبر الجاري، واستمر ثلاثة أيام، سلطت منظومة ((داناهير)) الضوء على التقنية المتخصصة في التشخيص الجزيئي، ولا سيما في تشخيص ومراقبة الأمراض المعدية، إذ تعد التقنية مبتكرة، وتجمع بين تضخيم الحمض النووي والكشف عنه، وتضم قائمة متنوعة من اختبارات PCR التي تزود أخصائيي الرعاية الصحية بنتائج موثوقة وفي الوقت المناسب لأمراض عدة، مثل السل وفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والتهابات الجهاز التنفسي (بما في ذلك كوفيد-19)، والتهابات الجهاز الهضمي، وصحة المرأة، والأورام. في حين تلعب تقنية Cepheid دورًا حاسمًا في الكشف المبكر، وتوجيه قرارات العلاج، وتنفيذ تدابير فعالة لمكافحة العدوى. بالتالي، فإن هذه التقنية هي مساهم رئيسي في مكافحة AMR (مقاومة مضادات الميكروبات)، حيث تزود أخصائيي الرعاية الصحية بالإجابات التي يحتاجون إليها لاختيار المضادات الحيوية الأكثر فعالية لعلاج الالتهابات التي تسببها السلالات المقاومة.
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