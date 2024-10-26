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إقبال الذكور على إبر البوتوكس لزيادة الثقة الشخصية

10/26/2024 11:17:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد عيادات التجميل إقبالًا متزايدًا على خدمة بوتكس فرط التعرق من قبل الذكور، حيث يشمل الحقن عدة مناطق حسب الطلب مثل الإبطين واليدين والأنف والوجه وغيرها.
ووفقًا لأخصائية التجميل، ناهد زايد، يُعتبر بوتكس فرط التعرق من التقنيات الفعالة التي تمنح الشخص الثقة من خلال التخلص من رائحة العرق المزعجة، خاصة لدى الذكور، كما تُعد خيارًا علاجيًا جديدًا للأشخاص الذين يعانون من فرط التعرق، وقد تكون حقن البوتوكس هي الحل عندما تفشل مضادات التعرق التي تصرف بوصفة طبية.
تجارب شخصية
أوضح سمير القحطاني أنه كان يعاني من فرط تعرق في اليدين، مما تسبب له في إحراج وإعاقة عن أداء مهامه اليومية، بعد أخذ جلسة بوتكس فرط التعرق، تخلص من هذه المشكلة، لكن اعتبر أن الأسعار مبالغ فيها.
من جهته، ذكر سيف الأحمد أن إبرة التعرق للوجه ساهمت في التخلص من المشكلة الطويلة التي كان يعاني منها، حيث كان دائم الشكوى من العرق الشديد على الوجه. لكنه مع أخذ الإبرة، تغيرت حياته للأفضل، موضحًا أن الخدمة كلفته 1500 ريال.
إجراء الحقن
أكدت زايد أن عملية الحقن سهلة وبسيطة، يتم أولاً تخدير المنطقة المرغوب علاجها لمدة ساعة، ثم يتم تنظيف المكان قبل الحقن، تظهر النتائج بعد ستة أيام بشكل تدريجي، المناطق التي يمكن استخدام الحقن فيها تشمل الفخذين، الوجه، الأنف، اليدين، الصدر، الأقدام، والمؤخرة، أما عن الأسعار، فتبدأ من 800 إلى 1500 ريال.
أسعار الخدمة
أكد أخصائي التجميل، حسام شريف، أن الذكور أكثر إقبالًا على طلب خدمة بوتكس فرط التعرق، باعتبارها الحل الجديد الذي يخلص الكثيرين من التعرق المفرط أو الشعور بعدم الثقة، خاصة أثناء الخروج في التجمعات مع الأصدقاء أو العائلة. يُعاني الشخص المصاب بفرط التعرق من الإحراج، لذلك تُعد حقن البوتوكس آمنة بشكل عام ولها آثار جانبية خفيفة، مثل الألم والتورم والكدمات في مكان الحقن، التي تتلاشى تدريجيًا بعد ساعات. يُنصح بعد الحقن بعدم ممارسة الرياضة، والابتعاد عن أخذ حمام ساخن، ووضع الثلج على المنطقة، وتناول مسكن للألم حسب وصفة الطبيب إذا لزم الأمر. كما يجب تجنب لمس أو تدليك أو الضغط على مكان الحقن لمنع انتشار البوتوكس إلى مناطق أخرى غير مرغوبة، وتقليل الفعالية. يُفضل أيضًا عدم تطبيق مزيلات العرق أو أي منتجات أخرى على المناطق المحقونة لمدة 24 ساعة قبل وبعد الجلسة.
تأثير فرط التعرق
أشار شريف إلى أن حقن البوتكس لفرط التعرق لا تقتصر على الإبطين فحسب، بل تُستخدم أيضًا في الوجه واليدين والأنف والأقدام وغيرها. تختلف الأسعار حسب المنطقة، حيث يكون السعر في الإبطين 800 ريال، بينما في الصدر 1200 ريال، وفي الرأس 1500 ريال، والباقي يتراوح بين 1000 إلى 1700 ريال.
إقبال متزايد على بوتكس فرط التعرق من الذكور.
فوائد البوتكس تشمل التخلص من رائحة العرق وزيادة الثقة.
إجراء الحقن سهل ويظهر تأثيره بعد ستة أيام.
أسعار الخدمة تتراوح بين 800 إلى 1500 ريال حسب المنطقة.
تجارب شخصية توضح فعالية الحقن وتكاليفها المرتفعة.

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