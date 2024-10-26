إقبال الذكور على إبر البوتوكس لزيادة الثقة الشخصية

(MENAFN
- Al Watan)
تشهد عيادات التجميل إقبالًا متزايدًا على خدمة بوتكس فرط التعرق من قبل الذكور، حيث يشمل الحقن عدة مناطق حسب الطلب مثل الإبطين واليدين والأنف والوجه وغيرها.
ووفقًا لأخصائية التجميل، ناهد زايد، يُعتبر بوتكس فرط التعرق من التقنيات الفعالة التي تمنح الشخص الثقة من خلال التخلص من رائحة العرق المزعجة، خاصة لدى الذكور، كما تُعد خيارًا علاجيًا جديدًا للأشخاص الذين يعانون من فرط التعرق، وقد تكون حقن البوتوكس هي الحل عندما تفشل مضادات التعرق التي تصرف بوصفة طبية.
تجارب شخصية
أوضح سمير القحطاني أنه كان يعاني من فرط تعرق في اليدين، مما تسبب له في إحراج وإعاقة عن أداء مهامه اليومية، بعد أخذ جلسة بوتكس فرط التعرق، تخلص من هذه المشكلة، لكن اعتبر أن الأسعار مبالغ فيها.
من جهته، ذكر سيف الأحمد أن إبرة التعرق للوجه ساهمت في التخلص من المشكلة الطويلة التي كان يعاني منها، حيث كان دائم الشكوى من العرق الشديد على الوجه. لكنه مع أخذ الإبرة، تغيرت حياته للأفضل، موضحًا أن الخدمة كلفته 1500 ريال.
إجراء الحقن
أكدت زايد أن عملية الحقن سهلة وبسيطة، يتم أولاً تخدير المنطقة المرغوب علاجها لمدة ساعة، ثم يتم تنظيف المكان قبل الحقن، تظهر النتائج بعد ستة أيام بشكل تدريجي، المناطق التي يمكن استخدام الحقن فيها تشمل الفخذين، الوجه، الأنف، اليدين، الصدر، الأقدام، والمؤخرة، أما عن الأسعار، فتبدأ من 800 إلى 1500 ريال.
أسعار الخدمة
أكد أخصائي التجميل، حسام شريف، أن الذكور أكثر إقبالًا على طلب خدمة بوتكس فرط التعرق، باعتبارها الحل الجديد الذي يخلص الكثيرين من التعرق المفرط أو الشعور بعدم الثقة، خاصة أثناء الخروج في التجمعات مع الأصدقاء أو العائلة. يُعاني الشخص المصاب بفرط التعرق من الإحراج، لذلك تُعد حقن البوتوكس آمنة بشكل عام ولها آثار جانبية خفيفة، مثل الألم والتورم والكدمات في مكان الحقن، التي تتلاشى تدريجيًا بعد ساعات. يُنصح بعد الحقن بعدم ممارسة الرياضة، والابتعاد عن أخذ حمام ساخن، ووضع الثلج على المنطقة، وتناول مسكن للألم حسب وصفة الطبيب إذا لزم الأمر. كما يجب تجنب لمس أو تدليك أو الضغط على مكان الحقن لمنع انتشار البوتوكس إلى مناطق أخرى غير مرغوبة، وتقليل الفعالية. يُفضل أيضًا عدم تطبيق مزيلات العرق أو أي منتجات أخرى على المناطق المحقونة لمدة 24 ساعة قبل وبعد الجلسة.
تأثير فرط التعرق
أشار شريف إلى أن حقن البوتكس لفرط التعرق لا تقتصر على الإبطين فحسب، بل تُستخدم أيضًا في الوجه واليدين والأنف والأقدام وغيرها. تختلف الأسعار حسب المنطقة، حيث يكون السعر في الإبطين 800 ريال، بينما في الصدر 1200 ريال، وفي الرأس 1500 ريال، والباقي يتراوح بين 1000 إلى 1700 ريال.
إقبال متزايد على بوتكس فرط التعرق من الذكور.
فوائد البوتكس تشمل التخلص من رائحة العرق وزيادة الثقة.
إجراء الحقن سهل ويظهر تأثيره بعد ستة أيام.
أسعار الخدمة تتراوح بين 800 إلى 1500 ريال حسب المنطقة.
تجارب شخصية توضح فعالية الحقن وتكاليفها المرتفعة.
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