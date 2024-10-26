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الأفلام الكوميدية الأعلى صعوبة في الموسيقى

10/26/2024 11:17:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت ((جلسة)) نقدية، حملت عنوان: ((الموسيقى والسينما.. حين تصبح الصورة مسموعة))، في ملتقى الأحساء للنقد السينمائي، أن الموسيقى في العمل السينمائي، تمنح العمل هوية صوتية،
موضحة، أن تأليف الموسيقى التصويرية السينمائية للأعمال الكوميدية هي الأصعب مقارنة بالأنواع الأخرى، والصعوبة في تحديد الوقت الزمني الدقيق لدخول الموسيقى، وقد تكون سببًا في إفساد الجو الكوميدي للمشهد السينمائي بسبب التوقيت الخاطئ لدخولها.
إخفاء الخطأ
أبانت الجلسة، أن الموسيقى مع السينما، تتقاطعان في النسَق الإبداعي، الذي يهدف إلى خلق الإمتاع الفني لدى المتلقّي، ورغم أنهما فنان مختلفان في الأسس والمبنى إلا أنهما يتحدان في العمل السينمائي لتجسيد مواقف إنسانية واجتماعية، وتكون الصورة المشهدية مسموعة بالموسيقى، واللا موسيقى وبأشكال متعددة من الصمت، موضحين أن المؤلف، قد يضطر إلى الحشو الصوتي في بعض مشاهد الفيلم، لسد خلل تعبيري في الصورة أو المشهد، إذ إن كثيرا من المرات، يكون أداء الممثل أضعف من اللازم، أو الوقوع في ((الخطأ))، ويتم وضع الألحان لإخفاء الخطأ. الحشو الموسيقي
أشارت المؤلفة سعاد بشناق، إلى أن هناك فنًا وظيفيًا للموسيقى التصويرية في الفيلم، وملء فراغ الصورة والحوار نحو شعور معين، وتدعيم المشاعر، مستعرضة فروقات التأليف الموسيقي في العمل، وهي: أكبر بالعادة من الوضع الطبيعي في المسلسلات، لإبقاء المتلقي في حال انشداد الذهن رغم المشتتات عند المشاهدة، وفي الأفلام السينمائية في دور السينما بالعادة لا تحتاج كثيرا من الموسيقى، وفي الأفلام الوثائقية الموسيقى في كامل الفيلم من البداية إلى النهاية، مشددة على ضرورة ملاءمتها للقصة والسرد، ومن التحديات التي تواجه المؤلف الموسيقي، التعامل مع الأنواع المختلفة للأعمال السينمائية، ما بين الكوميديا والرعب والدراما وغيرها، ويجب أن يتمتع المؤلف بالقدرة على الكتابة في الأنواع المختلفة. قالت: إن الصمت في الفيلم، هو الموسيقى بحد ذاته، وقد تغيب عن الفيلم ويبقى هو محتفظًا بقوته، ولا تؤيد الحشو الصوتي في العمل السينمائي، لافتة إلى أن التحدي الجديد مع تطور الصوت في السينما، يتمثل في الموسيقى والمؤثرات الصوتية، لذا يتطلب تجزئة المشاهد لاختيار الأنسب لكل مشهد.

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