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الدماغ البشري يدرك بسرعة تفوق التوقعات

10/26/2024 11:17:26 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف باحثون عن قدرة البشر على فهم معاني الجمل في غضون 125 مللي ثانية فقط، ما يشير إلى أن معالجته للغة قد تكون أسرع مما كان يعتقد سابقا. تفترض معظم نظريات معالجة اللغة أن الكلمات تُفهم بالتتابع، واحدة تلو الأخرى. لكن الدراسة الجديدة تُظهر أن هناك قدرة على فهم التراكيب بسرعة أكبر مما كان يعتقد سابقا. وقالت البروفيسورة لينا بيلكانين، المؤلفة المشاركة في الدراسة من جامعة نيويورك، إن معظم نظريات معالجة اللغة تفترض أن الكلمات تُفهم واحدة تلو الأخرى، بالتسلسل، قبل دمجها لإعطاء معنى الجملة بأكملها.
وأضافت: ((من هذا المنظور، لا ينبغي أن تعمل معالجة اللغة في لمحة حقا، لأنه لا يوجد وقت كاف لجميع عمليات المعالجة المتسلسلة للكلمات، ودمجها في تمثيل أكبر)).
رؤى جديدة
مع ذلك، يقدم البحث رؤى جديدة، ويكشف أنه يمكننا اكتشاف هياكل جملة معينة في أقل من 125 مللي ثانية، وهو إطار زمني مشابه لغمز العين. وأشارت بيلكانين: ((لا نعرف بعد بالضبط كيف يمكن اكتشاف هذه البنية فائقة السرعة، لكن الفرضية العامة هي أنه عندما يتوافق شيء تدركه جيدا مع ما تعرفه عنه - في هذه الحالة نتحدث عن معرفة القواعد النحوية - يمكن أن تساعدك هذه المعرفة في تحديد الحافز بسرعة كبيرة. لذا، تماما كما يمكنك التعرف على سيارتك بسرعة في موقف السيارات، يمكن التعرف على بعض هياكل اللغة بسرعة، ويمكن أن تؤدي بعد ذلك إلى تأثير سريع للقواعد النحوية في الدماغ)).
ويقول الفريق إن النتائج تشير إلى أوجه تشابه مع الطريقة التي ندرك بها المشاهد المرئية، مع ملاحظة بيلكانين أن النتائج يمكن أن تكون لها استخدامات عملية لمصممي الوسائط الرقمية، وكذلك المعلنون ومصممو علامات الطرق.
وفي مقال كتبته بمجلة Science Advances، أفادت بيلكانين وزملاؤها كيف استخدموا جهاز مسح غير جراحي في قياس نشاط الدماغ لـ36 مشاركا.
تكرار التجربة
قد عُرضت على كل مشارك جملة تبدأ بثلاث كلمات تومض لـ300 ميللي ثانية، تليها جملة ثانية متطابقة أو مختلفة بكلمة واحدة. وطلب من المشاركين الإشارة إلى ما إذا كانت الجمل متطابقة، مع تكرار التجربة باستخدام جمل مختلفة. وأظهرت النتائج أن المشاركين كانوا أسرع وأكثر دقة في تحديد ما إذا كانت الجمل متطابقة عندما كانت تحتوي على فعل وفاعل ومفعول به، مقارنة بالجمل التي تحتوي على مجرد قائمة من الأسماء. كما زاد نشاط الدماغ بسرعة أكبر عند عُرضت الجمل التي تحتوي على فعل وفاعل ومفعول به، مع اكتشاف النشاط في القشرة الصدغية الوسطى اليسرى في غضون 130 ميللي ثانية أسرع بنحو 50 ميللي ثانية من الجمل التي كانت مجرد قائمة من الأسماء.
وعلى الرغم من أن هذه الدراسة ركزت على اللغة الإنجليزية، يشير الباحثون إلى أن هناك احتمالا أن يتم تطبيق هذه النتائج على لغات أخرى، ما يعكس تنوع عمليات فهم اللغة.

MENAFN26102024000089011017ID1108821150

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