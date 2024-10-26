59.8 ألف صفقة عقارية في مختلف المناطق

منطقة الرياض

عدد الصفقات 23.886 صفقة

قيمة الصفقات 36.579.067.895 ريال.

المساحة الإجمالية 141.771.000 متر مربع.

منطقة مكة المكرمة

عدد الصفقات 12.609 صفقة.

قيمة الصفقات 13.016.242.268 ريالا.

المساحة الإجمالية 12.248.000 متر مربع.

المنطقة الشرقية

عدد الصفقات 7.690 صفقة.

قيمة الصفقات 8.497.864.196 ريالا.

المساحة الإجمالية 17.141.584 مترًا مربعًا.

منطقة القصيم

عدد الصفقات 4.150 صفقة.

قيمة الصفقات 1.181.696.605 ريالات.

المساحة الإجمالية 19.344.760 مترًا مربعًا.

منطقة المدينة المنورة

عدد الصفقات 2.534 صفقة.

قيمة الصفقات 1.917.931.632 ريالا.

المساحة الإجمالية 3.771.188 مترًا مربعًا.

منطقة عسير

عدد الصفقات 2.356 صفقة.

قيمة الصفقات 1.397.151.645 ريالا.

المساحة الإجمالية 2.601.304 أمتار مربعة.

منطقة حائل

عدد الصفقات 2.024 صفقة.

قيمة الصفقات 494.307.125 ريالا.

المساحة الإجمالية 37.443.375 مترًا مربعًا.

منطقة الجوف

عدد الصفقات 1.121 صفقة.

قيمة الصفقات 218.002.319 ريالا.

المساحة الإجمالية 19.360.865 مترًا مربعًا.

منطقة تبوك

عدد الصفقات 1.010 صفقة.

قيمة الصفقات 688.935.245 ريالا.

المساحة الإجمالية 5.965.313 مترًا مربعًا.

منطقة جازان

عدد الصفقات 971 صفقة.

قيمة الصفقات 310.506.022 ريالا.

المساحة الإجمالية 1.832.768 مترًا مربعًا.

منطقة نجران

عدد الصفقات 624 صفقة.

قيمة الصفقات 133.361.555 ريالا.

المساحة الإجمالية 1.090.707 أمتار مربعة.

منطقة الحدود الشمالية

عدد الصفقات 587 صفقة.

قيمة الصفقات 62.586.927 ريالا.

المساحة الإجمالية 435.068 مترًا مربعًا.

منطقة الباحة

عدد الصفقات 267 صفقة.

قيمة الصفقات 60.084.810 ريالات.

المساحة الإجمالية 287.780 مترًا مربعًا.