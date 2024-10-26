59.8 ألف صفقة عقارية في مختلف المناطق

59.8 ألف صفقة عقارية في مختلف المناطق
التاريخ
10/26/2024 11:17:26 PM
(MENAFN- Al Watan)
أظهرت مؤشرات وزارة العدل لعام 2024 تزايد النشاط العقاري في مختلف مناطق المملكة، حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات الزراعية، والتجارية، والسكنية 59.808 صفقة، بإجمالي قيمة صفقات بلغ 64.557.738.244 ريالا، وعلى مساحة إجمالية تجاوزت 263 مليون متر مربع.
أبرز المناطق
جاءت منطقة الرياض في صدارة النشاط العقاري من حيث عدد وقيمة الصفقات والمساحة الإجمالية، في حين حلّت منطقتا مكة المكرمة والمنطقة الشرقية في المرتبتين الثانية والثالثة من حيث قيمة وعدد الصفقات، وشهدت مناطق المملكة الأخرى نشاطًا جيدًا في عدد الصفقات والمساحات، مما يعكس حركة استثمارية نشطة في مختلف الأنشطة العقارية.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري وتنشيط حركة البيع والشراء لمواكبة أهداف رؤية 2030 وتلبية متطلبات الاقتصاد المحلي.
| منطقة الرياض
عدد الصفقات 23.886 صفقة
قيمة الصفقات 36.579.067.895 ريال.
المساحة الإجمالية 141.771.000 متر مربع.
منطقة مكة المكرمة
عدد الصفقات 12.609 صفقة.
قيمة الصفقات 13.016.242.268 ريالا.
المساحة الإجمالية 12.248.000 متر مربع.
المنطقة الشرقية
عدد الصفقات 7.690 صفقة.
قيمة الصفقات 8.497.864.196 ريالا.
المساحة الإجمالية 17.141.584 مترًا مربعًا.
منطقة القصيم
عدد الصفقات 4.150 صفقة.
قيمة الصفقات 1.181.696.605 ريالات.
المساحة الإجمالية 19.344.760 مترًا مربعًا.
منطقة المدينة المنورة
عدد الصفقات 2.534 صفقة.
قيمة الصفقات 1.917.931.632 ريالا.
المساحة الإجمالية 3.771.188 مترًا مربعًا.
منطقة عسير
عدد الصفقات 2.356 صفقة.
قيمة الصفقات 1.397.151.645 ريالا.
المساحة الإجمالية 2.601.304 أمتار مربعة.
منطقة حائل
عدد الصفقات 2.024 صفقة.
قيمة الصفقات 494.307.125 ريالا.
المساحة الإجمالية 37.443.375 مترًا مربعًا.
منطقة الجوف
عدد الصفقات 1.121 صفقة.
قيمة الصفقات 218.002.319 ريالا.
المساحة الإجمالية 19.360.865 مترًا مربعًا.
منطقة تبوك
عدد الصفقات 1.010 صفقة.
قيمة الصفقات 688.935.245 ريالا.
المساحة الإجمالية 5.965.313 مترًا مربعًا.
منطقة جازان
عدد الصفقات 971 صفقة.
قيمة الصفقات 310.506.022 ريالا.
المساحة الإجمالية 1.832.768 مترًا مربعًا.
منطقة نجران
عدد الصفقات 624 صفقة.
قيمة الصفقات 133.361.555 ريالا.
المساحة الإجمالية 1.090.707 أمتار مربعة.
منطقة الحدود الشمالية
عدد الصفقات 587 صفقة.
قيمة الصفقات 62.586.927 ريالا.
المساحة الإجمالية 435.068 مترًا مربعًا.
منطقة الباحة
عدد الصفقات 267 صفقة.
قيمة الصفقات 60.084.810 ريالات.
المساحة الإجمالية 287.780 مترًا مربعًا.
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