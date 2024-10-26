5.4% ارتفاعا بأجور الموظفات السعوديات

تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً ملموساً في مؤشرات مشاركة المرأة بسوق العمل، إذ ارتفع متوسط الأجر الشهري للنساء العاملات في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 5.4% بالتزامن مع انخفاض تاريخي في معدلات البطالة، إذ تُظهر البيانات أن المرأة السعودية حققت تقدماً ملحوظاً في توسيع مشاركتها الاقتصادية.

ووفقاً للتقرير الربعي الصادر عن وزارة الاقتصاد السعودية للربع الثاني من العام الجاري، ارتفع متوسط الأجر الشهري للعاملين السعوديين بنسبة طفيفة بلغت 0.8% مقارنة بالربع الأول من العام، ليصل إلى 10.159 ريالاً. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة ملحوظة في متوسط أجور النساء بنسبة 5.4%، بينما شهد متوسط أجور الرجال انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة. وعلى المستوى السنوي، ارتفع متوسط الأجر الشهري للسعوديين بنسبة 3.1% مقارنة بالربع الثاني من 2023.

انخفاض البطالة

وسجل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضاً تاريخياً جديداً في الربع الثاني من عام 2024، إذ انخفض بنسبة 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 7.1% مقارنة بالربع السابق. وتعود هذه النتيجة جزئياً إلى تراجع معدلات البطالة بين النساء السعوديات بمقدار 1.3 نقطة مئوية، لتصل إلى 12.8%، بينما انخفضت البطالة بين الرجال بنسبة 0.2% لتسجل 4%. أما على الصعيد السنوي، فقد تراجع معدل البطالة بين السعوديين بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من 2023، مدعوماً بانخفاض البطالة بين النساء بمعدل 3.1 نقاط.

نمو الموظفات السعوديات

وتشير إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن إجمالي السعوديات العاملات في أنظمة التأمينات الاجتماعية بلغ 1.091.411 سيدة في الربع الثاني من 2024، مقارنة بـ1.010.800 سيدة في الربع ذاته من العام الماضي، مما يعكس زيادة واضحة في أعداد النساء المنضمات لسوق العمل. كما ارتفع عدد العاملات غير السعوديات إلى 42.805 مقارنات بـ348.698 في العام السابق، وهو ما يعزز التوسع المستمر في مشاركة المرأة في الاقتصاد.

وزارة الاقتصاد أرجعت هذا التقدم إلى الإصلاحات الهيكلية في سوق العمل والتي تهدف إلى تمكين المرأة وتوسيع الفرص الوظيفية المتاحة لها في مختلف القطاعات الاقتصادية، في ضوء تنوع الاقتصاد السعودي. وأسهمت قطاعات رئيسية مثل السياحة وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق في خلق فرص جديدة للباحثين عن العمل، وجذب الكوادر الوطنية إلى مختلف المجالات.

توطين الوظائف

كما يلعب برنامج توطين الوظائف وسياسات التوظيف المنظمة دوراً محورياً في دعم الشباب السعودي، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات. وبرزت برامج التدريب المهني وتطوير المهارات الوطنية، وعلى رأسها برنامج ((تنمية القدرات البشرية)) الذي أطلق في 2021، كأحد المحاور الرئيسية التي تدعم أهداف رؤية 2030 الطموحة، وتسهم في تعزيز استثمار المملكة في المواهب المحلية ورفع جاهزيتها لسوق العمل.

Asf:

بيانات الأجور والبطالة (الربع الثاني 2024):

متوسط الأجر الشهري للسعوديين= 10.159 ريالاً

نسبة الزيادة = 0.8% عن الربع السابق

ارتفاع متوسط أجور الإناث= 5.4%.

انخفاض متوسط أجور الذكور = 0.4%.

. معدل البطالة (الربع الثاني 2024):

انخفاض معدل البطالة بين السعوديين= 7.1%

نسبة التغيير السنوي= 0.5 %

البطالة بين الإناث تراجعت بنسبة= 1.3%

نسبة بطالة الإناث = 12.8%.

البطالة بين الذكور انخفضت بنسبة= 0.2%

نسبة بطالة الذكور= 4.0%.