5.4% ارتفاعا بأجور الموظفات السعوديات

5.4% ارتفاعا بأجور الموظفات السعوديات
التاريخ
10/26/2024 11:17:26 PM
| تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً ملموساً في مؤشرات مشاركة المرأة بسوق العمل، إذ ارتفع متوسط الأجر الشهري للنساء العاملات في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 5.4% بالتزامن مع انخفاض تاريخي في معدلات البطالة، إذ تُظهر البيانات أن المرأة السعودية حققت تقدماً ملحوظاً في توسيع مشاركتها الاقتصادية.
ووفقاً للتقرير الربعي الصادر عن وزارة الاقتصاد السعودية للربع الثاني من العام الجاري، ارتفع متوسط الأجر الشهري للعاملين السعوديين بنسبة طفيفة بلغت 0.8% مقارنة بالربع الأول من العام، ليصل إلى 10.159 ريالاً. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة ملحوظة في متوسط أجور النساء بنسبة 5.4%، بينما شهد متوسط أجور الرجال انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة. وعلى المستوى السنوي، ارتفع متوسط الأجر الشهري للسعوديين بنسبة 3.1% مقارنة بالربع الثاني من 2023.
انخفاض البطالة
وسجل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضاً تاريخياً جديداً في الربع الثاني من عام 2024، إذ انخفض بنسبة 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 7.1% مقارنة بالربع السابق. وتعود هذه النتيجة جزئياً إلى تراجع معدلات البطالة بين النساء السعوديات بمقدار 1.3 نقطة مئوية، لتصل إلى 12.8%، بينما انخفضت البطالة بين الرجال بنسبة 0.2% لتسجل 4%. أما على الصعيد السنوي، فقد تراجع معدل البطالة بين السعوديين بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من 2023، مدعوماً بانخفاض البطالة بين النساء بمعدل 3.1 نقاط.
نمو الموظفات السعوديات
وتشير إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن إجمالي السعوديات العاملات في أنظمة التأمينات الاجتماعية بلغ 1.091.411 سيدة في الربع الثاني من 2024، مقارنة بـ1.010.800 سيدة في الربع ذاته من العام الماضي، مما يعكس زيادة واضحة في أعداد النساء المنضمات لسوق العمل. كما ارتفع عدد العاملات غير السعوديات إلى 42.805 مقارنات بـ348.698 في العام السابق، وهو ما يعزز التوسع المستمر في مشاركة المرأة في الاقتصاد.
وزارة الاقتصاد أرجعت هذا التقدم إلى الإصلاحات الهيكلية في سوق العمل والتي تهدف إلى تمكين المرأة وتوسيع الفرص الوظيفية المتاحة لها في مختلف القطاعات الاقتصادية، في ضوء تنوع الاقتصاد السعودي. وأسهمت قطاعات رئيسية مثل السياحة وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق في خلق فرص جديدة للباحثين عن العمل، وجذب الكوادر الوطنية إلى مختلف المجالات.
توطين الوظائف
كما يلعب برنامج توطين الوظائف وسياسات التوظيف المنظمة دوراً محورياً في دعم الشباب السعودي، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات. وبرزت برامج التدريب المهني وتطوير المهارات الوطنية، وعلى رأسها برنامج ((تنمية القدرات البشرية)) الذي أطلق في 2021، كأحد المحاور الرئيسية التي تدعم أهداف رؤية 2030 الطموحة، وتسهم في تعزيز استثمار المملكة في المواهب المحلية ورفع جاهزيتها لسوق العمل.
Asf:
بيانات الأجور والبطالة (الربع الثاني 2024):
متوسط الأجر الشهري للسعوديين= 10.159 ريالاً
نسبة الزيادة = 0.8% عن الربع السابق
ارتفاع متوسط أجور الإناث= 5.4%.
انخفاض متوسط أجور الذكور = 0.4%.
. معدل البطالة (الربع الثاني 2024):
انخفاض معدل البطالة بين السعوديين= 7.1%
نسبة التغيير السنوي= 0.5 %
البطالة بين الإناث تراجعت بنسبة= 1.3%
نسبة بطالة الإناث = 12.8%.
البطالة بين الذكور انخفضت بنسبة= 0.2%
نسبة بطالة الذكور= 4.0%.
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