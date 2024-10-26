مفهوم التجديد الثقافي

(MENAFN
- Al Watan)
انتشرت في السنوات الأخيرة الفعاليات الثقافية والترفيهية في شتى مدن المملكة، وغطت جوانب كثيرة من اهتمامات الناس من مختلف الفئات العمرية. لهذه الفعاليات أثر كبير في مسألة التجديد الثقافي الذي يعد مقياسا لحيوية المجتمعات وقدرتها على التعايش مع عصرها. ويلاحظ أن هذه الفعاليات ترافقت مع تغيرات مثل تمكين المرأة والشباب وتعزيز السياحة الثقافية، إضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في الفن والإعلام.
خلق هذا الواقع احتياجاً واضحاً لتجديد ثقافي
شامل، يتمثل في إعادة صياغة المفاهيم والعادات الاجتماعية بشكل يستجيب للتحولات المعاصرة، مع الحفاظ على جوهر الهوية الثقافية.
يتوقع أن يسعى هذا التجديد إلى دمج الماضي بالحاضر، بحيث تبقى القيم الأساسيةـ لكن في أطر جديدة تناسب التغيرات في السلوك وأنماط الحياة.
ولعل من أهم أهداف التجديد الثقافي تمكين المجتمع من الانفتاح على العالم دون فقدان الهوية، ودعم الفنون والآداب، وتشجيع التفكير النقدي، إضافة إلى إحياء التراث في قالب حديث بتقديم التراث الشعبي. بأساليب معاصرة مثل المسرح والسينما. وكذلك تشجيع الحوار المجتمعي بخلق فضاءات تفاعلية تعزز النقاش حول القضايا الاجتماعية والثقافية.
ورغم أن المجتمع السعودي قطع خلال سنوات قليلة شوطاً كبيراً في مسألة التغيير أثبت جاهزيته للتجديد، فإنه يمكننا تمييز عدد من التحديات التي تواجه العمل الثقافي المجتمعي، تتمثل في التشتت بين الأصالة والمعاصرة، الناتج عن الخوف من أن يؤدي التجديد إلى فقدان الهوية أو الابتعاد عن القيم، إضافة إلى مقاومة التغيير، كما يبرز التحدي في كيفية الاستفادة من الانفتاح العالمي دون الذوبان في ثقافات أخرى.
ختاماً.. التجديد الثقافي ليس خياراً، بل ضرورة لتحقيق التوازن، ولضمان استمرارية الهوية في ظل التغيرات السريعة. يتطلب هذا التجديد اجتهادًا فكريًا ومرونة في التعامل مع المستجدات، مع التمسك بالثوابت. ومن خلال تحقيق هذا التوازن، يمكن للمجتمع السعودي أن يبني نموذجًا حضاريًا متفردًا محافظًا على تاريخه و تقاليده، ومستثمرًا لاقتصاده وموارده، ما يجعله قادرًا على مواجهة تحديات المستقبل بثقة.
MENAFN26102024000089011017ID1108821147
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.