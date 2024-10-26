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مفهوم التجديد الثقافي

10/26/2024 11:17:26 PM
(MENAFN- Al Watan) انتشرت في السنوات الأخيرة الفعاليات الثقافية والترفيهية في شتى مدن المملكة، وغطت جوانب كثيرة من اهتمامات الناس من مختلف الفئات العمرية. لهذه الفعاليات أثر كبير في مسألة التجديد الثقافي الذي يعد مقياسا لحيوية المجتمعات وقدرتها على التعايش مع عصرها. ويلاحظ أن هذه الفعاليات ترافقت مع تغيرات مثل تمكين المرأة والشباب وتعزيز السياحة الثقافية، إضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في الفن والإعلام.
خلق هذا الواقع احتياجاً واضحاً لتجديد ثقافي شامل، يتمثل في إعادة صياغة المفاهيم والعادات الاجتماعية بشكل يستجيب للتحولات المعاصرة، مع الحفاظ على جوهر الهوية الثقافية.
يتوقع أن يسعى هذا التجديد إلى دمج الماضي بالحاضر، بحيث تبقى القيم الأساسيةـ لكن في أطر جديدة تناسب التغيرات في السلوك وأنماط الحياة.
ولعل من أهم أهداف التجديد الثقافي تمكين المجتمع من الانفتاح على العالم دون فقدان الهوية، ودعم الفنون والآداب، وتشجيع التفكير النقدي، إضافة إلى إحياء التراث في قالب حديث بتقديم التراث الشعبي. بأساليب معاصرة مثل المسرح والسينما. وكذلك تشجيع الحوار المجتمعي بخلق فضاءات تفاعلية تعزز النقاش حول القضايا الاجتماعية والثقافية.
ورغم أن المجتمع السعودي قطع خلال سنوات قليلة شوطاً كبيراً في مسألة التغيير أثبت جاهزيته للتجديد، فإنه يمكننا تمييز عدد من التحديات التي تواجه العمل الثقافي المجتمعي، تتمثل في التشتت بين الأصالة والمعاصرة، الناتج عن الخوف من أن يؤدي التجديد إلى فقدان الهوية أو الابتعاد عن القيم، إضافة إلى مقاومة التغيير، كما يبرز التحدي في كيفية الاستفادة من الانفتاح العالمي دون الذوبان في ثقافات أخرى.
ختاماً.. التجديد الثقافي ليس خياراً، بل ضرورة لتحقيق التوازن، ولضمان استمرارية الهوية في ظل التغيرات السريعة. يتطلب هذا التجديد اجتهادًا فكريًا ومرونة في التعامل مع المستجدات، مع التمسك بالثوابت. ومن خلال تحقيق هذا التوازن، يمكن للمجتمع السعودي أن يبني نموذجًا حضاريًا متفردًا محافظًا على تاريخه و تقاليده، ومستثمرًا لاقتصاده وموارده، ما يجعله قادرًا على مواجهة تحديات المستقبل بثقة.

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