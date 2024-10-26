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حتى في الأحكام التحديث مطلوب

10/26/2024 11:17:26 PM
(MENAFN- Al Watan) العلماء والناس بالعموم يسندون التغيير إلى الزمان مجازا؛ وقصدهم أن الناس يطرأ عليهم التغيير عبر الزمان؛ فتتغير أفكارهم وصفاتهم وعاداتهم وسلوكياتهم وأعرافهم، وتبعا لذلك تتبدل الأحكام الشرعية التي بنيت على العادات والأعراف، وتتبدل الأحكام التي قررت بطريق الاجتهاد، أو استنبطت بطرق القياس، أو بغير ذلك من طرق أو أدلة فرعية.
من أشهر عبارات الفقهاء قولهم، ((لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان))، وعن هذا يقول الإمام القرافي في كتاب ((الفروق))، عند حديثه عن ((الفرق بين قاعدة خطاب التكليف وقاعدة خطاب الوضع))، ((إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت، وتبطل معها إذا بطلت، كالنقود في المعاملات، والعيوب في الأعواض في البياعات ونحو ذلك، فلو تغيرت العادة في النقد والسكة إلى سكة أخرى، لحمل الثمن في البيع على السكة التي تجددت العادة بها دون ما قبلها. وكذلك إذا كان الشيء عيباً في الثياب في عادة رددنا به المبيع، فإذا تغيرت العادة وصار ذلك المكروه محبوباً موجباً لزيادة الثمن لم ترد به. وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد، وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء.. وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام، فمهما تجدد العرف فاعتبره. ومهما سقط فأسقطه.. ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين..)).. على هذا الأساس اختلفت الأحكام، ومن ذلك ما أفتى به بعض المتأخرين من جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لئلا يهجر القرآن ويندرس، ومثله أنه، صلى الله عليه وسلم، فرض صدقة الفطر صاعاً من تمر أو من شعير أو من زبيب أو من أقط، وهذه غالب أقواتهم بالمدينة، فإذا تبدلت أعطي الصاع من غيرها من الأقوات الجديدة، أو قدرت مالياً.
الخوف من التبديلات المستمرة أجاب عنه الثقات ومنهم الإمام ابن عابدين، قال في ((شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي)): (((فإن قلت) العرف يتغير مرة بعد مرة فلو حدث عرف آخر لم يقع في الزمان السابق فهل يسوغ للمفتي مخالفة المنصوص واتباع العرف الحادث (قلت) نعم فإن المتأخرين الذين خالفوا المنصوص في المسائل المارة لم يخالفوه إلا لحدوث عرف بعد زمن الإمام، فللمفتي أتباع عرفه الحادث في الألفاظ العرفية وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد على ما كان في عرف زمنه وتغير عرفه إلى عرف آخر اقتداء بهم لكن بعد أن يكون المفتي ممن له رأي ونظر صحيح ومعرفة بقواعد الشرع))؛ وهنا أختم بأن التغيير المذكور في الأحكام لا يتناول الأحكام القطعية التي جاءت بها الشريعة، وأن أي تغيير يحصل لا يعد نسخاً للشريعة، لأن الحكم باق، وإنما لم تتوافر له شروط التطبيق، فطبق غيره، وأعني بذلك أن حالة جديدة طرأت، واستلزمت ((التحديث))، أي استلزمت تطبيق حكم آخر.

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