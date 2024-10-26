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الكاتب العربي ديك على جثوة

10/26/2024 11:17:26 PM
(MENAFN- Al Watan) ((لا يمكن لقصيدة تحترم نفسها، أن ترفع قبعتها للقناعات للجاهزة... وتسجد لآلهة التمر... وتردد الحكمة الخنفشارية القائلة: ((ليس بالإمكان أبدع مما كان))، ففي الشعر لا يوجد سوى حكمة حقيقية واحدة هي: ((ليس في الإمكان أبدع مما سيكون...)). فبهذا المنظور تصبح القصيدة وعداً، واحتمالاً، وتخميناً... لا ليرة عثمانية من الذهب ملفوفة بالقطن.. أو فراشة محنطة مثبتة على الحائط بدبابيس.. وبهذا التصور للشعر، تصبح القصيدة سهماً ذاهباً إلى المستقبل، لا كتابة هيروغليفية منقوشة على تابوت حجري...)) نزار قباني، الأعمال النثرية الكاملة ج2 ص47.
قرأت المكتوب أعلاه شفعاً ووتراً ثم توقفت، مستأذناً القارئ في اعتراف كاتب لا يرجو من الكتابة سوى ما رجاه نزار من الشعر، فهل هذا كثير؟! نعم كثير... فالكتابة، من وجهة نظري، أقصى أمانيها أن تصبح ((ديكاً)) وأقصد به ذاك الديك ((الرمز)) في الثقافة الفرنسية باعتباره ((صوت الضمير الحر المستنير))، ولكن كيف للديك العربي أن يرتقي تلك المرتبة، وهو في بعض ثقافتنا ((يؤذن ولا يصلي))، ((ينثر رزقه قبل أن يأكل))، ((يصيح بالآذان واقفاً بشموخ على جثوة؟!)) هكذا رأت الثقافة الشعبية الديك في بعض نواحينا، فكيف تستطيع الكتابة العربية أن تحقق حلمها بأن تكون ديكاً يمثل صوت الضمير الحر المستنير كما في الفرنسية.
يقول قائل: لماذا انشغلت بالديك في ثقافة أخرى غير ثقافتنا ولم تتمنَ للكتابة رمزية الصقر في الثقافة العربية، فتبتسم وأنت تنظر خلفك لقرون خلت من الكتابة لتعد قائمة من أضاعتهم أقدار ((من لا يعرف الصقر يشويه)) في تاريخنا العربي، هل أضع قائمة بالصقور المشوية منذ ((السموأل)) إذ اختار الوفاء بكلمته وصوت ضميره، ولو على دم ابنه.... ((السموأل عربي يهودي)) كدت أحذفه من المقال ((خوفاً من تهمة التطبيع!!))، فعن أي ديك أو صقر نتحدث، والغربان المتذاكية تملأ الفضاء نعيقاً، فالجثث هنا وهناك ليست في عيون الغربان إلا ((حفلة رقص)) باسم الدين وحزب ((الله)) جل في علاه عما يصفون؟! قرأتها بومة منيرفا حين أوحت لشاعر اليمن يصف ما عاشه قبل سبعين عاماً: ((كانت بلا أرجل تمشي بلا نظرٍ، كان القتال بلا داع سوى المددِ، وكيف كنتم تنوحون الرجال؟ بلا نوح نموت كما نحيا بلا رشدِ، فوج يموت وننساه بأربعةٍ، فلم يعد أحد يبكي على أحدِ، وفوق ذلك ألقى ألف مرتزقٍ في اليوم يسألني... ما لون معتقدي، بلا اعتقاد.. وهم مثلي بلا هدف، يا عم... ما أرخص الإنسان في بلدي))، هكذا هي الغربان/ العمائم السود تعبث في ((اليمن، لبنان، العراق، سوريا))، إنها ((زمَّار هاملين)) استمرأه الغربيون ليقضي على جرذان القاعدة وداعش، فلما تنكروا له بلا ثمن، أخرج مزماره مختطفاً ((طفولة اليمين)) العربي فانساق معهم مثلهم من ((طفولة اليسار)) العربي سائرين إلى حتفهم على صوت مزماره.
كان مقالك أدبيا ثم قادك الواقع إلى وحل الأيديولوجيا، فلماذا السقوط؟ سقوط! أي سقوط تتحدث عنه، (سقوط الكلمة). أي كلمة؟ قرابة القرن لم أجد رابطاً بين هزائمنا وقتلانا وفجائعنا إلا ونجد خيطها الناظم يكمن في (العنتريات/ الشعارات) حتى نزار قباني نفسه قال: ((أعترف، بأن الشعر، بقدر ما أشعل همة العرب وكبرياءهم، فإنه من جانب آخر، غرَّر بهم، وورطهم، ودفع بهم إلى اتخاذ مواقف دونكيشوتيه، فيها كثير من الطيش والرعونة واللاواقعية)) الأعمال النثرية الكاملة، ج2 ص14، لقد نسب للشعر أكثر مما يطيق، فكيف ننسب للكتابة ما لا تطيقه أصلاً.
لست أيديولوجياً من أي نوع، فلا اصدق أن ((أمريكا فوق مكر التاريخ))، أما السقوط فقد بدأ منذ عقود بمئات الآلاف من القتلى في عالمنا العربي، نغسل فيه الموت ((حتف القصف والهدم)) بماء اللغة المقدسة فنسميهم ((شهداء))، والحقيقة أرقام ((مجرد إحصائية)) في أضابير الأمم المتحدة، وملايين ((الدياسبورا العرب)) الذي يعيشون ((اللجوء والمنفى)) خبزاً يومياً، ثم نعالج هذا الشتات بلعن ((العجم المخالفين لنا عرقاً أو دين)).
((وحل الأيديولوجيا)) وصف غير دقيق لهذا المقال، إنها كتابة ((ديك عربي)) لم يزعم يوماً أنه صقر، فقد قرأ التاريخ وعرف طبيعة الجغرافيا، فكيف نلوم ((قسوة الحياة)) في الأرض العربية، إن راوغت الضرورة صاحبها، ثم قال: ((شويت الصقر ظننته حمامة)) فما ذنب الحمامة؟ وما ذنب السباع والجوارح إن كانت لها أنياب ومخالب ولم تولد بأظلاف وأخفاف وحافر؟!
الإنسان.... فقط ((الإنسان)).. سما على ((قانون الغابة)) باللغة، أما الواقع فحيناً يكون على مثال اللغة، وأحياناً على مثال ((الغابة))، فهل اللغة كل شيء؟ لا.... اللغة ليست بشيء دون ((عقل يفكر))، والعقل ليس بشيء دون ((حضارة ترعاه)) والحضارة ليست بشيء دون ((تاريخ مكتوب))، والتاريخ ليس بشيء دون ((إنسان أسمى))، والإنسان ليس بشيء دون ((قلق الوجود)) الذي أنجب تكيف الخائفين من الطبيعة يصنعونها ((ديناً))، وأنجب همم المسيطرين على الطبيعة يصنعونها ((كهرباء، قطارات، طائرات...... وذكاء صناعي))، ولا يزال الخائفون من الطبيعة يشترون من المسيطرين على الطبيعة ((بياجرهم)) ثم يفجعهم أنها تنفجر، فهلا تذكرنا الهنود الحمر عندما أتقنوا بنادق يبيعها عليهم ((أعداؤهم!)) يرمون بها من على ظهور خيلهم فرساناً بارعين، لكنهم لم يتقنوا ((عقل الإنسان)) في رؤوس تشبههم على أجساد خصومهم، ثم يبكون الإبادة.
لم تنقص الهندي الأحمر الشجاعة بقدر ما نقصه التنوير الذي أحال ((دين الخوف من الطبيعة الذي عاش به أجداده آلاف السنين)) إلى ((همة السيطرة عليها منذ بضعة قرون))، ثم يأتي أمثال الهنود الحمر في شرقنا الأوسط، فيملؤون فضاءنا العربي ((سباباً عربياً فصيحاً وشتائم بليغة!)) بما يؤكد لكل عاقل أنهم أبناء عمنا في العروبة، ويبقى الفرق أنهم أحفاد من قال: ((أوسعتهم سباً وساروا بالإبل))، ويحزنهم ويفت قلوبهم غيظاً وكمداً أن غيرهم حفيد ((لست بالخب ولا الخب يخدعني)).

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