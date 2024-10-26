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أنا والسفير الصيني مع السجاد الإيراني

10/26/2024 11:17:26 PM
(MENAFN- Al Watan) كان لي الشرف تلبية دعوة السفير الصيني لدى السعودية السيد تشانج هو وحرمه، ومديرة العلاقات الثقافية والتعليمية في السفارة (بدرية) لجولة ثقافية في بوليفارد وورلد. مما جعل هذه الجولة أكثر عمقاً وإلهاماً هو أن السفير الصيني الحالي كان سابقاً سفيراً للصين في إيران، وهو ما يضفي على دوره في السعودية رمزية خاصة تتعلق بفهمه العميق لثقافات المنطقة ودوره المحتمل في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
أثناء الجولة، تجولنا في الجناح الإيراني الذي يمثل جزءاً من التراث والثقافة الإيرانية العريقة. من خلال ملاحظتي للطريقة التي كان يتفاعل بها مع هذا التراث، وخصوصاً معرفته بتفاصيل دقيقة مثل الرقصات التقليدية للأقليات العرقية الإيرانية وأنواع السجاد الفارسي الشهير، أدركت أن هذا السفير يمتلك فهماً فريداً للثقافة الإيرانية، ليس فقط من منظور دبلوماسي، بل من زاوية عميقة تستند إلى معرفة طويلة بالفنون والحرف الشعبية التي تعبر عن هوية الشعب الإيراني. هذه المعرفة تعكس البعد الثقافي المهم الذي يمكن أن يسهم في تعزيز العلاقات بين دول الشرق الأوسط. أثناء جولتنا، التقطنا أنا والسفير الصيني صورة للذكرى وخلفنا لوحات فنية مصنوعة من السجاد الإيراني. كانت هذه اللحظة مليئة بالرمزية، حيث لم تكن مجرد صورة عابرة، بل عكست، على نحو ما، رمزية العلاقة الثقافية والتاريخية التي تربط المنطقة ببعضها البعض، يمكن النظر إلى هذه الصورة كرمز لجهود الدبلوماسية الصينية في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال أدوات التفاهم الثقافي.
وجود سفير للصين لدى السعودية، سبق له العمل سفيراً لدى إيران، يرمز إلى دور الصين المتزايد في المنطقة. فالصين، بفضل تجربتها الطويلة في التعامل مع كلا البلدين، تستطيع أن تلعب دوراً بناءً في دعم الاستقرار الإقليمي. فالسفير الصيني الذي جمع بين خبرة طويلة في إيران ومعرفة وثيقة بالثقافة السعودية يعكس الجهود الصينية لتعميق فهمها للمنطقة بأسرها، وتوظيف هذا الفهم لتعزيز التعاون والتفاهم بين الأطراف المختلفة.
ما يجعل دور هذا السفير تحديدًا ذا رمزية خاصة هو قدرته على الجمع بين ثقافتين عريقتين تتسمان بتأثيرهما الكبير في الشرق الأوسط، فالسعودية وإيران تمثلان قوتين إقليميتين لهما تاريخ طويل من التفاعل، سواء في إطار تعاون أو توترات. وجود سفير صيني لديه معرفة عميقة بهاتين الثقافتين يمكن أن يكون بمثابة جسر يربط بين الطرفين ويسهم في تعزيز التفاهم والتهدئة في المنطقة، خصوصاً وأن الصين تسعى لدور أكبر في تحقيق التوازن والاستقرار في الشرق الأوسط.
التفاعل الثقافي الذي أظهره السفير خلال حديثه عن التراث الإيراني، سواء من خلال ملاحظاته حول الفنون أو عبر التحدث ببعض العبارات الفارسية مع العاملين في الجناح الإيراني، يعكس مدى أهمية الفهم العميق للثقافات المختلفة في بناء العلاقات الدبلوماسية. هذا الفهم ليس مجرد إضافة إلى ملف السفير، بل هو مفتاح لتعزيز التواصل بين الدول على مستوى يتجاوز السياسية التقليدية، ليصل إلى ما هو أعمق: إلى قيم وتقاليد وعادات تشكل الهوية الثقافية للشعوب.
رمزية هذا السفير تكمن في قدرته على تقديم منظور مختلف للعلاقات الدولية، حيث لا تقتصر الدبلوماسية على الاتفاقيات السياسية والاقتصادية، بل تمتد إلى بناء علاقات تقوم على الفهم المتبادل والاحترام للتنوع الثقافي. فالسجاد الفارسي الذي كان محور جزء من الحديث في الجناح الإيراني، هو أكثر من مجرد منتج تجاري؛ إنه يمثل تاريخاً طويلاً من التبادل الثقافي والحضاري بين إيران وبقية دول المنطقة، بما فيها السعودية. وهنا تأتي أهمية دور الصين، حيث تسعى من خلال دبلوماسيتها الثقافية إلى تعزيز السلام والتفاهم بين دول المنطقة.
في ضوء التوترات التاريخية بين الرياض وطهران، يمكن للصين من خلال دبلوماسييها، خصوصاً أولئك الذين يمتلكون معرفة عميقة بثقافة كلا البلدين، أن تلعب دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر. إن السفير الصيني لدى السعودية، بخبرته السابقة في إيران، يمثل مثالاً حيًا على هذه الاستراتيجية. قدرته على التفاعل مع الثقافة الإيرانية وفهمه للثقافة السعودية يجعل منه وسيطاً مثالياً يمكن أن يسهم في تقريب وجهات النظر وتعزيز الحوار بين الرياض وطهران.
تعكس جولة السفير الصيني في بوليفارد وورلد ليس فقط تفاعله مع التراث والثقافات المختلفة، بل أيضًا التزام الصين بلعب دور أكبر في المنطقة. من خلال دبلوماسيتها الثقافية والفهم العميق للتراث المحلي، تسعى الصين إلى تعزيز دورها في دعم الاستقرار الإقليمي. وهذه الجهود تعتمد إلى حد كبير على شخصيات مثل السفير الصيني لدى السعودية، الذي يمثل نموذجاً للدبلوماسي القادر على توظيف معرفته الثقافية لتعزيز التفاهم والتعاون في منطقة معقدة مثل الشرق الأوسط.
هذا النوع من الدبلوماسية يتجاوز المصالح الاقتصادية والسياسية المباشرة، ليصل إلى بناء جسور التواصل الثقافي، وهو ما يمثل أساسًا لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة. بوليفارد وورلد كان شاهداً على هذه الدبلوماسية الثقافية، حيث جمع بين ثقافات مختلفة في مكان واحد، وأظهر كيف يمكن للفن والتراث أن يسهما في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب.

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